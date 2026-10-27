लखनऊ ट्रिपल मर्डर; एक ही घर से उठीं 3 अर्थियां, आक्रोशित भीड़ ने की एनकाउंटर की मांग
क्षेत्रीय नागरिकों और बड़ी संख्या में जुटी महिलाओं ने मंसूर नगर चौराहे को पूरी तरह जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 1:27 PM IST
लखनऊ: सआदतगंज थाना क्षेत्र में ब्राह्मण टोला नौबस्ता में हुए तिहरे हत्याकांड के बाद मंगलवार को भारी जनाक्रोश भड़क उठा. शिवाजी तिवारी और उनके बेटे सुयश तिवारी, भाई शंभू तिवारी के शव पोस्टमार्टम के बाद घर पहुंचते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई.
आक्रोशित क्षेत्रीय नागरिकों और बड़ी संख्या में जुटी महिलाओं ने मंसूर नगर चौराहे को पूरी तरह जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया. भीड़ ने आरोपी के एनकाउंटर की मांग की. आरोपी को फांसी देने और घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की. गुस्साई भीड़ आरोपी के घर में भी घुस गई, जिसे पुलिस बल ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला और हालात काबू में किए.
मामले की गंभीरता और लापरवाही को देखते हुए पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा ने थाना प्रभारी सआदतगंज संतोष कुमार आर्य और चौकी प्रभारी कश्मीरी मोहल्ला उपनिरीक्षक अजय कुमार चौरसिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.
लोगों का गुस्सा फूटा: पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही तीनों शव नौबस्ता पहुंचे, परिजनों और स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. सैकड़ों लोगों ने मुख्य सड़क और मंसूर नगर चौराहे पर बैठकर चक्का जाम कर दिया. पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की.
प्रदर्शन के दौरान उग्र भीड़ आरोपी ऋषभ शुक्ला के मकान में घुस गई और तोड़फोड़ की कोशिश की. मौके पर तैनात भारी पुलिस बल और आला अधिकारियों ने तत्परता दिखाते हुए किसी तरह लोगों को बाहर निकाला और स्थिति संभाली.
एक ही घर से उठीं 3 अर्थियां: 30 वर्षीय सुयश तिवारी की 5 दिसंबर 2026 को शादी होने वाली थी. घर में विवाह की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन एक ही झटके में खुशियां मातम में तब्दील हो गईं.
मंगलवार को एक ही आंगन से पिता शिवाजी तिवारी (62), बेटे सुयश (30) और चाचा शिवेंद्र उर्फ शंभू तिवारी की एक साथ अर्थियां उठते ही पूरा मोहल्ला रो पड़ा. तीनों शवों को भारी पुलिस सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार के लिए गुलाला घाट ले जाया गया.
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