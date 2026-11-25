लखनऊ विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर ब्रजेश पाठक ने छात्रों को दिया सफलता का मंत्र, 9 पूर्व छात्र सम्मानित
लखनऊ विश्वविद्यालय के 106वें स्थापना दिवस समारोह में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने छात्रों को लक्ष्य तय करके प्रयास करने का संदेश दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 9:36 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र ब्रजेश पाठक बुधवार को एक अलग भूमिका में नजर आए. विश्वविद्यालय के 106वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने छात्रों को सफलता का मंत्र दिया. उन्होंने कहा कि जीवन में लक्ष्य तय करना, सकारात्मक सोच रखना और कठिन परिस्थितियों में भी हार न मानना बेहद जरूरी है. उनके मुताबिक, एक बार लक्ष्य तय करने के बाद उसे हासिल करने के लिए पूरी मेहनत और लगन से जुट जाना चाहिए, क्योंकि बार-बार लक्ष्य बदलने से समय और मेहनत दोनों बर्बाद होते हैं.
अपने पुराने दिनों को याद कर भावुक हुए ब्रजेश पाठक: विश्वविद्यालय परिसर स्थित मालवीय सभागार में 106वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने नौ पूर्व छात्रों को सम्मानित किया. इस मौके पर उन्होंने अपने छात्र जीवन के अनुभव साझा किए और कहा कि लखनऊ विश्वविद्यालय उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है. यहां की गलियों, परिसर और शिक्षकों से जुड़ी यादें आज भी उनके व्यक्तित्व का हिस्सा हैं. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने उन्हें केवल शिक्षा ही नहीं दी, बल्कि संघर्ष करना, आगे बढ़ना और अपनी पहचान बनाना भी सिखाया.
छात्रों को संबोधित करते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के बाद कई विद्यार्थियों के मन में भविष्य को लेकर असमंजस और डर रहता है. खासकर ग्रामीण परिवेश से आने वाले छात्रों को शुरुआत में पढ़ाई समझने में परेशानी हो सकती है. कई बार शुरुआती महीनों में उन्हें यह भी समझ नहीं आता कि कक्षा में क्या पढ़ाया जा रहा है. हालांकि, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लगातार प्रयास और सकारात्मक सोच से हर चुनौती को पार किया जा सकता है.
नजरिया बदलने से बदल सकती है परिस्थितियों की तस्वीर: सकारात्मक सोच का महत्व समझाते हुए ब्रजेश पाठक ने आईने, माइक्रोस्कोप और एक्स-रे का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि एक ही चेहरे को इन तीनों माध्यमों से देखने पर उसकी तस्वीर अलग-अलग दिखाई देती है. वस्तु वही रहती है, लेकिन उसे देखने का नजरिया बदल जाता है. इसी तरह जीवन की परिस्थितियों को देखने का नजरिया भी सकारात्मक होना चाहिए.
उन्होंने कहा कि नकारात्मक सोच व्यक्ति को कमजोर करती है, जबकि सकारात्मक सोच कठिनाइयों को भी अवसर में बदल सकती है. हर व्यक्ति के भीतर दो तरह के विचारों के बीच संघर्ष चलता रहता है. एक विचार उसे मेहनत करने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, जबकि दूसरा आराम और आसान रास्ता चुनने के लिए कहता है. सफलता उसी को मिलती है, जो इस संघर्ष में कठिन रास्ता चुनने का साहस दिखाता है.
छात्रसंघ चुनाव का अनुभव साझा कर बताया आत्मविश्वास का महत्व: अपने छात्र जीवन का एक रोचक प्रसंग साझा करते हुए ब्रजेश पाठक ने छात्रसंघ चुनाव का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान एक समय वह तीसरे स्थान पर थे और उनके सामने जीत हासिल करने की बड़ी चुनौती थी. उस समय विश्वविद्यालय के कुलपति से उनके अच्छे संबंध थे. चुनाव को लेकर कई तरह की चर्चाएं और आरोप भी लगे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी.
