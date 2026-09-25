ETV Bharat / state

लखनऊ में आज इन रूट पर रहेगा डायवर्जन, घर से निकलने से पहले देख लें बदले रास्ते

वीआईपी कार्यक्रम के चलते लखनऊ में शुक्रवार 25 सितंबर को शहर के कई रास्तों पर यातायात बदला रहेगा.

लखनऊ में आज इन रूट पर रहेगा डायवर्जन
लखनऊ में आज इन रूट पर रहेगा डायवर्जन. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 25, 2026 at 9:27 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : वीआईपी कार्यक्रम के चलते लखनऊ में शुक्रवार 25 सितंबर को शहर के कई रास्तों पर यातायात बदला रहेगा. यातायात पुलिस के मुताबिक कार्यक्रम खत्म होने तक जरूरत के अनुसार इन रूट पर सामान्य वाहनों को आगे जाने की अनुमति नहीं होगी. ऐसे में इन रास्तों से गुजरने वाले लोग घर से निकलने से पहले प्रतिबंधित मार्ग व डायवर्जन देख लें. जिससे उन्हें समस्या का सामना न करना पड़े.



ये रहेंगे डायवर्जन

-कुंवर जगदीश चौराहा से लोको चौराहा और केकेसी तिराहा की ओर जाने वाला यातायात जेल हाउस चौराहा या फतेह अली तालाब होकर जा सकेगा. वहीं लोको चौराहा से केकेसी तिराहा और रविंद्रालय की ओर जाने वाले वाहनों को कुंवर जगदीश चौराहा होकर जाना होगा.

-गुप्ता तिराहा से रविंद्रालय और केकेसी की ओर जाने वाला यातायात बांसमंडी चौराहा होकर निकलेगा. मोहन होटल चौराहा से केकेसी ठाकुर ट्रांसपोर्ट तिराहा की ओर जाने वाले वाहनों को भी बांसमंडी चौराहा होकर जाना होगा. रविंद्रालय तिराहा और एपी सेन रोड तिराहा से कार्यक्रम स्थल की ओर सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा. इन वाहनों को बांसमंडी चौराहा होकर अपने गंतव्य तक जाना होगा.

-राणा प्रताप चौराहा से कार्यक्रम स्थल की ओर जाने वाले वाहनों को बांसमंडी और हीवेट रोड होकर जाना होगा. नत्था तिराहा से रविंद्रालय तिराहा और केकेसी तिराहा की ओर जाने वाले वाहनों को नाका चौराहा और बांसमंडी चौराहा होकर जाना होगा.

-आलमबाग बस अड्डे से चलने वाली बसें मवैया तिराहा होते हुए केकेसी तिराहा की ओर नहीं जा सकेंगी. बसों को आलमबाग टेढ़ी पुलिया, फतेह अली तालाब और कुंवर जगदीश चौराहा होते हुए आगे भेजा जाएगा.


इन वाहनों को मिलेगी छूट : बबलू कुमार ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि किसी व्यक्ति को चिकित्सकीय आपात में अस्पताल जाने की जरूरत हो तो एम्बुलेंस, शव वाहन, फायर सर्विस और स्कूली वाहनों को आवश्यकतानुसार पुलिस की मदद से प्रतिबंधित मार्ग से भी निकाला जा सकेगा. किसी परेशानी की स्थिति में ट्रैफिक कंट्रोल नंबर 9454405155 पर संपर्क किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें : लखनऊ में आज ट्रैफिक डायवर्जन; VIP कार्यक्रम के चलते इन रास्तों पर भी रहेगी नो एंट्री

यह भी पढ़ें : कानपुर ट्रैफिक अलर्ट; मोतीझील में सेवा संकल्प कार्यक्रम के चलते दोपहर 12 बजे से बदला रूट, जानें वैकल्पिक रास्ते

TAGGED:

TRAFFIC NEWS
TRAFFIC DIVERSION
ROUTE DIVERSION
LUCKNOW ROUTE DIVERSION
TRAFFIC DIVERSION IN LUCKNOW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.