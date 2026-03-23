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लखनऊ में Triple Suicide! मां-बेटे के बाद पिता ने भी तोड़ा दम, सुसाइड नोट पर गहराया संदेह

लखनऊ : बंथरा थाना क्षेत्र के नीवां गांव में ढाबा संचालक रूपनारायण द्वारा परिवार सहित की सुसाइड की कोशिश मामले में नई कड़ी जुड़ गई है. बीते रविवार को रूपनारायण की मौत के बाद पुलिस के सामने घटना के खुलासे को लेकर बड़ी चुनौती सामने है. ट्रिपल सुसाइड केस में घटनास्थल से सुसाइड नोट के अलावा कोई संदिग्ध वस्तु न मिलने से पुलिसिया जांच उलझ गई है. वहीं सुसाइड नोट को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं.

बता दें, बीते शुक्रवार को बंथरा थाना क्षेत्र के नींवा गांव निवासी ढाबा संचालक रूप नारायण ने पत्नी तारावती और बेटे संदीप (30) ने सामूहिक रूप से जहरीला पदार्थ खा लिया था. जिसमें मां-बेटे की मौत हो गई थी. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मां-बेटे की मौत जहरीले पदार्थ से होने की पुष्टि हुई है. जबकि रूप नारायण को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. बीते रविवार रात रूप नारायण की भी मौत हो गई. इसके बाद पुलिस की जांच ठहर गई है. पुलिस अब सुसाइड नोट के सहारे तफ्तीश आगे बढ़ाने की बात कह रही है.

सुसाइड नोट पर भी संदेह : ​पुलिस को संदीप की जेब से सुसाइड नोट मिला है, जिसमें लिखा है "हम लोग आत्महत्या कर रहे हैं." हालांकि, इस सुसाइड नोट की प्रामाणिकता को लेकर पुलिस और परिजन दोनों ही संदेह में हैं. दरअसल, संदीप और उसका छोटा भाई कुलदीप केवल इंटरमीडिएट तक पढ़े थे. जबकि सुसाइड नोट की लिखावट और भाषा शैली किसी उच्च शिक्षित व्यक्ति जैसी प्रतीत हो रही है. पुलिस सुसाइड नोट की जांच हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से कराने की तैयारी में है. इसके अलावा घर के बाहर दीवार पर चस्पा पांच पन्नों का एक फटा नोटिस भी जांच के दायरे में है, जिस पर “सिक्योरिटी ऑफिसर, मुंबई” लिखा मिला था.

घटनास्थल पर नहीं मिले कोई ​साक्ष्य गायब : ​घटनास्थल का निरीक्षण करने वाली फोरेंसिक टीम को घर के अंदर से किसी भी प्रकार के जहरीले पदार्थ का कंटेनर या रैपर नहीं मिला है. ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि जहरीला तत्व किसी खाद्य पदार्थ या शीतल पेय में मिलाकर दिया गया होगा. इस बाबत पुलिस ने घर में मौजूद भोजन और बर्तनों को कब्जे में लेकर लैब भेजा है.