ब्रजेश पाठक ने बताया कि आखिरकार उन्हें प्रचंड बहुमत से जीत मिली. इस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हों, आत्मविश्वास और लगातार प्रयास से सफलता हासिल की जा सकती है. उन्होंने कहा कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने उन्हें पहचान दी और जीवन में आगे बढ़ने का आत्मविश्वास दिया. विद्यार्थियों को भी अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखते हुए बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल करने का प्रयास करना चाहिए.
नौ पूर्व छात्रों को किया गया सम्मानित: कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. जेपी सैनी ने अध्यक्षीय भाषण दिया. इस मौके पर विश्वविद्यालय के कैलेंडर का विमोचन भी किया गया. समारोह में अलग-अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले नौ पूर्व छात्रों को सम्मानित किया गया. इनमें प्रशासन, पुलिस, सेना, न्यायपालिका, विज्ञान, शिक्षा और कॉरपोरेट जगत से जुड़ी हस्तियां शामिल रहीं.
सम्मानित पूर्व छात्रों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त कमोडोर अरविंद सिंह, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के न्यायमूर्ति बृजराज सिंह और आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर एवं इम्यूनोएक्ट के संस्थापक-सीईओ प्रो. राहुल पुरवार शामिल हैं. इनके अलावा परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय के निदेशक धीरज पांडे, भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में संयुक्त सचिव अनुपम कुमार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के विशेष सचिव विशाल भारद्वाज को भी सम्मानित किया गया. ओएनजीसी के कार्यकारी अधिकारी मनीष शुक्ला और अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आनंद सिंह बिसेन भी सम्मान पाने वालों में शामिल रहे.
ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह: भूविज्ञान के छात्र से सीआरपीएफ महानिदेशक तक का सफर
ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के महानिदेशक हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से वर्ष 1984 से 1986 के बीच भूविज्ञान में स्नातक और 1986 से 1988 के बीच परास्नातक की पढ़ाई की. वह असम के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) रह चुके हैं और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) में वर्ष 2013 से 2019 तक महानिरीक्षक के पद पर रहे. उन्होंने विशेष सुरक्षा दल (एसपीजी) में भी दो पूर्व प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली है.
कमोडोर अरविंद सिंह: ऑपरेशन पवन में दिखाया था अदम्य साहस
भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त कमोडोर अरविंद सिंह ने वर्ष 1979 में लखनऊ विश्वविद्यालय से बीएससी की पढ़ाई पूरी की थी. वह भारतीय नौसेना के सबसे युवा महावीर चक्र विजेता और नौसेना के सर्वोच्च वीरता पदक प्राप्त अधिकारियों में शामिल हैं. वर्ष 1987 में श्रीलंका में ऑपरेशन पवन के दौरान उन्होंने अदम्य साहस दिखाया था. इसके अलावा भारतीय नौसेना की विशिष्ट इकाई मार्कोस की स्थापना में भी उनकी अहम भूमिका रही.
न्यायमूर्ति बृजराज सिंह: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में न्यायाधीश
न्यायमूर्ति बृजराज सिंह ने वर्ष 1995 में लखनऊ विश्वविद्यालय से विधि स्नातक (एलएलबी) की डिग्री हासिल की. उन्होंने वर्ष 1996 में अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण कराया और भारत सरकार, भारतीय रेल, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग तथा लखनऊ विश्वविद्यालय के वरिष्ठ पैनल अधिवक्ता के रूप में सेवाएं दीं. उन्हें 13 अक्टूबर 2021 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया. इसके बाद 13 मार्च 2023 को वह स्थायी न्यायाधीश बने.
