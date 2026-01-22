ETV Bharat / state

नौकरी का झांसा देकर विजिट वीजा पर ही भेज दिया सऊदी अरब; कोर्ट के आदेश से ट्रैवल एजेंसी पर केस

लखनऊ: विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर टूर एंड ट्रैवल एजेंसी ने युवक से 5 लाख रुपए की ठगी कर ली. युवक को स्थायी वीजा की जगह विजिट वीजा देकर सऊदी अरब भेज दिया. वहां अवैध वीजा पर काम करने की वजह से युवक को एक साल सऊदी जेल में काटनी पड़ी. भारत डिपोर्ट होने के बाद पीड़ित ने पुलिस से मदद मांगी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई. अंत में कोर्ट के आदेश पर पुलिस को मामला दर्ज करना पड़ा. थाना प्रभारी चिनहट ब्रजेश चंद्र तिवारी ने बताया कि चिनहट निवासी मोहम्मद रेहान ने चिनहट के मुस्तफा ओवरसीज टूर एंड ट्रैवल्स पर केस दर्ज कराया है. मामले की जांच की जा रही है. युवक का आरोप है कि सऊदी अरब में नौकरी दिलाने के नाम पर उसे स्थायी वीजा की जगह 90 दिन का विजिट वीजा देकर 5 लाख रुपए वसूले गए और सऊदी अरब भेज दिया गया. जालसाजों की वजह से पीड़ित को विदेश में एक साल जेल की सजा काटनी पड़ी. केस दर्ज कर लिया गया है. नौकरी का झांसा और 5 लाख की ठगी: शिकायत के मुताबिक, ​चिनहट निवासी मोहम्मद रेहान ने मुस्तफा ओवरसीज टूर एंड ट्रैवल्स के जरिए सऊदी अरब में नौकरी के लिए आवेदन किया था. एजेंसी के कर्मचारी अब्दुल्ला ने उसे स्थायी रोजगार वीजा दिलाने का वादा किया और इसके एवज में 5 लाख रुपए लिए गए.