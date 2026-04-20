लखनऊ की अनमोल धरोहर यह म्यूजियम, बिजली पैदा करने वाली मछली से लेकर उड़ने वाली छिपकली
जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र को समझने के लिए देश ही नहीं, विदेश से भी आते हैं लोग.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 20, 2026 at 7:11 PM IST
लखनऊ: ऐसा दुर्लभ संग्रह यूपी ही नहीं, देश में ही शायद कहीं और हो. बिजली पैदा करने वाली मछली से लेकर फेफड़ों से सांस लेने वाली मछली, दुर्लभ कछुआ, उड़ने वाली दुर्लभ छिपकली और स्लॉथ जैसे जीवों के जीवाश्म-कंकाल यहां आपको देखने को मिल जाएंगे. जैव विविधता का ये एक बड़ा खजाना है. हम बात कर रहे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में प्राणीशास्त्र विभाग स्थित डॉ. एससी बाग संग्रहालय की. यह एकमात्र ऐसा संग्रहालय है, जहां जलचर और थलचर की सैकड़ों विविध प्रजातियों के नमूने एक साथ देखने को मिलेंगे. यह संग्रहालय पारिस्थितिकी तंत्र को करीब से जानने-समझने का एक बेहतरीन जरिया है. जानिए क्या है इस संग्रहालय का इतिहास-योगदान. ईटीवी संवाददाता खुर्शीद अहमद की रिपोर्ट....
1925 में हुई थी स्थापना: विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर अमिता कनौजिया बताती हैं कि प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय वह स्थान होता है, जहां प्राकृतिक दुनिया से जुड़े विभिन्न नमूनों को एकत्रित कर संरक्षित और प्रदर्शित किया जाता है. यहां विकास (इवोल्यूशन), जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ी जानकारी को बेहद रोचक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है. बताया कि इस संग्रहालय की स्थापना वर्ष 1925 में प्रसिद्ध प्राणीशास्त्री प्रो. एससी बाग द्वारा की गई थी. उस समय इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों के शिक्षण और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए पशु नमूनों का व्यवस्थित संग्रह तैयार करना था. लखनऊ विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 25 नवंबर 1920 को हुई थी, देश के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित सरकारी विश्वविद्यालयों में आज गिना जाता है. वहीं प्राणीशास्त्र विभाग की शुरुआत 1921 में हुई थी, जो आज भी अपनी समृद्ध विरासत को संजोए हुए है.
1800 से अधिक दुर्लभ नमूनों का संग्रह: संग्रहालय में 1800 से अधिक संरक्षित नमूने संरक्षित हैं, इनमें अकशेरुकी और कशेरुकी जीवों की विविध प्रजातियां शामिल हैं. अकशेरुकी वर्ग में पोरीफेरा, नीडारिया, प्लेटीहेल्मिन्थीस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा जैसे प्राणी समूहों के नमूने रखे गए हैं. वहीं कशेरुकी वर्ग में मछलियां, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी जीव शामिल हैं.
आकर्षण का केंद्र हैं विशेष नमूने: बताती हैं, संग्रहालय में संरक्षित कई दुर्लभ और रोचक नमूने भी देखने को मिलते हैं. इनमें उड़ने वाला स्तनधारी चमगादड़, अंडे देने वाला स्तनधारी प्लैटिपस, बिजली पैदा करने वाली मछली, फेफड़ों से सांस लेने वाली मछली, आलसी बंदर, दुर्लभ कछुए के साथ स्लॉथ जैसे जीव विशेष आकर्षण का केंद्र हैं.
इसके अलावा कंकाल संग्रह, टैक्सीडर्मी (भरे हुए जानवर), जीवाश्म और विभिन्न वैज्ञानिक मॉडल भी यहां प्रदर्शित किए गए हैं. घोंघा, मच्छर, फैसिओला और हिरुडिनेरिया के जैविक तंत्र के मॉडल स्टूडेंट्स को जटिल अवधारणाओं को समझने में मदद करते हैं.
शिक्षा, अनुसंधान और संरक्षण में अहम भूमिका: यह संग्रहालय न केवल जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बल्कि वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भी उपयोगी डेटा उपलब्ध कराता है. साथ ही यह लोगों को पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीवों के प्रति जागरूक करने का भी काम करता है.
अपनी तरह का अनोखा म्यूजियम: म्यूजियम की देखरेख करने वाले अरविंद सिंह ने बताया कि कि ऐसे संग्रहालय पृथ्वी पर जीवन के करोड़ों वर्षों के इतिहास को समझने का जीवंत माध्यम हैं. जहां जीवाश्म और नमूने यह बताते हैं कि समय के साथ जीवन कैसे विकसित हुआ, लेकिन जब से वाइल्डलाइफ लाइफ एक्ट आया है, उसके बाद से म्यूजियम को विस्तार देना काफी मुश्किल हो गया है. कहा कि देश-दुनिया में कई म्यूजियम हैं और हर म्यूजियम अपनी अलग खासियत रखती है, लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी के जीव विज्ञान का म्यूजियम बेहद खास है. इस तरह का म्यूजियम विश्व स्तर पर पूरे एशिया में नहीं मौजूद है.
बड़ी संख्या में आते हैं शोधकर्ता: बताया कि म्यूजियम में सिर्फ एक ही तरह की मछलियां नहीं हैं, बल्कि अलग-अलग प्रकार हैं. केकड़ा ,सांप, बंदर के साथ जानवरों के अलग-अलग प्रकार के नेचुरल नमूने मौजूद हैं. जो दूसरे म्यूजियम में नहीं पाए जाते हैं. कहा कि यही वजह है कि हमारे यहां न सिर्फ देश से, बल्कि विदेश से भी बड़ी संख्या में शोधकर्ता इस म्यूजियम को देखने आते हैं. कुछ दिन पहले ही उत्तराखंड के गवर्नर भी यहां आए थे. उन्होंने हैरानी का इजहार किया. कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहां मनुष्य के दिमाग का नेचुरल नमूना मौजूद है, जो अन्य म्यूजियम में नहीं है. मनुष्य का दिमाग कैसे काम करता है यह समझने के लिए छात्रों को काफी आसानी होती है.
लखनऊ विश्वविद्यालय का यह संग्रहालय आज भी अपनी समृद्ध विरासत को सहेजे हुए नई पीढ़ी को प्रकृति के प्रति जागरूक करने में अहम योगदान दे रहा है. यह न केवल शैक्षणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि शहर की सांस्कृतिक और वैज्ञानिक पहचान का भी एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है.
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