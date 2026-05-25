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परिवहन विभाग का नया फरमान; 15 साल पुराने निजी वाहनों का रिन्यूअल भी प्राइवेट कंपनी के हवाले

पुराने निजी वाहनों का रिन्यूअल भी प्राइवेट कंपनी के हवाले. ( Photo Credit : ETV Bharat )