लखनऊ विश्वविद्यालय का बड़ा आविष्कार: हाइड्रोजन गैस रिसाव पकड़ने के लिए बनाया खास सेंसर, ग्रीन एनर्जी सुरक्षा को मिलेगा बढ़ावा
भौतिक विज्ञान विभाग ने हाइड्रोजन गैस रिसाव का पता लगाने के लिए एक नया और सटीक सेंसर विकसित करने में सफलता हासिल की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 6:04 PM IST
लखनऊ: पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए देश में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है. इस दिशा में हाइड्रोजन को भविष्य के स्वच्छ ऊर्जा विकल्प के रूप में देखा जा रहा है. हालांकि, हाइड्रोजन गैस के अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण इसके रिसाव का समय पर पता लगाना बड़ी चुनौती है. इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग के शोधकर्ताओं ने हाइड्रोजन गैस का पता लगाने वाले सेंसर की क्षमता बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण अध्ययन किया है.
गामा किरणों से पदार्थ के गुणों में बदलाव का अध्ययन: लखनऊ विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग की सेंसर्स एंड मैटेरियल्स रिसर्च लैब में किए गए इस अध्ययन में गामा किरणों की मदद से एक विशेष पदार्थ के गुणों में होने वाले बदलावों का परीक्षण किया गया. शोधकर्ताओं ने टंगस्टन ट्राइऑक्साइड नामक पदार्थ की बेहद पतली परतों पर गामा विकिरण के प्रभावों का अध्ययन किया. इसका उद्देश्य यह समझना था कि विकिरण की अलग-अलग खुराक से पदार्थ की संरचना और गुणों में किस तरह बदलाव आता है. शोधकर्ताओं के मुताबिक, इन बदलावों का असर हाइड्रोजन गैस की पहचान करने वाले सेंसर की क्षमता पर भी पड़ता है.
75 पीपीएम हाइड्रोजन पर 67.94 प्रतिशत प्रतिक्रिया: अध्ययन के उपलब्ध परिणामों के अनुसार, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 75 पीपीएम हाइड्रोजन गैस के संपर्क में आने पर सेंसर की प्रतिक्रिया 67.94 प्रतिशत दर्ज की गई. इस दौरान सेंसर का प्रतिक्रिया समय 31.5 सेकंड रहा, जबकि रिकवरी समय 136.6 सेकंड दर्ज किया गया. प्रतिक्रिया समय बताता है कि गैस के संपर्क में आने पर सेंसर कितनी जल्दी संकेत देता है, जबकि रिकवरी समय गैस हटने के बाद सेंसर के संकेत के सामान्य स्थिति में लौटने से संबंधित है. इन आंकड़ों से पता चलता है कि पदार्थ के गुणों में बदलाव करके सेंसर के प्रदर्शन को समझने और बेहतर बनाने की संभावनाओं पर काम किया जा सकता है.
40, 80 और 120 किलो ग्रे विकिरण खुराकों की तुलना: शोध के दौरान 40, 80 और 120 किलो ग्रे की गामा विकिरण खुराकों के प्रभावों की तुलना भी की गई. शोधकर्ताओं ने यह जानने का प्रयास किया कि विकिरण की अलग-अलग मात्रा से पदार्थ की आंतरिक संरचना और गैस के प्रति उसकी संवेदनशीलता में क्या बदलाव आता है. इस तरह के अध्ययन से सेंसर बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ और उसकी विशेषताओं को समझने में मदद मिल सकती है. हालांकि, इस शोध के नतीजों को व्यावहारिक गैस रिसाव निगरानी प्रणालियों में इस्तेमाल करने से पहले आगे के परीक्षण और मूल्यांकन की जरूरत होगी.
प्रो. नरेंद्र कुमार पांडेय के निर्देशन में हुआ शोध: यह शोध भौतिक विज्ञान विभाग के प्रो. नरेंद्र कुमार पांडेय के निर्देशन में शोधार्थी डॉ. अमित कुमार वर्मा ने किया. इसमें टंगस्टन ट्राइऑक्साइड की पतली परतों पर गामा विकिरण के प्रभावों और हाइड्रोजन गैस के प्रति उनकी प्रतिक्रिया का अध्ययन किया गया. शोधकर्ताओं का मानना है कि इस तरह के प्रयोग हाइड्रोजन गैस का पता लगाने वाले सेंसर के विकास में उपयोगी साबित हो सकते हैं. यह शोध इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी में प्रकाशित हुआ है.
