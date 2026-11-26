लखनऊ विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस; पूर्व छात्रों ने सुनाई कैंटीन के समोसे, ढाबे पर नाश्ते की कहानी
समारोह के मौके पर पूर्व छात्रों ने बताया कि उनकी कामयाबी की नींव इन्हीं गलियारों में पड़ी थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 7:28 AM IST
लखनऊ : देश के अलग-अलग क्षेत्रों में बड़ी जिम्मेदारियां संभाल रहे लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र बुधवार को जब अपने पुराने परिसर में जुटे तो उनकी उपलब्धियों से ज्यादा चर्चा छात्र जीवन की यादों के रहे. किसी को कैंटीन के समोसे याद आए तो किसी को ढाबे पर सुबह-सुबह किया गया नाश्ता. किसी ने क्लास बंक कर दोस्तों के साथ फिल्म देखने का किस्सा सुनाया तो किसी ने शिक्षकों की सख्ती और उनके पढ़ाने के अनूठे अंदाज को याद किया. विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह के मौके पर पूर्व छात्रों ने बताया कि उनकी कामयाबी की नींव इन्हीं गलियारों में पड़ी थी.
आनंद सिंह विषेन ने अपने छात्र जीवन की यादें साझा करते हुए बताया कि उस दौर में कैंटीन और ढाबा विद्यार्थियों के पसंदीदा ठिकाने हुआ करते थे. सुबह-सुबह वहां नाश्ता करना और दोस्तों के साथ समय बिताना दिनचर्या का हिस्सा था. उन्होंने सकारात्मक छात्र राजनीति और विश्वविद्यालय के माहौल को भी याद किया. उन्होंने 1991 में स्नातक और 1996 में एमबीए की पढ़ाई पूरी की थी.
मनीष शुक्ला ने 1991 में एमएससी जूलॉजी के दौरान का एक दिलचस्प किस्सा सुनाया. उन्होंने बताया कि एक बार पूरी क्लास ने सामूहिक रूप से फिल्म देखने जाने का फैसला किया. लौटते समय उनका बटुआ गिर गया. इस बीच प्रोफेसर को उनकी गैरमौजूदगी का पता चल चुका था और वापस आने पर उन्होंने विद्यार्थियों के साथ छोटी-सी समोसा पार्टी की.
धीरज पांडेय ने भूविज्ञान विभाग के शिक्षक गिरधारीश चंद्र को याद किया. उन्होंने बताया कि प्रैक्टिकल के दौरान शिक्षक बोर्ड पर मॉडल बनाते थे और विद्यार्थी उसे अपनी कॉपी में उतारते थे. कई बार विद्यार्थी आधा मॉडल ही बनाकर छोड़ देते थे. शिक्षक की लगन का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वह अतिरिक्त कक्षाएं लेने के लिए रात में भी समय निकालते थे. उन्होंने 1987 के अपने छात्र जीवन के साथ छात्र राजनीति और पोस्टर लगाने-फाड़ने से जुड़े किस्से भी साझा किए.
अरविंद सिंह ने अपने दो साल के विश्वविद्यालय जीवन को याद करते हुए कहा कि लखनऊ विश्वविद्यालय से दोबारा जुड़ना उनके लिए अपनी जड़ों की ओर लौटने जैसा है. उन्होंने विद्यार्थियों को सलाह दी कि वे विषय की गहराई से पढ़ाई करें और अपनी कमजोरियों को दूर करने का प्रयास करें. उन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रोफेसर को याद करते हुए बताया कि वह बारिश के बावजूद विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लेने को तैयार रहते थे. उन्होंने टीमवर्क को भी सफलता का अहम आधार बताया और कहा कि सशस्त्र बलों में मिलने वाला सम्मान किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरी टीम का होता है.
प्रो. राहुल पुरवार ने अपने छात्र जीवन के दौरान अंग्रेजी भाषा से जुड़ी शुरुआती कठिनाइयों को याद किया. उन्होंने बताया कि टैगोर लाइब्रेरी में अंग्रेजी की किताबों को हिंदी में समझने और उनका अध्ययन करने में काफी समय बिताया. उन्होंने 2000 में बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई की थी. पूर्व छात्र अनूपम कुमार, संयुक्त सचिव, भारत सरकार ने भी विश्वविद्यालय के साथ अपने जुड़ाव को याद किया.
उन्होंने 1996 में पढ़ाई पूरी की और 1999 में भौतिक विज्ञान विभाग में भी रहे. ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने भी अपने छात्र जीवन के दिनों को याद करते हुए विद्यार्थियों की शरारतों और विश्वविद्यालय के बेफिक्र माहौल का जिक्र किया. ब्रजराज सिंह ने कहा कि लखनऊ विश्वविद्यालय उनके जीवन की उपलब्धियों का आधार रहा है. उन्होंने जो कुछ हासिल किया है, उसमें विश्वविद्यालय की अहम भूमिका है.
यह भी पढ़ें : लखनऊ विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर ब्रजेश पाठक ने छात्रों को दिया सफलता का मंत्र, 9 पूर्व छात्र सम्मानित