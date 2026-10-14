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लखनऊ KGBV की 4 छात्राओं ने संभाला मध्याह्न भोजन प्राधिकरण का दायित्व, बनीं एक दिन की निदेशक

4 छात्राएं बनी एक दिन की निदेशक ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: महिला सुरक्षा जागरूकता के लिए यूपी सरकार की ओर से चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान का बुधवार को एक अलग ही रूप देखने को मिला. केजीबीवी की चार छात्राओं ने मध्याह्न भोजन प्राधिकरण पहुंचकर एक दिन के लिए निदेशक के पद पर बैठकर दायित्वों का निर्वहन किया. इस अवसर पर मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के निदेशक प्रेमरंजन सिंह ने छात्राओं का गाइडेंस करते हुए उन्हें प्रशासनिक व्यवस्थाओं और नीतिगत निर्णयों की बारीकियों से रूबरू कराया.

छात्राओं ने शासकीय आदेश भी किया जारी

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय काकोरी की छात्रा मुस्कान, सरिता, साक्षी और राधिका ने निदेशक की कुर्सी संभालते हुए एक कुशल प्रशासक की भांति विभागीय कार्यकलापों की गहन समीक्षा की. चारों छात्राओं ने प्रदेश के सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए एक महत्वपूर्ण शासकीय आदेश भी जारी किया. अपने आदेश में उन्होंने निर्देशित किया कि प्रदेश के सभी परिषदीय और कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के किचन शेड में स्वच्छता के उच्चतम मानक सुनिश्चित किए जाएं, बच्चों को प्रचुर पोषक तत्वों से युक्त ताजा और संतुलित भोजन उपलब्ध कराया जाए और खाना पकाने वाली रसोइयों को समय-समय पर स्वच्छता और पोषण प्रबंधन का विशेष प्रशिक्षण दिया जाए. छात्राओं के काम की हुई तारीफ (Photo Credit; ETV Bharat) एमडीएम को प्रभावी बनाने के बताए उपाय छात्राओं ने एमडीएम व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव भी रखे. उन्होंने विद्यालयों में छात्र संख्या के अनुरूप भोजन तैयार करने, मेन्यू में पोषक तत्वों की प्रचुरता बनाए रखने, आधुनिक किचन व्यवस्था के विस्तार तथा आवश्यकता पड़ने पर अस्वस्थ बच्चों को तत्काल प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया. छात्राओं ने दिया नेतृत्व क्षमता का परिचय मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के निदेशक प्रेमरंजन सिंह ने चारों छात्राओं के आत्मविश्वास, प्रशासनिक सोच और नेतृत्व क्षमता की मुक्तकंठ से सराहना की. इस मौके पर उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति अभियान पूरे प्रदेश में जन-आंदोलन का रूप ले चुका है, जिसका मुख्य उद्देश्य बेटियों को आगे बढ़ाकर उनमें निर्णय लेने और समाज को दिशा देने की क्षमता का विकास करना है. उन्होंने कहा कि बचपन से ही ऐसा व्यावहारिक और प्रशासनिक मंच मिलने से छात्राओं में राष्ट्र निर्माण और भविष्य में उच्च प्रशासनिक पदों पर पहुंचकर जनसेवा करने की प्रेरणा मिलती है. एक दिन की एसपी नार्थ बनीं धृति तिवारी और नैन्सी तिवारी (Photo Credit; ETV Bharat)