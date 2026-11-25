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स्थापना दिवस मना रहे लखनऊ विश्वविद्यालय की विरासत पर संकट, जानें खाली पदों से लेकर इमारतों का हाल

लखनऊ विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस के बीच लखनऊ यूनिवर्सिटी की विरासत पर संकट के बादल. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: पूर्व राष्ट्रपति रहे डॉ. शंकर दयाल शर्मा जैसे शख्सियत लोगों की जननी रहे लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपने इतिहास में कई नामचीन हस्तियों को समेट रखा है. हर साल 25 नवम्बर को अपना स्थापना दिवस मना रहा 106 साल पुराना यह विश्वविद्यालय न केवल अपनी पुरातत्व ये वास्तुकला के लिए जाना जाता है बल्कि, अपनी उपलब्धियों के लिए भी जाना जाता है. लेकिन बदलते दौर में शिक्षण और शिक्षणेत्तर कर्मियों की कमी, ऐतिहासिक इमारतों की जर्जर स्थिति विश्वविद्यालय की शैक्षणिक समृद्धता पर बट्टे के समान है.

नैक ए डबल प्लस रैंक वाले लखनऊ विश्वविद्यालय की पहचान कभी देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में होती थी. वर्ष 1920 में स्थापित इस विश्वविद्यालय ने एक सदी से अधिक के सफर में शिक्षा, राजनीति, साहित्य, न्यायपालिका, प्रशासन, पत्रकारिता और कला जगत को कई ऐसी हस्तियां दीं, जिन्होंने राष्ट्रीय ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई.

लखनऊ विश्वविद्यालय को पहला पेटेंट वर्ष 2003 में मिला था. रसायन विज्ञान विभाग के शोधकर्ताओं ने गधी के दूध से इम्यूनो-स्टिमुलेटिंग ओलिगोसैकेराइड्स को अलग करने की प्रक्रिया विकसित की थी. यह विश्वविद्यालय के लिए पेटेंट के क्षेत्र में पहली बड़ी उपलब्धि थी. विश्वविद्यालय की इस साल की उपलब्धियों में नवंबर 2026 में मिला बिस्मथ आधारित कैंसररोधी यौगिकों से संबंधित पेटेंट शामिल है.

लखनऊ विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस के बीच एलयू की विरासत पर संकट के बादल. (ईटीवी भारत)

शोध अनुदान को लेकर विवि को केंद्रीय संस्थाओं के साथ ही प्रदेश स्तर की संस्थाओं से अनुदान समय समय पर मिलते रहते हैं. शोध के क्षेत्र में विश्वविद्यालय को कुछ महत्वपूर्ण सफलताएं भी मिली हैं. वर्तमान में उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय की 32 शोध परियोजनाओं को मंजूरी दी थी. इनमें 19 परियोजनाएं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत स्वीकृत हुईं हैं. जिनके लिए 2.47 करोड़ रुपये का अनुदान निर्धारित किया गया. विश्वविद्यालय में सेंट्रल प्लेसमेंट सेल के माध्यम से कंपनियों से संपर्क, कैंपस भर्ती, इंटर्नशिप और करियर काउंसलिंग की व्यवस्था है.

स्नातक (यूजी) स्तर पर विज्ञान विषयों में 25 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक (1:25) और सामाजिक विज्ञान में 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक (1:30) का अनुपात निर्धारित है. मीडिया एवं जनसंचार के लिए यह अनुपात 1:15 है.

स्नातकोत्तर (पीजी) स्तर पर विज्ञान और मीडिया एवं जनसंचार विषयों में 10 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक यानी 1:10 का अनुपात निर्धारित किया गया है. वहीं, मानविकी, सामाजिक क्षेत्र, वाणिज्य और प्रबंधन विषयों में 15 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक का मानक रखा गया है.

लखनऊ विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस के बीच एलयू की विरासत पर संकट के बादल. (ईटीवी भारत)

उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए छात्र-शिक्षक अनुपात (स्टूडेंट-टीचर रेशियो) को महत्वपूर्ण मानक माना गया है. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की प्रो. जेएके तरीन समिति की सिफारिशों और संबंधित दिशानिर्देशों में अलग-अलग विषयों और पाठ्यक्रमों के लिए छात्र-शिक्षक अनुपात निर्धारित किया गया है. इसके तहत विज्ञान विषयों में अपेक्षाकृत कम विद्यार्थियों पर एक शिक्षक की व्यवस्था रखने की सिफारिश की गई है, जबकि मानविकी और सामाजिक विज्ञान के लिए अनुपात अलग है.

शिक्षकों के अलावा गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की स्थिति भी चिंताजनक है. विश्वविद्यालय में गैर शैक्षणिक संवर्ग के कुल 1385 पद सृजित हैं. इनमें 858 पदों पर कर्मचारी कार्यरत हैं, जबकि 527 पद खाली पड़े हैं. अक्टूबर 2026 में इस संवर्ग में दो पदों पर नियुक्ति हुई, जबकि जनवरी से अक्टूबर 2026 तक 22 पदों पर नियुक्तियां दर्ज है.