प्रो. राहुल पुरवार: देश की पहली स्वदेशी CAR-T सेल थेरेपी में योगदान
प्रो. राहुल पुरवार ने लखनऊ विश्वविद्यालय से वर्ष 1998 से 2000 के बीच जैव रसायन (बायोकेमिस्ट्री) में परास्नातक की पढ़ाई की. वर्तमान में वह आईआईटी बॉम्बे में प्रोफेसर हैं और इम्यूनोएक्ट के संस्थापक एवं सीईओ भी हैं. उन्होंने आईआईटी बॉम्बे में देश का पहला CAR-T सेल थेरेपी कार्यक्रम स्थापित किया. उनके नेतृत्व में विकसित भारत की पहली स्वदेशी और किफायती जीन थेरेपी NexCAR19 को अप्रैल 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र को समर्पित किया था. यह थेरेपी ब्लड कैंसर के उपचार के लिए विकसित की गई है.
धीरज पांडे: रोहिल यूरेनियम भंडार की खोज में अहम भूमिका
धीरज पांडे ने वर्ष 1987 में लखनऊ विश्वविद्यालय से भूविज्ञान में एमएससी की पढ़ाई पूरी की. वह वर्तमान में परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एएमडी) के निदेशक हैं. उन्होंने राजस्थान में रोहिल यूरेनियम भंडार की खोज और उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 2019 में राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया था. वह यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) और आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड के निदेशक मंडल में पदेन सदस्य भी हैं.
अनुपम कुमार: बिहार के मुख्यमंत्री सचिवालय में भी संभाली अहम जिम्मेदारी
अनुपम कुमार ने लखनऊ विश्वविद्यालय से वर्ष 1994 में बीएससी और वर्ष 1996 में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स विशेषज्ञता के साथ भौतिकी में एमएससी की पढ़ाई पूरी की. उन्होंने कुछ समय तक विश्वविद्यालय में अध्यापन भी किया. वर्ष 2003 बैच के आईएएस अधिकारी अनुपम कुमार वर्तमान में भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं. वह बिहार के रोहतास और मुजफ्फरपुर जिलों के जिलाधिकारी रह चुके हैं और करीब आठ साल तक बिहार के मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव के महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत रहे हैं.
विशाल भारद्वाज: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के विशेष सचिव
विशाल भारद्वाज ने लखनऊ विश्वविद्यालय से वर्ष 1993 में गणित, सांख्यिकी और अर्थशास्त्र में बीए किया. इसके बाद वर्ष 1995 में अर्थशास्त्र में एमए की डिग्री हासिल की. वह वर्ष 1997 में प्रांतीय सिविल सेवा (पीसीएस) में चयनित हुए और वर्ष 2013 में आईएएस संवर्ग में प्रोन्नत हुए. वह सीतापुर, आजमगढ़ और कुशीनगर के जिलाधिकारी रह चुके हैं. इसके अलावा मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर के रूप में भी काम किया है और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के विशेष सचिव हैं.
मनीष शुक्ला: ऊर्जा सुरक्षा और तेल-गैस अन्वेषण में योगदान
मनीष शुक्ला ने लखनऊ विश्वविद्यालय से वर्ष 1989 में बीएससी और वर्ष 1991 में भूविज्ञान में एमएससी की पढ़ाई की. वह एमएससी में स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं. वर्तमान में वह ओएनजीसी में कार्यकारी अधिकारी और निदेशक (अन्वेषण) के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने देहरादून स्थित ओएनजीसी के उत्कृष्टता केंद्र जिओपिक और पश्चिमी अपतटीय बेसिन में कई महत्वपूर्ण खोजों का नेतृत्व किया है. देश की ऊर्जा सुरक्षा और तेल-गैस अन्वेषण नीतियों में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है.
आनंद सिंह बिसेन: कॉरपोरेट मामलों और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अनुभव
आनंद सिंह बिसेन ने लखनऊ विश्वविद्यालय से वर्ष 1991 में बीए किया. इसके बाद वर्ष 1996 में समाज कार्य विभाग से मास्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी की. वर्तमान में वह अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड में वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं उत्तर भारत के कॉरपोरेट अफेयर्स प्रमुख हैं. उन्हें कॉरपोरेट मामलों, नीतिगत समन्वय, मानव संसाधन और बुनियादी ढांचे के विकास के क्षेत्र में 26 वर्षों से अधिक का अनुभव है.
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