ETV Bharat / state

यूपी में प्रदूषण सर्टिफिकेट के लिए अब OTP है जरूरी, 75% वाहनों में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं

लखनऊ में वाहनों के प्रदूषण प्रमाण पत्र के लिए अब आरसी में दर्ज मोबाइल नंबर पर ओटीपी अनिवार्य कर दिया गया है.

Photo Credit: ETV Bharat
बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के सड़कों पर दौड़ रही गाड़ियां. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 22, 2026 at 6:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने वाहनों के प्रदूषण प्रमाण पत्र के लिए मोबाइल पर ओटीपी अनिवार्य कर दी है. विभाग द्वारा बदली गई इस व्यवस्था के कारण प्रदेश भर में हजारों की संख्या में वाहन स्वामियों की परेशानियां बढ़ गई हैं.

इसका मुख्य कारण यह है कि तमाम पुराने वाहनों में आवेदकों के मोबाइल नंबर बदल चुके हैं या फिर किसी की मृत्यु के बाद वह नंबर बंद हो गया है. ऐसे में आरसी पर दर्ज पुराने नंबर पर ओटीपी न जा पाने के चलते प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी नहीं हो पा रहे हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
यूपी परिवहन विभाग का नया नियम बना मुसीबत. (Photo Credit: ETV Bharat)

ओटीपी संकट से जनता परेशान: प्रदूषण प्रमाण पत्र बनाने वाली यूनियन ने परिवहन आयुक्त को पत्र भेजकर इस गंभीर समस्या का समाधान करने का आग्रह किया है. 16 अप्रैल से विभाग ने बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) वाली गाड़ियों को भी प्रदूषण सर्टिफिकेट जारी करने पर पूरी तरह रोक लगा दी है. पहले पुरानी व्यवस्था के तहत संचालक किसी भी चालू मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजकर जांच प्रमाण पत्र जारी कर देते थे. अब नई व्यवस्था में ओटीपी केवल आरसी में दर्ज नंबर पर ही जा रहा है, जबकि लगभग 75 फीसद वाहनों में नंबर अपडेट ही नहीं हैं.

सर्टिफिकेट न होने पर 10,000 का चालान: पीयूसी ऑपरेटर एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष सुनील कुमार पाल का कहना है कि विभाग ने बिना किसी तैयारी के यह प्रक्रिया लागू कर दी है. वाहन स्वामी की आरसी और आधार के नाम में विसंगति होने के कारण पोर्टल पर नया नंबर अपडेट करना भी संभव नहीं हो पा रहा है. प्रदूषण प्रमाण पत्र न होने पर 10,000 रुपये के भारी-भरकम चालान का प्रावधान है, जो आम जनता के लिए उत्पीड़न जैसा साबित हो रहा है. कई बार तकनीकी खामियों की वजह से भी सर्वर से ओटीपी वाहन स्वामी के पास नहीं पहुंच पाता है.

Photo Credit: ETV Bharat
जेब पर भारी पड़ेगा धुआं: सर्टिफिकेट न होने पर 10,000 का चालान, ओटीपी संकट से जनता परेशान. (Photo Credit: ETV Bharat)

आरसी और आधार कार्ड के नाम में विसंगति: संगठन ने अनुरोध किया है कि जब तक डेटा पूरी तरह अपडेट नहीं हो जाता, तब तक पुरानी और नई प्रक्रिया को समानांतर रूप से चलने दिया जाए. उन्होंने सुझाव दिया कि केंद्रों को आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर अस्थाई तौर पर मोबाइल नंबर अपडेट करने की अनुमति दी जानी चाहिए. इससे वाहन स्वामियों को तुरंत राहत मिलेगी और बाद में आरटीओ से कागजात प्रमाणित कराए जा सकते हैं. डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर राधेश्याम ने बताया कि संगठन का पत्र विभाग को मिल गया है और समस्या के समाधान पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें- केदारनाथ धाम के कपाट खुलने पर PM मोदी का संदेश, भक्तों से कहा- डिजिटल उपवास के साथ अपनाएं पांच संकल्प

TAGGED:

VEHICLE POLLUTION CERTIFICATE OTP
PUC CENTER PROBLEM LUCKNOW
RTO MOBILE NUMBER UPDATE
10000 FINE POLLUTION CERTIFICATE
LUCKNOW TRANSPORT DEPARTMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.