लखनऊ विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस के बीच एलयू की विरासत पर संकट के बादल. (ईटीवी भारत)

विवि में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक संवर्ग के कुल 1904 स्वीकृत पदों में से 659 पद खाली हैं. इनमें शिक्षकों के 132 और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के 527 पद शामिल हैं. लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 519 पद सृजित हैं. इनमें अक्टूबर 2026 तक कुल 387 पद भरे हुए हैं, जबकि 132 पद रिक्त हैं. इसमें प्रोफेसर के 60, एसोसिएट प्रोफेसर के 135 और असिस्टेंट प्रोफेसर के 324 पद शामिल हैं. यानी शिक्षकों के कुल स्वीकृत पदों में करीब एक चौथाई पद खाली हैं.

अपने इतिहास में विरासत को समेटे लखनऊ विश्वविद्यालय ने देश को कई नामचीन हस्तियां दी हैं. इनमें पूर्व राष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा, पूर्व राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला, पूर्व राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान, चंद्रयान मिशन की वैज्ञानिक डॉ. रितु करिधाल, कवि प्रदीप, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पद्मश्री मालिनी अवस्थी, एक्ट्रेस फारुख जफर, स्वामी चिन्मयानंद. लालजी टंडन जैसे कई नाम शामिल है.

उन्होंने 16 दिसंबर 1920 को पांच वर्ष के लिए तीन हजार रुपये मासिक वेतन पर कार्यभार संभाला. आगरा कॉलेज के मेजर टीएफओ डोनेल ने 1200 रुपये मासिक वेतन पर पहले कुलसचिव की जिम्मेदारी संभाली. आखिरकार एक जुलाई 1921 को विश्वविद्यालय का पहला शैक्षणिक सत्र शुरू हुआ और लखनऊ उच्च शिक्षा के एक नए दौर में प्रवेश कर गया.

लखनऊ विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस के बीच एलयू की विरासत पर संकट के बादल. (ईटीवी भारत)

वहीं, अवध के अन्य ताल्लुकेदारों ने मिलकर करीब 30 लाख रुपये का चंदा जुटाया. इसके बाद कैनिंग कॉलेज को विश्वविद्यालय का स्वरूप दिया गया. इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त रजिस्ट्रार ज्ञानेंद्र नाथ चक्रवर्ती को लखनऊ विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया.

इसके बाद 12 अगस्त 1920 को कुंवर महाराजा सिंह ने विधान परिषद में लखनऊ विश्वविद्यालय बिल पेश किया, जिसे 8 अक्टूबर 1920 को पारित कर दिया गया. विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए राजा महमूदाबाद और जहांगीराबाद ने एक-एक लाख रुपये का योगदान दिया.

राजा महमूदाबाद ने इसी का लाभ उठाते हुए विश्वविद्यालय स्थापना की मुहिम को आगे बढ़ाया. इस पहल के बाद 10 नवंबर 1919 को हुई बैठक में लखनऊ में आवासीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया.

इस दिशा में महमूदाबाद के राजा सर मोहम्मद अली मोहम्मद खान बहादुर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उन्होंने एक अंग्रेजी अखबार में लेख लिखकर अवध में विश्वविद्यालय की जरूरत को प्रमुखता से उठाया. उस समय यूनाइटेड प्रोविंसेज के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर हरकोर्ट बटलर की शिक्षा में विशेष रुचि थी.

तकरीबन 1915 के आसपास का समय था, जब देश में उच्च शिक्षा के विस्तार की चर्चा तेज थी और प्रदेश में इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रमुख शैक्षणिक केंद्र के रूप में स्थापित था. उस समय अवध के ताल्लुकेदारों ने लखनऊ में भी विश्वविद्यालय बनाने की पहल की.

लखनऊ विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस के बीच लखनऊ यूनिवर्सिटी की विरासत पर संकट के बादल. (ईटीवी भारत)

विश्वविद्यालय के गलियारों से निकल कर इन प्रतिभाओं ने अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों से संस्थान की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया. लेकिन बदलते दौर में शिक्षक-छात्र अनुपात में कमी के साथ सीमित आर्थिक संसाधनों के सहारे विवि को पहचान बनाये रखने में कठिनाइयों से जूझना पड़ रहा है.

प्रो. ओम प्रकाश के नेतृत्व में किए गए शोध में बिस्मथ डाइथियोकार्बामेट कॉम्प्लेक्स तैयार करने और उनकी कैंसररोधी संभावनाओं का अध्ययन किया गया. इसके अलावा विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने दोतरफा मोबाइल स्टैंड के नए डिजाइन के लिए भी पेटेंट हासिल किया है.

