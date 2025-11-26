ETV Bharat / state

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के छात्र जीवन का किस्सा, जब हॉस्टल से उन्हें निकाल दिया गया, ये थी वजह

लखनऊ: लखनऊ विश्वविद्यालय में मंगलवार को 105वां स्थापना दिवस मनाया. इस अवसर पर पूर्व छात्र मिलन समारोह का आयोजन विश्वविद्यालय के मालवीय हॉल में किया गया. कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर मनुका खन्ना ने की. वहीं, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में उपस्थित रहे. कार्यक्रम में सुरेश खन्ना को एक चित्र (पोर्ट्रेट) भेंट किया गया. इस दौरान वह लाल बहादुर शास्त्री के कमरे में गए जहां पर वह रहते थे. उन्होंने छात्रों से मुलाकात की और अपने छात्र जीवन की चर्चा की.





जब मंत्री ने सुनाया किस्सा: सुरेश खन्ना ने बताया कि 1974 मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय में दाखिला लिया था. बटलर हॉस्टल (अब तिलक) में 72 नंबर कमरा मिला. इसी दौरान एक छात्र की मेरे कमरे में करंट से मौत हो गई. इसके बाद मुझे हॉस्टल से निकाल दिया गया. हालांकि अगले साल फिर से मुझे हॉस्टल मिला. समाज सेवा मैंने छात्रजीवन से शुरू कर दी थी. लेकिन कोई भी मां बाप अपने बच्चों को समाज सेवा के लिए प्रेरित नहीं करते हैं. जब मैं नेता बना तो मेरे पिता ने किसी से कहा कि एक बेटा तो हाथ से निकल गया.





85 साल में भी रिटायर नहीं हुआ: हिंदी के पूर्व हेड प्रो सूर्यप्रसाद दीक्षित ने बताया, जब वह हेड थे तो ये एक चुनौती थी कि हिंदी को रोजगार से कैसे जोड़ा जाए. बजट की दिक्कत थी तो सेल्फ फाइनेंस कोर्स शुरू किए. एमए अनुवाद, एमए पत्रकारिता, क्रिएटिव राइटिंग, रंगमंच, मीडिया राइटिंग शुरू किए और नए विभाग भी बने. आज विवि में काफी पाठ्यक्रम सेल्फ फाइनेंस मोड में चल रहे हैं. मैं 85 साल में भी रिटायर नहीं हुआ हूं. सिर्फ वेतन बंद हो गया है विवि से आज भी जुड़ा हुआ हूं.



मंच पर ही दिखाई अदाकारी: समारोह में फिल्म अभिनेता अनिल रस्तोगी को भी सम्मानित किया. उन्होंने बताया कि मैं यहां से 1962 में बायोकेमिस्ट्री से पढ़ाई की. 41 साल सीडीआरआई में नौकरी की, लेकिन अपनी शौक आदाकारी को भी जारी रखा. नौकरी के साथ अभिनय भी करता रहा और आज रिटायरमेंट के बाद मैं अपने अभिनय के करियर को जी रहा हूं. इस मौके पर दर्शकों की मांग पर उन्होंने मंच पर अपने नाटक का संवाद भी प्रस्तुत किया.



बिना गूगल के पढ़ने वाली पीढ़ी हूं: आईपीएस लक्ष्मी सिंह ने कहा कि 1998 में यहां से पासआउट हुई. हम वो पीढ़ी है जो बिना गूगल व चैट जीपीटी के यहां तक पहुंचे हैं. ये आज की पीढ़ी के लिए एक सीख है कि जब हम बिना तकनीक के ये कर सकते हैं तो आज के छात्रों के पास तो एआई, गूगल, अप्लिकेशन का भंडार है. ऐसे में वो हमसे भी कहीं ज्यादा आगे जा सकते है. यहां के छात्रों में जो सीखने की परंपरा रही है उसे वर्तमान छात्रों को भी आगे बढ़ाते रहना चाहिए. मेरे पिता ने यहां से लॉ की पढ़ाई की है. ऐसे में उनकी याद में मैं हर साल लॉ के एक छात्र को एक लाख कैश प्राइज देना चाहती हूं.