हाइड्रोजन गैस के रिसाव का पता लगाने में मिल सकती है मदद: हाइड्रोजन का इस्तेमाल ईंधन सेल, परिवहन और ऊर्जा उत्पादन जैसी कई प्रणालियों में किया जा सकता है. लेकिन यह अत्यधिक ज्वलनशील गैस है, इसलिए इसके उत्पादन, भंडारण और इस्तेमाल के दौरान सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना जरूरी है. यदि किसी स्थान पर हाइड्रोजन का रिसाव होता है, तो उसका जल्द पता लगाना दुर्घटना के जोखिम को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. इसी वजह से ऐसे सेंसरों का विकास जरूरी है, जो हाइड्रोजन गैस की मौजूदगी का समय पर पता लगाने में मदद कर सकें.
ग्रीन एनर्जी सिस्टम की सुरक्षा में उपयोगी हो सकती है तकनीक: शोध से मिलने वाले नतीजे भविष्य में हाइड्रोजन भंडारण केंद्रों, गैस रिफ्यूलिंग स्टेशनों, प्रयोगशालाओं और औद्योगिक संयंत्रों में इस्तेमाल होने वाले सेंसरों के विकास में मदद कर सकते हैं. ऐसे सेंसर गैस की निगरानी करने और रिसाव का जल्द पता लगाने वाली सुरक्षा प्रणालियों को बेहतर बनाने में उपयोगी हो सकते हैं. हालांकि, फिलहाल इस अध्ययन को सेंसर के गुणों और प्रदर्शन को समझने की दिशा में किया गया शोध माना जाना चाहिए. इसे सीधे व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए तैयार तकनीक कहना अभी उचित नहीं होगा.
हाइड्रोजन आधारित स्वच्छ ऊर्जा को सुरक्षित बनाने पर जोर: प्रो. एन. के. पांडेय के मुताबिक, यह शोध हाइड्रोजन आधारित स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों को सुरक्षित बनाने के लिए बेहतर गैस सेंसर विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयास है. उन्होंने बताया कि हाइड्रोजन गैस अत्यधिक ज्वलनशील होती है, इसलिए इसके रिसाव का पता लगाने वाली तकनीक का विकास काफी उपयोगी हो सकता है. देश में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है और हाइड्रोजन भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है. ऐसे में हाइड्रोजन के सुरक्षित इस्तेमाल के लिए सेंसर तकनीक को बेहतर बनाना जरूरी है.
भारत में हाइड्रोजन से चलने वाले परिवहन को बढ़ावा: भारत में पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए हाइड्रोजन आधारित परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया जा रहा है. 17 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी. यह ट्रेन जींद और सोनीपत के बीच करीब 89 किलोमीटर लंबे रेलखंड पर चलती है और हाइड्रोजन फ्यूल सेल की मदद से बिजली पैदा करती है. इस प्रक्रिया में सीधे तौर पर कार्बन उत्सर्जन के बजाय जलवाष्प निकलती है.
बसों और ट्रकों में भी हाइड्रोजन के इस्तेमाल पर काम: राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत देश में हाइड्रोजन से चलने वाली बसों और ट्रकों के परीक्षण के लिए भी परियोजनाएं शुरू की गई हैं. जुलाई 2026 में केंद्र सरकार ने 21 मार्गों पर 70 हाइड्रोजन चालित वाहनों को चलाने से जुड़ी 12 पायलट परियोजनाओं की जानकारी दी थी. इन परियोजनाओं में बसों और ट्रकों के साथ हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशनों की व्यवस्था भी शामिल है. इन प्रयासों का उद्देश्य परिवहन क्षेत्र में हाइड्रोजन के इस्तेमाल की संभावनाओं को परखना और भविष्य में स्वच्छ ईंधन आधारित परिवहन को बढ़ावा देना है.
सेंसर तकनीक से सुरक्षित हो सकता है हाइड्रोजन का इस्तेमाल: हाइड्रोजन आधारित परिवहन और ऊर्जा प्रणालियों के विस्तार के साथ गैस के सुरक्षित भंडारण, इस्तेमाल और निगरानी की जरूरत भी बढ़ेगी. ऐसे में लखनऊ विश्वविद्यालय का यह अध्ययन हाइड्रोजन गैस की पहचान करने वाले सेंसरों के विकास के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध करा सकता है. हालांकि, इस तकनीक को वास्तविक परिस्थितियों में इस्तेमाल करने से पहले इसकी संवेदनशीलता, विश्वसनीयता और अलग-अलग तापमानों पर काम करने की क्षमता का परीक्षण करना होगा. यदि आगे के शोध में इसके बेहतर परिणाम मिलते हैं, तो यह भविष्य में हाइड्रोजन आधारित स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों को सुरक्षित बनाने में योगदान दे सकता है.
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