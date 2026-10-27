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लखनऊ विश्वविद्यालय का बड़ा आविष्कार: हाइड्रोजन गैस रिसाव पकड़ने के लिए बनाया खास सेंसर, ग्रीन एनर्जी सुरक्षा को मिलेगा बढ़ावा

इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी में प्रकाशित हुई रिसर्च: प्रो. एनके पांडे और डॉ. अमित वर्मा ने हासिल की सफलता ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए देश में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है. इस दिशा में हाइड्रोजन को भविष्य के स्वच्छ ऊर्जा विकल्प के रूप में देखा जा रहा है. हालांकि, हाइड्रोजन गैस के अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण इसके रिसाव का समय पर पता लगाना बड़ी चुनौती है. इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग के शोधकर्ताओं ने हाइड्रोजन गैस का पता लगाने वाले सेंसर की क्षमता बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण अध्ययन किया है.

गामा किरणों से पदार्थ के गुणों में बदलाव का अध्ययन: लखनऊ विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग की सेंसर्स एंड मैटेरियल्स रिसर्च लैब में किए गए इस अध्ययन में गामा किरणों की मदद से एक विशेष पदार्थ के गुणों में होने वाले बदलावों का परीक्षण किया गया. शोधकर्ताओं ने टंगस्टन ट्राइऑक्साइड नामक पदार्थ की बेहद पतली परतों पर गामा विकिरण के प्रभावों का अध्ययन किया. इसका उद्देश्य यह समझना था कि विकिरण की अलग-अलग खुराक से पदार्थ की संरचना और गुणों में किस तरह बदलाव आता है. शोधकर्ताओं के मुताबिक, इन बदलावों का असर हाइड्रोजन गैस की पहचान करने वाले सेंसर की क्षमता पर भी पड़ता है.

75 पीपीएम हाइड्रोजन पर 67.94 प्रतिशत प्रतिक्रिया: अध्ययन के उपलब्ध परिणामों के अनुसार, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 75 पीपीएम हाइड्रोजन गैस के संपर्क में आने पर सेंसर की प्रतिक्रिया 67.94 प्रतिशत दर्ज की गई. इस दौरान सेंसर का प्रतिक्रिया समय 31.5 सेकंड रहा, जबकि रिकवरी समय 136.6 सेकंड दर्ज किया गया. प्रतिक्रिया समय बताता है कि गैस के संपर्क में आने पर सेंसर कितनी जल्दी संकेत देता है, जबकि रिकवरी समय गैस हटने के बाद सेंसर के संकेत के सामान्य स्थिति में लौटने से संबंधित है. इन आंकड़ों से पता चलता है कि पदार्थ के गुणों में बदलाव करके सेंसर के प्रदर्शन को समझने और बेहतर बनाने की संभावनाओं पर काम किया जा सकता है. 40, 80 और 120 किलो ग्रे विकिरण खुराकों की तुलना: शोध के दौरान 40, 80 और 120 किलो ग्रे की गामा विकिरण खुराकों के प्रभावों की तुलना भी की गई. शोधकर्ताओं ने यह जानने का प्रयास किया कि विकिरण की अलग-अलग मात्रा से पदार्थ की आंतरिक संरचना और गैस के प्रति उसकी संवेदनशीलता में क्या बदलाव आता है. इस तरह के अध्ययन से सेंसर बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ और उसकी विशेषताओं को समझने में मदद मिल सकती है. हालांकि, इस शोध के नतीजों को व्यावहारिक गैस रिसाव निगरानी प्रणालियों में इस्तेमाल करने से पहले आगे के परीक्षण और मूल्यांकन की जरूरत होगी. प्रो. नरेंद्र कुमार पांडेय के निर्देशन में हुआ शोध: यह शोध भौतिक विज्ञान विभाग के प्रो. नरेंद्र कुमार पांडेय के निर्देशन में शोधार्थी डॉ. अमित कुमार वर्मा ने किया. इसमें टंगस्टन ट्राइऑक्साइड की पतली परतों पर गामा विकिरण के प्रभावों और हाइड्रोजन गैस के प्रति उनकी प्रतिक्रिया का अध्ययन किया गया. शोधकर्ताओं का मानना है कि इस तरह के प्रयोग हाइड्रोजन गैस का पता लगाने वाले सेंसर के विकास में उपयोगी साबित हो सकते हैं. यह शोध इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी में प्रकाशित हुआ है. हाइड्रोजन गैस के रिसाव का पता लगाने में मिल सकती है मदद: हाइड्रोजन का इस्तेमाल ईंधन सेल, परिवहन और ऊर्जा उत्पादन जैसी कई प्रणालियों में किया जा सकता है. लेकिन यह अत्यधिक ज्वलनशील गैस है, इसलिए इसके उत्पादन, भंडारण और इस्तेमाल के दौरान सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना जरूरी है. यदि किसी स्थान पर हाइड्रोजन का रिसाव होता है, तो उसका जल्द पता लगाना दुर्घटना के जोखिम को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. इसी वजह से ऐसे सेंसरों का विकास जरूरी है, जो हाइड्रोजन गैस की मौजूदगी का समय पर पता लगाने में मदद कर सकें.