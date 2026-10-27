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लखनऊ ट्रिपल मर्डर; एक ही घर से उठीं 3 अर्थियां, आक्रोशित भीड़ ने की एनकाउंटर की मांग

आक्रोशित भीड़ ने की एनकाउंटर की मांग. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: सआदतगंज थाना क्षेत्र में ब्राह्मण टोला नौबस्ता में हुए तिहरे हत्याकांड के बाद मंगलवार को भारी जनाक्रोश भड़क उठा. शिवाजी तिवारी और उनके बेटे सुयश तिवारी, भाई शंभू तिवारी के शव पोस्टमार्टम के बाद घर पहुंचते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई.

आक्रोशित क्षेत्रीय नागरिकों और बड़ी संख्या में जुटी महिलाओं ने मंसूर नगर चौराहे को पूरी तरह जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया. भीड़ ने आरोपी के एनकाउंटर की मांग की. आरोपी को फांसी देने और घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की. गुस्साई भीड़ आरोपी के घर में भी घुस गई, जिसे पुलिस बल ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला और हालात काबू में किए.