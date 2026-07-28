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​सावन में लखनऊ का ट्रैफिक प्लान; मनकामेश्वर-बुद्धेश्वर मंदिर के आसपास रूट डायवर्ट, 30 जुलाई से 28 अगस्त तक पाबंदी

लखनऊ में ट्रैफिक डायवर्जन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: ​श्रावण मास के दौरान राजधानी लखनऊ के प्रसिद्ध शिवालयों में जलाभिषेक और दर्शन-पूजन के लिए उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ के दृष्टिगत यातायात पुलिस ने सुगम आवागमन सुनिश्चित करने हेतु व्यापक डायवर्जन प्लान जारी किया है. 30 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त 2026 तक चलने वाले सावन माह में मनकामेश्वर मंदिर डालीगंज और बुद्धेश्वर मंदिर मोहान रोड की ओर जाने वाले प्रमुख मार्गों पर सामान्य वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.



मनकामेश्वर मंदिर क्षेत्र का डायवर्जन प्लान ​डालीगंज इक्का-तांगा स्टैंड चौराहा से सामान्य यातायात मनकामेश्वर मंदिर बंधा रोड होते हुए हनुमान सेतु मंदिर तिराहे की ओर नहीं जा सकेगा. यह यातायात आईटी चौराहा या डालीगंज पुल चौराहा होकर जाएगा.

​हनुमान सेतु मंदिर चौराहा से वाहन मनकामेश्वर मंदिर या डालीगंज इक्का-तांगा स्टैंड की तरफ नहीं जा सकेंगे. इन वाहनों को आईटी चौराहा या सुभाष चौराहा की तरफ मोड़ा जाएगा.

डालीगंज चौराहा से ग्रीन कॉरिडोर व मनकामेश्वर मंदिर की तरफ वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा. यह यातायात सीडीआरआई तिराहा, डालीगंज इक्का-तांगा स्टैंड या आईटी चौराहा होकर गुजरेगा. मनकामेश्वर मंदिर ढाल से मनकामेश्वर मंदिर की तरफ वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी. वाहन हनुमान सेतु चौराहा या डालीगंज इक्का-तांगा स्टैंड होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे.



बुद्धेश्वर मंदिर क्षेत्र का डायवर्जन प्लान