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लखनऊ में भीषण दुर्घटना; कानपुर रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से अनियंत्रित बाइक पोल से टकराई, दो युवकों की मौत

लखनऊ : बंथरा थाना क्षेत्र में रविवार देर रात हुए सड़क हादसे में बाइकसवार दो युवकों की मौत हो गई. दुर्घटना किसी अज्ञात बाइक से टक्कर के बाद हुई थी. टक्कर लगने के बाद बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पोल से टकरा गई. जिसमें दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे. दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

कृष्णा नगर एसीपी रजनीश वर्मा के मुताबिक सरोजनीनगर की हाइडिल कॉलोनी निवासी रमेश का पुत्र कमल (18) मजदूरी करता था. बंथरा के लाला खेड़ा निवासी वीरेंद्र का पुत्र दीपांशु रावत (19) हाईस्कूल का छात्र था. दोनों दोस्त रविवार रात लाला खेड़ा से एक ही बाइक से सरोजनीनगर की ओर जा रहे थे. रात करीब 10 बजे बंथरा स्थित हनुमान मंदिर के पास कानपुर रोड पर पीछे से आ रही किसी अज्ञात बाइक ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी थी

टक्कर लगने के बाद उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे पोल से जा टकराई. हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे. राहगीरों की मदद से पुलिस टीम ने उन्हें सरोजनीनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया था. जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. वहीं टक्कर मारने वाला बाइक सवार मौके से फरार हो गया है. पुलिस टीम उसकी तलाश में जुटी है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. दीपांशु अपने मां-बाप का इकलौता बेटा था. कमल के परिवार में उसके माता-पिता के अलावा एक छोटा भाई और एक बहन है.