वहीं, शोध को और विस्तार देने के लिए विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय के शिक्षकों ने जूलॉजी और फिजिक्स विभाग के माध्यम से छह नए पेटेंट आवेदन भी दाखिल किए हैं. इनमें डायबिटीज से पीड़ित महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस के उपचार के लिए पौधों के अर्क और फेफड़ों के कैंसर के उपचार से जुड़े फॉर्मूलेशन पर शोध शामिल हैं. इनके अलावा बायोइंफॉर्मेटिक्स, कैंसर सेल ऑब्जर्वेशन और बायो-सिरेमिक नैनो-कंपोजिट जैसे क्षेत्रों में भी शोध कार्य हुए हैं.

लखनऊ विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस के बीच एलयू की विरासत पर संकट के बादल. (ईटीवी भारत)

26 लाख तक पहुंच चुका है प्लेसमेंट का पैकेज, पारंपरिक विषयों के छात्रों के सामने अब भी चुनौती

विश्वविद्यालय में प्लेसमेंट की स्थिति हालांकि सभी पाठ्यक्रमों में एक जैसी नहीं है. बीटेक, एमबीए, एमसीए और लॉ जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज के छात्रों को कैंपस प्लेसमेंट के बेहतर अवसर मिल रहे हैं, जबकि बीए, बीएससी और बीकॉम जैसे पारंपरिक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों के लिए सीधे नौकरी पाने के मौके अपेक्षाकृत सीमित हैं. विश्वविद्यालय के सेंट्रल प्लेसमेंट सेल और द्वितीय परिसर के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल की ओर से कंपनियों को कैंपस में बुलाकर प्लेसमेंट ड्राइव और इंटर्नशिप आयोजित की जाती हैं.

वर्ष 2024-25 के दौरान कुछ पाठ्यक्रमों में अधिकतम पैकेज 23.61 लाख से 26 लाख रुपये सालाना तक पहुंचा था. वहीं, सामान्य कैंपस प्लेसमेंट में अधिकांश चयनित विद्यार्थियों का पैकेज करीब 3.5 से छह लाख रुपये सालाना के बीच बताया गया है.

लखनऊ विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस के बीच एलयू की विरासत पर संकट के बादल. (ईटीवी भारत)

प्लेसमेंट के मामले में इंजीनियरिंग संकाय के कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे विषयों की स्थिति बेहतर मानी जाती है. मैनेजमेंट के विद्यार्थियों को सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस और एचआर जैसे क्षेत्रों में अवसर मिलते हैं.

वहीं, पारंपरिक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं का विकल्प अधिक लोकप्रिय है. कैंपस प्लेसमेंट में टीसीएस, विप्रो, इंफोसिस, एचसीएल, आईबीएम और सोपरा स्टेरिया जैसी आईटी कंपनियां शामिल रही हैं. इसके अलावा डेलॉयट, आईसीआईसीआई बैंक, ओएनजीसी और आदित्य बिड़ला ग्रुप जैसी कंपनियां भी भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हैं.

लखनऊ विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस के बीच एलयू की विरासत पर संकट के बादल. (ईटीवी भारत)

लखनऊ विश्वविद्यालय की आय और खर्च

विश्वविद्यालय की आर्थिक स्थिति पर नजर डाले तो शासन की तरफ से विवि को सेलरी के मद में 34 करोड़ 28 लाख 55 हजार और कंटीजेंसी के लिए विवि को 4 करोड़ 84 लाख 38 हजार रुपये की मदद मिलती है. जबकि विश्वविद्यालय को सेलरी के मद में सालाना 225 करोड़ रुपये व कंटीजेंसी के रूप में 120 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते हैं.

वहीं, विवि की आय का बड़ा हिस्सा स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों से आता है. जिनमें रेगुलर व स्ववित्तपोषित को मिलाकर 300 करोड़ रुपये की आय विवि को प्राप्त होती है. जिससे विश्वविद्यालय का खर्च चलता है.

विवि के 100 साल पुरानी इमारतों की स्थिति

विवि में कई ऐसे भवन हैं, जिन्होंने अपने जीवन के 100 बसंत के पड़ाव को पार कर लिए हैं. ऐसे में इनकी मरम्मत से लेकर रंगाई-पुताई और मेंटिनेंस के साथ आधुनिकीकरण पर आने वाले खर्च को विवि को स्वयं वहन करना पड़ता है. चाहे वह आर्ट्स फैकल्टी ( पूर्व में कैनिंग कालेज), फिजिक्स, केमिस्ट्री की बिल्डिंग, मछली द्वार हो.

