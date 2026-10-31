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लखनऊ ट्रिपल मर्डर केस; कश्मीरी मोहल्ला पुलिस चौकी के 4 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर, पहले हुई थी ये कार्रवाई

लखनऊ : सआदतगंज थाना क्षेत्र के चर्चित तिहरे हत्याकांड में अब चार और पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई है. इस कड़ी में कश्मीरी मोहल्ला पुलिस चौकी पर तैनात चार पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है. इनमें दारोगा शिव कुमार यादव, हेड कांस्टेबल उमेश और दो सिपाही शामिल हैं. यह कार्रवाई जॉइंट पुलिस कमिश्नर क्राइम अपर्णा कुमार ने की है. वहीं, चौकी पर नए दारोगा की तैनाती डीसीपी की ओर से कर दी गई है.

बता दें, हत्याकांड के सामने आने के बाद से ही पुलिस की कार्यशैली और इलाके में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे थे. घटना के दौरान सामने आए वीडियो ने पूरे शहर को झकझोर दिया था. वीडियो में आरोपी ऋषभ खुलेआम गोली चलाता नजर आया था. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की थी.



मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और डीजीपी राजीव कृष्ण भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे. अधिकारियों ने परिवार को भरोसा दिलाया था कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराई जाएगी और दोषी को कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी की जाएगी.



इससे पहले मामले में लापरवाही के आरोपों के चलते सआदतगंज इंस्पेक्टर और संबंधित चौकी प्रभारी को निलंबित किया जा चुका है. अब पुलिस चौकी पर तैनात अन्य चार पुलिसकर्मियों को भी लाइन हाजिर कर दिया गया है. इस कार्रवाई को तिहरे हत्याकांड के बाद पुलिस महकमे में हुई बड़ी विभागीय कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है. इस कार्रवाई के बाद कहा जा सकता है कि संबंधित पुलिस चौकी के सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है.