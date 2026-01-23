राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह;एक्शन में परिवहन विभाग , 21 दिन में 49 हजार वाहनों के चालान
राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत एक से 31 जनवरी तक हेलमेट, ओवरस्पीडिंग समेत तमाम यातायात नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की गई.
लखनऊ : राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत परिवहन विभाग ने प्रवर्तन अभियान तेज कर दिया है. एक जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक हजारों की संख्या में चालान किए गए हैं. परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने बताया कि परिवहन विभाग ने इस अवधि में सड़क सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध मिशन मोड पर प्रवर्तन टीम ने कड़ी कार्रवाई की है.
परिवहन आयुक्त ने बताया कि अभी तक एक जनवरी से 21 जनवरी तक की गई कार्रवाई में प्रदेश में हेलमेट उल्लंघन मामले में 49 हजार 500 चालान किए गए हैं. सीट बेल्ट मामले में 11 हजार 740 चालान हुए हैं. ओवरस्पीडिंग के 15 हजार 180 चालान, मोबाइल फोन का प्रयोग के मामले में 4,164 चालान, ड्रंक एंड ड्राइव के 304 चालान और रॉग साइड ड्राइविंग के अंतर्गत 5,546 चालान किए गए हैं.
परिवहन आयुक्त के मुताबिक साप्ताहिक विशेष अभियान के तहत पहले सप्ताह यानी एक जनवरी से सात जनवरी के बीच पूरे प्रदेश में लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया. लोगों को सीट बेल्ट, हेलमेट, वाहन चलाते समय फोन का इस्तेमाल न करने, रॉन्ग साइड ड्राइविंग के बारे में अधिकारियों ने जागरूक किया. दूसरे सप्ताह आठ जनवरी से 14 जनवरी तक "नो हेलमेट नो फ्यूल" अभियान के साथ-साथ दो पहिया वाहनों पर हेलमेट, चार पहिया वाहनों में सीट बेल्ट और मोबाइल फोन के प्रयोग के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया. इस अवधि में पूरे प्रदेश में हेल्मेट के 34 हजार 200, सीट बेल्ट के 9,108 और मोबाइल फोन प्रयोग के 3,033 चालान किए गए. आगरा जोन में सर्वाधिक 5,411 हेलमेट चालान और कानपुर जोन में सर्वाधिक 1,752 सीट बेल्ट चालान किए गए.
परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने बताया कि तीसरे सप्ताह 15 जनवरी से 21 जनवरी को मुख्य रूप से अनफिट स्कूली वाहनों और अवैध पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई हुई. इस दौरान कुल 18 हजार 379 स्कूली वाहनों की जांच की गई. जिसमें से 351 को ओवरलोडिंग और 570 को मानकों की अनदेखी के लिए चालान किया गया. मानकों का पालन न करने पर 75 स्कूली वाहनों की फिटनेस निरस्त की गई. अवैध पार्किंग के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए प्रदेश भर में 2,617 चालान किए गए. चौथे सप्ताह में मुख्य मार्गों से हटाए गए वाहनों को खड़ा करने के लिए होल्डिंग एरिया चिन्हित करना शामिल है. प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अब तक 109 होल्डिंग एरिया चिन्हित कर लिए गए हैं. परिवहन विभाग एक्सप्रेस-वे, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के किनारे अनावश्यक रूप से खड़े वाहनों के विरुद्ध भी कार्रवाई कर रहा है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सके.