लखनऊ विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस के बीच एलयू की विरासत पर संकट के बादल. (ईटीवी भारत)

इनके अलावा विवि का आर्ट्स कालेज भी 100 वर्ष से ऊपर का समय पार कर चुका है. इनके मरम्मत व रख-रखाव को लेकर विवि के अवर अभियंता एम पी तिवारी बताते हैं कि मरम्मत पर दो तरह के खर्च होते हैं. जिनमें एक आधुनिकीकरण और दूसरा छत की मरम्मत, रखरखाव व पेंटिंग शामिल है. आर्ट्स फैकल्टी के रखरखाव पर तकरीबन 25-30 लाख, फिजिक्स की बिल्डिंग पर 10 लाख, केमिस्ट्री की बिल्डिंग पर 15 लाख के आसपास का खर्च आता है.

35 लाख रुपये की लागत से बनी लाल बारादरी के अस्तित्व पर संकट

विश्वविद्यालय परिसर सिर्फ शिक्षा और शोध का केंद्र नहीं, बल्कि नवाबी दौर की ऐतिहासिक विरासत को भी अपने भीतर समेटे हुए है. विश्वविद्यालय के बीचोंबीच स्थित लाल बारादरी इसी विरासत की एक खास पहचान है. मरम्मत के अभाव में करीब 200 साल पुरानी यह इमारत कभी अवध के नवाबों के शाही उद्यान बादशाह बाग का हिस्सा हुआ करती थी. विवि के प्राचीन इतिहास विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो डीपी तिवारी के मुताबिक नवाब नसीरुद्दीन हैदर ने इसका निर्माण कराया था. और यह इमारत वर्ष 1827 में बनकर तैयार हुई थी.

लाल ईंटों से बने इस भवन में 12 दरवाजे हैं. इसी विशेष बनावट के कारण इसे लाल बारादरी नाम दिया गया. उस दौर में यह इमारत बादशाह बाग का हिस्सा थी. इसके निर्माण पर करीब 35 लाख रुपये खर्च हुए थे, जो उस समय के लिहाज से बड़ी धनराशि थी. आज लाल बारादरी लखनऊ विश्वविद्यालय की ऐतिहासिक पहचान का हिस्सा है. नवाबी स्थापत्य, पुरानी ईंटों और विशिष्ट बनावट वाली यह इमारत याद दिलाती है कि विश्वविद्यालय की जमीन पर शिक्षा की आधुनिक इमारत खड़ी होने से पहले भी इतिहास की एक समृद्ध विरासत मौजूद थी. वर्तमान में इस इमारत को पूर्णतः जर्जर घोषित कर बंद कर दिया गया है.

लखनऊ विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस के बीच एलयू की विरासत पर संकट के बादल. (ईटीवी भारत)

मछली द्वार के अस्तित्व पर भी संकट

परिसर का गेट नंबर पांच, जिसे मछली द्वार या मछली गेट के नाम से जाना जाता है, विवि की ऐतिहासिक विरासत की पहचान है. वर्तमान में यह मरम्मत के अभाव में अपनी दुर्दशा पर रो रहा है. यह द्वार कभी नवाबों के शाही उद्यान बादशाह बाग के प्रमुख प्रवेश मार्गों में शामिल था. इसकी मेहराबों पर बनी जुड़वा मछलियों की आकृतियां अवध के शाही राजचिह्न और उसकी स्थापत्य परंपरा की याद दिलाती हैं. चूंकि अवध के नवाबों के शासनकाल में जुड़वा मछलियों का प्रतीक विशेष महत्व रखता था. इसे शाही प्रतिष्ठा, सौभाग्य और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता था.

अवध के राजचिह्न में शामिल इस प्रतीक को माही-मरातिब के नाम से भी जाना जाता है. मान्यता है कि अवध के पहले नवाब सआदत खान से जुड़ी एक घटना के बाद मछलियों को शाही प्रतीक के रूप में अपनाया गया. कहा जाता है कि गंगा पार करते समय दो मछलियां उनकी नाव में आ गिरी थीं, जिसे शुभ संकेत माना गया.

शासन को भेजा जा चुका है प्रस्ताव, एएसआई को भेजा जाएगा रिमांडर

विवि में स्वीकृत शिक्षण व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के स्वीकृत पदों के मुकाबले में कमी को लेकर विवि की कुलसचिव भावना मिश्रा का कहना है कि इस बावत शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है. कुछ पद विज्ञापित होने हैं. वहीं, लाल बारादरी व मछली द्वार के रख रखाव व मरम्मत को लेकर उनका कहना है कि इस बावत कई बार शासन स्तर पर भी प्रयास किया जा चुका है और पुरातत्व एवं संरक्षण विभाग को भी पत्र भेजा गया है. उनका कहना है कि भवन इतने पुराने हैं कि नियम के अनुसार पुरातत्व एवं संरक्षण विभाग को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए. उन्होंने बताया कि फिर इस बावत एक अनुस्मारक एएसआई को भेजा जाएगा.

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