लखनऊ के अनाथालय से 2 किशोरियां लापता, 3 दिन पहले छोड़ा था हॉस्टल

कुर्सी रोड स्थित स्नेहालया अनाथालय से दोनों किशोरियां 24 अक्टूबर की सुबह किसी को बिना बताए कहीं चली गई थीं.

अनाथालय से किशोरियां लापता.
अनाथालय से किशोरियां लापता. (Photo Credit : symbolic)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 26, 2025 at 9:08 AM IST

लखनऊ : कुर्सी रोड स्थित स्नेहालया अनाथालय से दो नाबालिग किशोरियों के रहस्यमय तरीके से गायब होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. काफी खोजबीन के बाद अनाथालय की प्रभारी ने गुडम्बा थाने में तहरीर दी है. पुलिस मुकदमा दर्ज कर लापता किशोरियों की तलाश की बात कह रही है.







स्नेहालया अनाथालय की प्रभारी सिस्टर ग्रेस की ओर से पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार पारा थाना क्षेत्र की दो किशोरियां (उम्र 15 व 17) स्नेहालया अनाथालय में रहती थीं. 24 अक्टूबर को सुबह करीब साढ़े सात बजे किशोरियों बिना किसी को बताए अनाथालय परिसर से कहीं चली गई थीं. काफी देर तक किशोरियों नहीं लौटीं तो खोजबीन शुरू की गई. दो दिनों तक दोनों का कहीं पता नहीं चला. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.



गुडम्बा इंस्पेक्टर प्रभातेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अनाथालय से किशोरियों के लापता के प्रकरण में मुकदमा दर्ज कर लिया है. किशोरियों की तलाश में पुलिस टीमों को लगाया गया है. किशोरियों के संभावित ठिकानों व आसपास के इलाकों से साथ उनके परिचितों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस टीम ने आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रही है. वहीं घटना को लेकर स्थानीय लोगों व सामाजिक संगठनों ने चिंता व्यक्त की है. लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किए पर जोर दिया है. कई समाजसेवी संगठनों ने इस मामले में तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है.

