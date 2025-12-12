ETV Bharat / state

लखनऊ विश्वविद्यालय में समर्थ पोर्टल की दिक्कतों से जूझ रहे प्रथम सेमेस्टर के छात्र, ऑफलाइन फॉर्म की मांग

महाविद्यालयों में बीए, बीएससी, बीकॉम और बीफार्मा के प्रथम सेमेस्टर के छात्रों के सामने समस्या.

लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ विश्वविद्यालय (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 12, 2025 at 9:03 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: लखनऊ विश्वविद्यालय ने प्रथम सेमेस्टर के छात्रों के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर निर्धारित की थी. अब संबद्ध महाविद्यालयों के सामने गंभीर समस्या खड़ी हो गई है. विश्वविद्यालय से एफिलिटेड साढ़े 500 से अधिक महाविद्यालयों में बीए, बीएससी, बीकॉम और बीफार्मा के प्रथम सेमेस्टर छात्र समर्थ पोर्टल पर फॉर्म भरने में भारी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं.

छात्र परीक्षा फॉर्म भरने में असमर्थ: महाविद्यालय शिक्षक एवं लो-एक्टा के अध्यक्ष मनोज पांडे ने बताया कि पोर्टल कुछ ही दिनों के लिए खोला गया था, जिसके कारण बड़ी संख्या में छात्र अपनी पूर्ण विवरणी अपलोड नहीं कर पाए. गवर्नर कार्यालय की ओर से छात्रों के एडमिशन और उनकी डिटेल समर्थन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य किया गया था, लेकिन इस साल अधिकांश महाविद्यालयों में न तो छात्रों का प्रवेश समर्थ पोर्टल के माध्यम से हुआ और न ही उनकी डिटेल अपलोड की गई. परिणामस्वरूप इन छात्रों को एनरोलमेंट नंबर प्राप्त नहीं हो पाया, और बिना एनरोलमेंट नंबर के फॉर्म इनकंप्लीट दिख रहा है. ऐसे में छात्र परीक्षा फॉर्म भरने में असमर्थ हैं.

राज्यपाल से करेंगे मांग: मनोज पांडे ने कहा कि विश्वविद्यालय को छात्रों के हित में पोर्टल को पुनः खोलना चाहिए और साथ ही ऑफलाइन फॉर्म भरने की अनुमति भी देनी चाहिए, ताकि समय पर प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा आयोजित हो सके. अगर परीक्षा जनवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह तक भी हो जाए तो विद्यार्थियों को राहत मिलेगी, लेकिन मौजूदा हालात में यह संभव होता नहीं दिख रहा. इस संबंध में राज्यपाल को पत्र लिखकर छात्रों के हित में कदम उठाने की मांग करेंगे.

विश्वविद्यालय ने जारी की निर्देश: बता दें कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने विषम सेमेस्टर (दिसंबर 2025) परीक्षा के लिए प्रथम सेमेस्टर छात्रों के लिए 20 दिसंबर घोषित किया था. विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि विश्वविद्यालय में प्रवेशित छात्रों को प्राप्त एनरोलमेंट नंबर के आधार पर लॉगिन बनाकर फॉर्म भरना अनिवार्य है. संबद्ध महाविद्यालयों के छात्रों का एनरोलमेंट नंबर महाविद्यालय के समर्थ लॉगिन पर उपलब्ध बताया गया है, जिसे प्राप्त करने के बाद ही छात्र फॉर्म भर सकते हैं.

विश्वविद्यालय में प्रवेशित छात्रों को परीक्षा शुल्क नहीं देना है, केवल फॉर्म भरकर विभाग में जमा करना है. छात्र फॉर्म भरने में समस्या होने पर 7991200609, 7991200506 और ईमेल samarthexamlu@gmail.com पर संपर्क करें. सभी छात्रों की TC/माइग्रेशन 22 दिसंबर तक परीक्षा विभाग में जमा करनी होगी.

महाविद्यालय प्रशासन, शिक्षकों और छात्र संगठनों का कहना है कि पोर्टल दोबारा खोला जाए ,ऑफलाइन फॉर्म सबमिट करने की अनुमति मिले ,एनरोलमेंट प्रक्रिया सरल की जाए

यह भी पढ़ें: लखनऊ यूनिवर्सिटी में परास्नातक विषयों की प्रवेश परीक्षा आज, जानिए खास बातें

यह भी पढ़ें: लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन को इस काम के लिए 24 घंटे ही बचे, फिर फंसेगा दाखिला

TAGGED:

LUCKNOW UNIVERSITY EXAMINATION FORM
LUCKNOW UNIVERSITY EXAMINATION
ONLINE EXAMINATION FORM
लखनऊ विश्वविद्यालय
LUCKNOW UNIVERSITY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.