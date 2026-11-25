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लखनऊ विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर ब्रजेश पाठक ने छात्रों को दिया सफलता का मंत्र, 9 पूर्व छात्र सम्मानित

लक्ष्य तय करो और पीछे मत हटो, लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों से बोले ब्रजेश पाठक. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र ब्रजेश पाठक बुधवार को एक अलग भूमिका में नजर आए. विश्वविद्यालय के 106वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने छात्रों को सफलता का मंत्र दिया. उन्होंने कहा कि जीवन में लक्ष्य तय करना, सकारात्मक सोच रखना और कठिन परिस्थितियों में भी हार न मानना बेहद जरूरी है. उनके मुताबिक, एक बार लक्ष्य तय करने के बाद उसे हासिल करने के लिए पूरी मेहनत और लगन से जुट जाना चाहिए, क्योंकि बार-बार लक्ष्य बदलने से समय और मेहनत दोनों बर्बाद होते हैं.

अपने पुराने दिनों को याद कर भावुक हुए ब्रजेश पाठक: विश्वविद्यालय परिसर स्थित मालवीय सभागार में 106वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने नौ पूर्व छात्रों को सम्मानित किया. इस मौके पर उन्होंने अपने छात्र जीवन के अनुभव साझा किए और कहा कि लखनऊ विश्वविद्यालय उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है. यहां की गलियों, परिसर और शिक्षकों से जुड़ी यादें आज भी उनके व्यक्तित्व का हिस्सा हैं. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने उन्हें केवल शिक्षा ही नहीं दी, बल्कि संघर्ष करना, आगे बढ़ना और अपनी पहचान बनाना भी सिखाया.

लखनऊ विश्वविद्यालय ने नौ पूर्व छात्रों को किया सम्मानित, सीआरपीएफ डीजी से लेकर आईएएस तक शामिल (Photo Credit: ETV Bharat) छात्रों को संबोधित करते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के बाद कई विद्यार्थियों के मन में भविष्य को लेकर असमंजस और डर रहता है. खासकर ग्रामीण परिवेश से आने वाले छात्रों को शुरुआत में पढ़ाई समझने में परेशानी हो सकती है. कई बार शुरुआती महीनों में उन्हें यह भी समझ नहीं आता कि कक्षा में क्या पढ़ाया जा रहा है. हालांकि, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लगातार प्रयास और सकारात्मक सोच से हर चुनौती को पार किया जा सकता है. लखनऊ विश्वविद्यालय के 106वें स्थापना दिवस पर ब्रजेश पाठक ने दिया सफलता का मंत्र (Photo Credit: ETV Bharat) नजरिया बदलने से बदल सकती है परिस्थितियों की तस्वीर: सकारात्मक सोच का महत्व समझाते हुए ब्रजेश पाठक ने आईने, माइक्रोस्कोप और एक्स-रे का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि एक ही चेहरे को इन तीनों माध्यमों से देखने पर उसकी तस्वीर अलग-अलग दिखाई देती है. वस्तु वही रहती है, लेकिन उसे देखने का नजरिया बदल जाता है. इसी तरह जीवन की परिस्थितियों को देखने का नजरिया भी सकारात्मक होना चाहिए. सीआरपीएफ महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, प्रो. राहुल पुरवार समेत नौ पूर्व छात्रों को सम्मानित किया गया. (Photo Credit: ETV Bharat) उन्होंने कहा कि नकारात्मक सोच व्यक्ति को कमजोर करती है, जबकि सकारात्मक सोच कठिनाइयों को भी अवसर में बदल सकती है. हर व्यक्ति के भीतर दो तरह के विचारों के बीच संघर्ष चलता रहता है. एक विचार उसे मेहनत करने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, जबकि दूसरा आराम और आसान रास्ता चुनने के लिए कहता है. सफलता उसी को मिलती है, जो इस संघर्ष में कठिन रास्ता चुनने का साहस दिखाता है. छात्रसंघ चुनाव का अनुभव साझा कर बताया आत्मविश्वास का महत्व: अपने छात्र जीवन का एक रोचक प्रसंग साझा करते हुए ब्रजेश पाठक ने छात्रसंघ चुनाव का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान एक समय वह तीसरे स्थान पर थे और उनके सामने जीत हासिल करने की बड़ी चुनौती थी. उस समय विश्वविद्यालय के कुलपति से उनके अच्छे संबंध थे. चुनाव को लेकर कई तरह की चर्चाएं और आरोप भी लगे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. ब्रजेश पाठक ने बताया कि आखिरकार उन्हें प्रचंड बहुमत से जीत मिली. इस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हों, आत्मविश्वास और लगातार प्रयास से सफलता हासिल की जा सकती है. उन्होंने कहा कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने उन्हें पहचान दी और जीवन में आगे बढ़ने का आत्मविश्वास दिया. विद्यार्थियों को भी अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखते हुए बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल करने का प्रयास करना चाहिए. नौ पूर्व छात्रों को किया गया सम्मानित: कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. जेपी सैनी ने अध्यक्षीय भाषण दिया. इस मौके पर विश्वविद्यालय के कैलेंडर का विमोचन भी किया गया. समारोह में अलग-अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले नौ पूर्व छात्रों को सम्मानित किया गया. इनमें प्रशासन, पुलिस, सेना, न्यायपालिका, विज्ञान, शिक्षा और कॉरपोरेट जगत से जुड़ी हस्तियां शामिल रहीं. सम्मानित पूर्व छात्रों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त कमोडोर अरविंद सिंह, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के न्यायमूर्ति बृजराज सिंह और आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर एवं इम्यूनोएक्ट के संस्थापक-सीईओ प्रो. राहुल पुरवार शामिल हैं. इनके अलावा परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय के निदेशक धीरज पांडे, भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में संयुक्त सचिव अनुपम कुमार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के विशेष सचिव विशाल भारद्वाज को भी सम्मानित किया गया. ओएनजीसी के कार्यकारी अधिकारी मनीष शुक्ला और अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आनंद सिंह बिसेन भी सम्मान पाने वालों में शामिल रहे. ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह: भूविज्ञान के छात्र से सीआरपीएफ महानिदेशक तक का सफर

ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के महानिदेशक हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से वर्ष 1984 से 1986 के बीच भूविज्ञान में स्नातक और 1986 से 1988 के बीच परास्नातक की पढ़ाई की. वह असम के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) रह चुके हैं और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) में वर्ष 2013 से 2019 तक महानिरीक्षक के पद पर रहे. उन्होंने विशेष सुरक्षा दल (एसपीजी) में भी दो पूर्व प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली है.