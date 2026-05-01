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मौत बनकर गिरा पेड़; ड्यूटी पर जा रहे कैंसर संस्थान के दो कर्मियों की मौत

लखनऊ के कैंट थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह हुई दुर्घटना.

पेड़ गिरने से युवक की मौत.
पेड़ गिरने से युवक की मौत. (Photo Credit : Lucknow Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 1, 2026 at 10:32 AM IST

2 Min Read
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लखनऊ : कैंट थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह दर्दनाक हादसे में बाइकसवार दो युवकों की दुखद मौत हो गई. दोनों युवक कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट में कर्मचारी थे और बाइक से एक साथ ड्यूटी पर जा रहे थे. युवकों की पहचान रेडियोलॉजिस्ट रवि शंकर पांडे और उनके साथी बाल किशन के रूप में हुई है. पुलिस ने पोस्टमॉर्टम के बाद शवों को परिजनों को सौंप दिया है. वहीं अचानक हुई इस दुर्घटना से राजधानी के स्वास्थ्य महकमे और परिजनों में गम का माहौल है.






मूलरूप से बाराबंकी के दुबरा बोधी बस्ती निवासी रवि शंकर पांडे (28) लखनऊ में बलरामपुर अस्पताल के पास किराए पर रहते थे. वे अपने दोस्त बाल किशन (27) के साथ बाइक से ड्यूटी पर जा रहे थे. रवि शंकर कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर तैनात थे. दोनों कर्मचारी बाइक से कैंट के दिलकुशा लॉन के पास रेड ईगल तिराहे पर पहुंचे थे. वहां सड़क किनारे लगा एक जर्जर पेड़ अचानक उखड़कर उनके ऊपर गिर गया. हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए.

राहगीरों ने ​पेड़ गिरने और हादसे में युवकों के घायल होने की सूचना तुरंत पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची कैंट पुलिस टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को सिविल अस्पताल पहुंचाया. ​जहां रवि शंकर पांडे की मौत हो गई. वहीं, बाल किशन (बलिया निवासी) ने देर शाम इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. कैंट थाना प्रभारी गुरप्रीत कौर ने बताया कि पोस्टमॉर्टम के बाद दोनों शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं.

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कैंसर संस्थान कर्मियों की मौत
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