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लखनऊ में आज इन रूट पर रहेगा डायवर्जन, घर से निकलने से पहले देख लें बदले रास्ते

लखनऊ : वीआईपी कार्यक्रम के चलते लखनऊ में शुक्रवार 25 सितंबर को शहर के कई रास्तों पर यातायात बदला रहेगा. यातायात पुलिस के मुताबिक कार्यक्रम खत्म होने तक जरूरत के अनुसार इन रूट पर सामान्य वाहनों को आगे जाने की अनुमति नहीं होगी. ऐसे में इन रास्तों से गुजरने वाले लोग घर से निकलने से पहले प्रतिबंधित मार्ग व डायवर्जन देख लें. जिससे उन्हें समस्या का सामना न करना पड़े.





ये रहेंगे डायवर्जन



-कुंवर जगदीश चौराहा से लोको चौराहा और केकेसी तिराहा की ओर जाने वाला यातायात जेल हाउस चौराहा या फतेह अली तालाब होकर जा सकेगा. वहीं लोको चौराहा से केकेसी तिराहा और रविंद्रालय की ओर जाने वाले वाहनों को कुंवर जगदीश चौराहा होकर जाना होगा.



-गुप्ता तिराहा से रविंद्रालय और केकेसी की ओर जाने वाला यातायात बांसमंडी चौराहा होकर निकलेगा. मोहन होटल चौराहा से केकेसी ठाकुर ट्रांसपोर्ट तिराहा की ओर जाने वाले वाहनों को भी बांसमंडी चौराहा होकर जाना होगा. रविंद्रालय तिराहा और एपी सेन रोड तिराहा से कार्यक्रम स्थल की ओर सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा. इन वाहनों को बांसमंडी चौराहा होकर अपने गंतव्य तक जाना होगा.

-राणा प्रताप चौराहा से कार्यक्रम स्थल की ओर जाने वाले वाहनों को बांसमंडी और हीवेट रोड होकर जाना होगा. नत्था तिराहा से रविंद्रालय तिराहा और केकेसी तिराहा की ओर जाने वाले वाहनों को नाका चौराहा और बांसमंडी चौराहा होकर जाना होगा.



-आलमबाग बस अड्डे से चलने वाली बसें मवैया तिराहा होते हुए केकेसी तिराहा की ओर नहीं जा सकेंगी. बसों को आलमबाग टेढ़ी पुलिया, फतेह अली तालाब और कुंवर जगदीश चौराहा होते हुए आगे भेजा जाएगा.