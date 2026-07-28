सावन में लखनऊ का ट्रैफिक प्लान; मनकामेश्वर-बुद्धेश्वर मंदिर के आसपास रूट डायवर्ट, 30 जुलाई से 28 अगस्त तक पाबंदी
प्रसिद्ध शिवालयों में जलाभिषेक और दर्शन-पूजन के लिए उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ के दृष्टिगत बदलाव
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 28, 2026 at 8:48 PM IST
लखनऊ: श्रावण मास के दौरान राजधानी लखनऊ के प्रसिद्ध शिवालयों में जलाभिषेक और दर्शन-पूजन के लिए उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ के दृष्टिगत यातायात पुलिस ने सुगम आवागमन सुनिश्चित करने हेतु व्यापक डायवर्जन प्लान जारी किया है. 30 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त 2026 तक चलने वाले सावन माह में मनकामेश्वर मंदिर डालीगंज और बुद्धेश्वर मंदिर मोहान रोड की ओर जाने वाले प्रमुख मार्गों पर सामान्य वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.
मनकामेश्वर मंदिर क्षेत्र का डायवर्जन प्लान
- डालीगंज इक्का-तांगा स्टैंड चौराहा से सामान्य यातायात मनकामेश्वर मंदिर बंधा रोड होते हुए हनुमान सेतु मंदिर तिराहे की ओर नहीं जा सकेगा. यह यातायात आईटी चौराहा या डालीगंज पुल चौराहा होकर जाएगा.
- हनुमान सेतु मंदिर चौराहा से वाहन मनकामेश्वर मंदिर या डालीगंज इक्का-तांगा स्टैंड की तरफ नहीं जा सकेंगे. इन वाहनों को आईटी चौराहा या सुभाष चौराहा की तरफ मोड़ा जाएगा.
- डालीगंज चौराहा से ग्रीन कॉरिडोर व मनकामेश्वर मंदिर की तरफ वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा. यह यातायात सीडीआरआई तिराहा, डालीगंज इक्का-तांगा स्टैंड या आईटी चौराहा होकर गुजरेगा.
मनकामेश्वर मंदिर ढाल से मनकामेश्वर मंदिर की तरफ वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी. वाहन हनुमान सेतु चौराहा या डालीगंज इक्का-तांगा स्टैंड होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे.
बुद्धेश्वर मंदिर क्षेत्र का डायवर्जन प्लान
- बुद्धेश्वर चौराहा से बुद्धेश्वर मंदिर की तरफ सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. वाहन बुद्धेश्वर ओवरब्रिज के ऊपर से होकर गुजरेंगे.
- पाल तिराहा से बुद्धेश्वर चौराहे की ओर सभी प्रकार के वाहनों का जाना बंद रहेगा.
- आगरा एक्सप्रेस-वे से सीतापुर रोड जाने वाले वाहन मोहान मोड़ से तिकोनिया तिराहा होते हुए बुद्धेश्वर ओवरब्रिज के ऊपर से अपने गंतव्य को जाएंगे.
- दुबग्गा तिराहा से तिकोनिया तिराहा/बाराबिरवा की ओर सभी वाहन बुद्धेश्वर ओवरब्रिज के ऊपर से होकर गुजरेंगे.
- बाराबिरवा चौराहा/मानकनगर से सीतापुर रोड/दुबग्गा की ओर वाहन बुद्धेश्वर ओवरब्रिज के ऊपर से जाएंगे.
- नहर तिराहा से बुद्धेश्वर चौराहा की तरफ सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा. यह ट्रैफिक मोहान रोड तिराहा व तिकोनिया तिराहा होकर जाएगा.
आपातकालीन वाहनों को विशेष छूट
यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम आवागमन के लिए यह व्यवस्था बनाई गई है. हालांकि, किसी भी चिकित्सकीय आपात स्थिति में एम्बुलेंस, फायर सर्विस, शव वाहन और स्कूली वाहनों को वैकल्पिक मार्ग न होने पर प्रतिबंधित मार्गों से भी निकलने की अनुमति दी जाएगी. किसी भी यातायात संबंधी सहायता के लिए नागरिक ट्रैफिक कंट्रोल रूम के नंबर 9454405155 पर संपर्क कर सकते हैं.
सावन माह 30 जुलाई से 28 अगस्त 2026 के दौरान मनकामेश्वर और बुद्धेश्वर मंदिर समेत प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने डायवर्जन प्लान जारी किया है. इमामबाड़ा बंधा रोड, हनुमान सेतु से मनकामेश्वर मार्ग और बुद्धेश्वर चौराहे की तरफ वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा. चालकों को ओवरब्रिज और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है. इमरजेंसी वाहनों को छूट रहेगी.
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