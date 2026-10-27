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लखनऊ ट्रिपल हत्याकांड: डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिया कंधा; नौकरी और मुफ्त पढ़ाई की मांगें मंजूर

लखनऊ ट्रिपल हत्याकांड: डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिया कंधा. ( Etv Bharat )

लखनऊ : लखनऊ के सआदतगंज में पार्किंग विवाद में हुए सनसनीखेज तिहरे हत्याकांड के बाद मंगलवार को इलाके में तनाव और गमगीन माहौल के बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने खुद मौके पर पहुंच कर स्थिति को संभाला.

आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों द्वारा शवों को रखकर किए जा रहे हंगामे के बीच करीब 5 घंटे बाद तीनों मृतकों की अर्थियां उठीं. डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्वयं आगे बढ़कर मृतकों को कंधा दिया.

उन्होंने ऐलान किया कि पीड़ित परिवार की सभी मांगें सरकार ने मान ली हैं, जिसके तहत मृतक की मां को नगर निगम में नौकरी, बहन की पढ़ाई का पूरा खर्च और परिवार को आत्मरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस दिया जाएगा. लखनऊ ट्रिपल हत्याकांड: डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिया कंधा. (ETV Bharat) इस ठोस आश्वासन के बाद भारी पुलिस बल की मौजूदगी में शवों को अंतिम संस्कार के लिए गुलाला घाट रवाना किया गया. ​डिप्टी सीएम ने दिया कंधा, मानीं सभी मांगें दोपहर करीब 3 बजे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, लखनऊ की मेयर सुषमा खर्कवाल और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज सिंह नौबस्ता स्थित पीड़ित परिवार के घर पहुंचे. डिप्टी सीएम ने परिजनों को सांत्वना दी और शिवाजी तिवारी, उनके बेटे सुयश और भाई शंभू तिवारी की अर्थी को कंधा देकर अंतिम यात्रा के लिए रवाना कराया. डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मीडिया से बात करते हुए स्पष्ट किया कि परिवार को पूरी सुरक्षा दी जाएगी. मृतक की मां को नगर निगम में नौकरी दी जाएगी, बिटिया की उच्च शिक्षा का खर्च सरकार उठाएगी और परिवार की सुरक्षा के दृष्टिगत शस्त्र लाइसेंस भी जारी कराया जाएगा.