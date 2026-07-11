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ट्रांसपोर्ट बार एसोसिएशन का शपथ ग्रहण, विनोद ने अध्यक्ष, सुभाष ने महामंत्री की शपथ ली

लखनऊ: राजधानी के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित ट्रांसपोर्ट बार एसोसिएशन कार्यालय में शुक्रवार शाम नवगठित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया. नवनिर्वाचित पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों ने अपने-अपने पद और दायित्व की शपथ ली. समारोह में एडवोकेट विनोद कुमार तिवारी ने अध्यक्ष पद और एडवोकेट राम कुमार सिंह (सुभाष सिंह) ने महामंत्री पद की शपथ ली. इस मौके पर अधिवक्ताओं ने संगठन की एकजुटता, न्यायिक गरिमा और अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य करने का संकल्प लिया.



नवगठित कार्यकारिणी में एडवोकेट वीरेन्द्र कुमार मिश्रा, एडवोकेट अशोक द्विवेदी और एडवोकेट अनिल कुमार मिश्रा को उपाध्यक्ष बनाया गया है. मंत्री पद की जिम्मेदारी एडवोकेट सुरेश कुमार शर्मा, एडवोकेट ज्ञान बहादुर सिंह और एडवोकेट अंकित शर्मा को सौंपी गई. एडवोकेट मुकेश और एडवोकेट विजय शंकर त्रिपाठी कोषाध्यक्ष, एडवोकेट शिवनन्दन यादव मीडिया प्रभारी एडवोकेट शैलेश कुमार श्रीवास्तव और एडवोकेट श्रीचन्द्र सिंह लेखा परीक्षा और एडवोकेट वीरेन्द्र कुमार पाण्डेय कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त किए गए. कार्यकारिणी सदस्यों में एडवोकेट दीपक कुमार सिंह राठौर, एडवोकेट निरंकार प्रसाद श्रीवास्तव, एडवोकेट बृजेश कुमार अग्निहोत्री, एडवोकेट प्रभात श्रीवास्तव, एडवोकेट सैयद हसन मेहदी जैदी, एडवोकेट आशुतोष मिश्रा और एडवोकेट प्रवीण तिवारी को शामिल किया गया.





शपथ ग्रहण समारोह के दौरान संगठन के वरिष्ठ अधिवक्ताओं और सदस्यों ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए आशा की है कि नई कार्यकारिणी अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा, संगठन को और अधिक मजबूत बनाने व न्यायिक व्यवस्था में सकारात्मक योगदान देने की दिशा में प्रभावी कार्य करेगी. समारोह का समापन सभी पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं के आपसी सहयोग और संगठन की मजबूती के संकल्प के साथ हुआ.

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