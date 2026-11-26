ETV Bharat / state

लखनऊ विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस; पूर्व छात्रों ने सुनाई कैंटीन के समोसे, ढाबे पर नाश्ते की कहानी

लखनऊ विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : देश के अलग-अलग क्षेत्रों में बड़ी जिम्मेदारियां संभाल रहे लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र बुधवार को जब अपने पुराने परिसर में जुटे तो उनकी उपलब्धियों से ज्यादा चर्चा छात्र जीवन की यादों के रहे. किसी को कैंटीन के समोसे याद आए तो किसी को ढाबे पर सुबह-सुबह किया गया नाश्ता. किसी ने क्लास बंक कर दोस्तों के साथ फिल्म देखने का किस्सा सुनाया तो किसी ने शिक्षकों की सख्ती और उनके पढ़ाने के अनूठे अंदाज को याद किया. विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह के मौके पर पूर्व छात्रों ने बताया कि उनकी कामयाबी की नींव इन्हीं गलियारों में पड़ी थी.







आनंद सिंह विषेन ने अपने छात्र जीवन की यादें साझा करते हुए बताया कि उस दौर में कैंटीन और ढाबा विद्यार्थियों के पसंदीदा ठिकाने हुआ करते थे. सुबह-सुबह वहां नाश्ता करना और दोस्तों के साथ समय बिताना दिनचर्या का हिस्सा था. उन्होंने सकारात्मक छात्र राजनीति और विश्वविद्यालय के माहौल को भी याद किया. उन्होंने 1991 में स्नातक और 1996 में एमबीए की पढ़ाई पूरी की थी.



