नौकरी का झांसा देकर विजिट वीजा पर ही भेज दिया सऊदी अरब; कोर्ट के आदेश से ट्रैवल एजेंसी पर केस
थाना प्रभारी चिनहट ब्रजेश चंद्र तिवारी ने बताया कि पीड़ित ने चिनहट के मुस्तफा ओवरसीज टूर एंड ट्रैवल्स पर केस दर्ज कराया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 22, 2026 at 2:10 PM IST
लखनऊ: विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर टूर एंड ट्रैवल एजेंसी ने युवक से 5 लाख रुपए की ठगी कर ली. युवक को स्थायी वीजा की जगह विजिट वीजा देकर सऊदी अरब भेज दिया. वहां अवैध वीजा पर काम करने की वजह से युवक को एक साल सऊदी जेल में काटनी पड़ी. भारत डिपोर्ट होने के बाद पीड़ित ने पुलिस से मदद मांगी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई. अंत में कोर्ट के आदेश पर पुलिस को मामला दर्ज करना पड़ा.
थाना प्रभारी चिनहट ब्रजेश चंद्र तिवारी ने बताया कि चिनहट निवासी मोहम्मद रेहान ने चिनहट के मुस्तफा ओवरसीज टूर एंड ट्रैवल्स पर केस दर्ज कराया है. मामले की जांच की जा रही है.
युवक का आरोप है कि सऊदी अरब में नौकरी दिलाने के नाम पर उसे स्थायी वीजा की जगह 90 दिन का विजिट वीजा देकर 5 लाख रुपए वसूले गए और सऊदी अरब भेज दिया गया. जालसाजों की वजह से पीड़ित को विदेश में एक साल जेल की सजा काटनी पड़ी. केस दर्ज कर लिया गया है.
नौकरी का झांसा और 5 लाख की ठगी: शिकायत के मुताबिक, चिनहट निवासी मोहम्मद रेहान ने मुस्तफा ओवरसीज टूर एंड ट्रैवल्स के जरिए सऊदी अरब में नौकरी के लिए आवेदन किया था. एजेंसी के कर्मचारी अब्दुल्ला ने उसे स्थायी रोजगार वीजा दिलाने का वादा किया और इसके एवज में 5 लाख रुपए लिए गए.
विजिट वीजा पर हुई 1 साल की जेल: 29 मई 2024 को रेहान को विजिट वीजा पर ही सऊदी अरब भेजा गया. वहां पहुंचने पर पता चला कि उसे स्थायी वीजा नहीं, बल्कि महज 90 दिनों का विजिट वीजा दिया गया है. विजिट वीजा पर काम करना वहां अवैध था, जिसके चलते सऊदी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. रेहान को एक साल जेल में रहना पड़ा. 12 मई 2025 को उसे भारत डिपोर्ट कर दिया गया.
धमकी और अंडरवर्ल्ड का खौफ: पीड़ित रेहान का आरोप है कि जब वह विदेश में फंसा था, तब भी आरोपियों ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसके मामा से 75 हजार रुपए वसूल लिए. इसके बाद और पैसों की मांग की गई. मना करने पर जेल भिजवाने और जान से मारने की धमकी दी गई. आरोपियों ने खुद का संबंध अंडरवर्ल्ड से बताकर पीड़ित के परिवार को दहशत में रखा.
पुलिस ने नहीं लिखी रिपोर्ट: पीड़ित रेहान ने बताया कि भारत वापस लौटने पर वह 3 जुलाई 2025 को चिनहट थाने पहुंचा. साथ ही पुलिस आयुक्त को शिकायत भेजी. जांच में आरोप सही पाए जाने के बावजूद पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की. हार मानकर पीड़ित ने कोर्ट की शरण ली. अब कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और धमकी देने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.
यह भी पढ़ें: मुरादाबाद में ऑनर किलिंग; युवती और उसके प्रेमी की फावड़े से हत्या, प्रेमिका के तीन भाई नामजद, दो पकड़े गए