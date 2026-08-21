लखनऊ ट्रिपल मर्डर; मानस के मामा बोले- साइको होने की बात गलत, लव नहीं अरेंज मैरिज थी
मां की मौत के बाद मानसिक रूप से परेशान थी बहन तूलिका, चल रहा था इलाज
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 21, 2026 at 3:42 PM IST
लखनऊ: राजधानी के सनसनीखेज ट्रिपल मर्डर केस में शुक्रवार को तीनों शवों का पोस्टमॉर्टम केजीएमयू के पोस्टमॉर्टम हाउस में कराया गया. पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है. देर शाम तक शव परिजनों को सौंपे जाने की उम्मीद है. इस बीच मर्चरी हाउस के बाहर शवों का इंतजार कर रहे मानस के मामा अवधेश शुक्ला ने ETV भारत से बातचीत में घटना को लेकर तमाम बातें बताईं. साथ ही सोशल मीडिया और न्यूज प्लेटफॉर्म पर चल रही कई जानकारियों को गलत बताया.
लव मैरिज नहीं, परिवार की सहमति से हुई थी शादी
मामा अवधेश शुक्ला ने दावा किया कि मानस और दिव्या की शादी प्रेम विवाह नहीं थी. उनके मुताबिक वर्ष 2017 में दोनों की शादी परिवार की सहमति से कराई गई थी. शादी से पहले सगाई हुई थी और सगाई के करीब दो दिन बाद मानस के पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी. अवधेश ने कहा कि सोशल मीडिया पर मानस और दिव्या की लव मैरिज बताए जाने की जानकारी सही नहीं है और परिवार की ओर से इस तरह की बात कभी नहीं कही गई.
मानस साइको होता तो बैंक में अधिकारी कैसे बनता?
मानस को मानसिक रूप से अस्वस्थ या साइको बताए जाने वाली चर्चाओं पर भी मामा अवधेश शुक्ला ने कड़ी आपत्ति जताई. कहा कि मानस सामान्य रूप से नौकरी कर रहा था और बैंक में अधिकारी के पद पर कार्यरत था. ऐसे में घटना के बाद सोशल मीडिया पर उसके बारे में जो कहा जा रहा है, वह गलत है. बताया कि घटना से महज दो दिन पहले उनकी मानस से फोन पर बातचीत हुई थी. बातचीत बिल्कुल सामान्य थी. उस दौरान उन्हें ऐसा कोई संकेत नहीं मिला, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सके कि मानस के मन में इस तरह की कोई बात चल रही है या वह इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला है.
मकान किराए का नहीं, मानस का अपना है
मानस के मकान को लेकर चल रही चर्चाओं पर भी मामा ने सफाई दी. बताया कि जिस मकान में मानस अपनी बहन तुलिका के साथ रहता था, वह किराए का नहीं था. यह मकान मानस का अपना था और इसे उसके पिता ने बनवाया था.
बहन की बीमारी और इलाज की जिम्मेदारी उठाता था मानस
मानस की बहन तुलिका की स्थिति को लेकर अवधेश शुक्ला ने बताया कि वर्ष 2022 में मां की मौत के बाद तुलिका मानसिक रूप से परेशान हो गई थी. उसका इलाज चल रहा था. उनके मुताबिक, मानस बहन के इलाज और उसकी देखभाल को लेकर काफी सक्रिय रहता था. कहा कि पति-पत्नी के बीच आखिर किस बात को लेकर विवाद चल रहा था, इसकी जानकारी परिवार के लोगों को नहीं थी. हालांकि, उन्हें यह जानकारी जरूर मिली थी कि पिछले दिनों दिव्या ने मानस के खिलाफ अदालत में मुकदमा दाखिल किया था.
दिव्या की दोस्ती को लेकर चर्चाओं को गलत बताया
सोशल मीडिया पर सामने आ रही चर्चाओं पर अवधेश ने कहा कि दिव्या की किसी अन्य व्यक्ति से दोस्ती को लेकर परिवार के लोगों को कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उसकी ओर से कोई ऐसी गतिविधि थी, जिसे लेकर इस तरह की घटना हो सकती थी. उन्होंने सोशल मीडिया पर चल रही ऐसी जानकारियों को गलत बताया और कहा कि परिवार भी इस घटना से सदमे में है.
दोनों पक्षों के सामने अंतिम संस्कार का सवाल
केजीएमयू मर्चरी के बाहर मानस और बहन तुलिका के शव मिलने का इंतजार कर रहे अवधेश शुक्ला ने बताया कि दिव्या के परिवार के लोग भी उसकी डेड बॉडी लेने की प्रक्रिया में हैं. कहा कि यदि दिव्या के परिजन शव नहीं लेते हैं तो मानस के परिवार की ओर से उसके अंतिम संस्कार की व्यवस्था की जाएगी.
पुलिस जांच में हर पहलू की पड़ताल
ट्रिपल मर्डर की इस घटना में अब पुलिस के सामने कई अलग अलग दावे हैं. एक तरफ वैवाहिक विवाद, कोर्ट में चल रहे मुकदमे और मानस के कथित शक को घटना से जोड़कर देखा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसके परिवार ने इनसे जुड़ी कई जानकारियों पर सवाल उठाए हैं. ऐसे में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, घटनास्थल से मिले साक्ष्य, हथियारों की जांच, मानस के मोबाइल और सोशल मीडिया गतिविधियों तथा कोर्ट से जुड़े दस्तावेजों की जांच के बाद ही घटना की पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी.
मौसा ने कही ये बात
मानस के मौसा श्रीकांत तिवारी ने ईटीवी भारत से कहा कि सोशल मीडिया पर मानस और उसके परिवार को लेकर कई गलत जानकारियां प्रसारित की जा रही हैं. मानस की बहन तुलिका बचपन से मानसिक रूप से बीमार नहीं थी. पिता और बाद में मां की मौत के बाद वह तनाव में आ गई थी, जिसके चलते उसकी मानसिक स्थिति प्रभावित हुई और उसका इलाज चल रहा था. उन्होंने कहा कि मानस को ‘साइको’ या मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जाना पूरी तरह गलत है. मानस बेहद सभ्य, मिलनसार और सामान्य व्यवहार वाला व्यक्ति था. परिवार के लोगों ने कभी उसके व्यवहार में ऐसा कुछ नहीं देखा, जिससे अंदाजा लगाया जा सके कि वह इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है. श्रीकांत तिवारी ने सवाल उठाया कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति बनी, जिसने मानस को इस तरह की खौफनाक घटना के लिए मजबूर किया.
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