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​लखनऊ हजरतगंज व आईटी रूट पर भारी डायवर्जन; मिशन शक्ति मार्च के चलते 16 प्रमुख रास्तों पर ट्रैफिक बंद, देखें एडवाइजरी

लखनऊ में रूट डायवर्जन ( Photo Credit : ETV Bharat )

लखनऊ : लखनऊ में 'मिशन शक्ति' अभियान के तहत रविवार (11 अक्टूबर) शाम पुलिस बल द्वारा भव्य पैदल मार्च निकाला जाएगा. रिजर्व पुलिस लाइन से हजरतगंज तक प्रस्तावित इस पैदल मार्च के मद्देनजर लखनऊ ट्रैफिक पुलिस कमिश्नरेट ने शहर के मध्य और उत्तरी इलाकों के लिए व्यापक ट्रैफिक डायवर्जन प्लान जारी किया है. यह डायवर्जन व्यवस्था आज शाम 4:00 बजे से पैदल मार्च की समाप्ति तक प्रभावी रहेगी.

आईटी चौराहा, लखनऊ विश्वविद्यालय, हनुमान सेतु, सुभाष चौराहा और हजरतगंज के मुख्य मार्गों पर सामान्य वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी. ट्रैफिक पुलिस ने जाम से बचने के लिए वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है.