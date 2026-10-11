लखनऊ हजरतगंज व आईटी रूट पर भारी डायवर्जन; मिशन शक्ति मार्च के चलते 16 प्रमुख रास्तों पर ट्रैफिक बंद, देखें एडवाइजरी
'मिशन शक्ति' अभियान के तहत पैदल मार्च के लिए रविवार शाम 4 बजे से ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 2:36 PM IST
लखनऊ : लखनऊ में 'मिशन शक्ति' अभियान के तहत रविवार (11 अक्टूबर) शाम पुलिस बल द्वारा भव्य पैदल मार्च निकाला जाएगा. रिजर्व पुलिस लाइन से हजरतगंज तक प्रस्तावित इस पैदल मार्च के मद्देनजर लखनऊ ट्रैफिक पुलिस कमिश्नरेट ने शहर के मध्य और उत्तरी इलाकों के लिए व्यापक ट्रैफिक डायवर्जन प्लान जारी किया है. यह डायवर्जन व्यवस्था आज शाम 4:00 बजे से पैदल मार्च की समाप्ति तक प्रभावी रहेगी.
आईटी चौराहा, लखनऊ विश्वविद्यालय, हनुमान सेतु, सुभाष चौराहा और हजरतगंज के मुख्य मार्गों पर सामान्य वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी. ट्रैफिक पुलिस ने जाम से बचने के लिए वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है.
शाम 4 बजे से इन 16 प्रमुख चौराहों-तिराहों पर रहेगा रूट डायवर्जन
आईटी चौराहा : सामान्य ट्रैफिक लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ नहीं जाएगा, वाहन डालीगंज इक्का-तांगा स्टैंड से ग्रीन कॉरिडोर होकर निकलेंगे.
सुशीला स्मृतिका चौराहा : ट्रैफिक हनुमान सेतु मंदिर की ओर नहीं जाएगा, वाहन पंचमुखी हनुमान मंदिर कट से दाहिने मुड़कर जाएंगे.
हनुमान सेतु मंदिर चौराहा : सुभाष चौराहा की ओर आवागमन बंद रहेगा, वाहन ग्रीन कॉरिडोर, डालीगंज इक्का-तांगा स्टैंड व डालीगंज पुल होकर गुजरेंगे.
पेट्रोल पंप तिराहा : प्रेमा अपार्टमेंट की ओर आवाजाही बंद रहेगी, वाहन आईटी चौराहा होकर जाएंगे.
क्लार्क अवध तिराहा : सुभाष चौराहा की ओर ट्रैफिक प्रतिबंधित रहेगा, वाहन चिरैयाझील तिराहा होकर निकलेंगे.
सुभाष चौराहा : केडी सिंह बाबू स्टेडियम तिराहा की तरफ वाहन नहीं जा सकेंगे, ट्रैफिक हनुमान सेतु व ग्रीन कॉरिडोर की ओर मोड़ा जाएगा.
केडी सिंह बाबू स्टेडियम तिराहा : हजरतगंज चौराहा की तरफ जाने पर रोक रहेगी, ट्रैफिक मोतीमहल तिराहा व चिरैयाझील तिराहा होकर जाएगा.
वाल्मीकि तिराहा : हजरतगंज चौराहा की ओर वाहन नहीं जाएंगे, ट्रैफिक स्टेडियम तिराहा, सुभाष चौराहा अथवा फायर स्टेशन व लालबाग चौराहा होकर जाएगा.
मेफेयर तिराहा : हजरतगंज चौराहा की तरफ ट्रैफिक बंद रहेगा, वाहन लालबाग चौराहा या आईटीएमएस तिराहा की ओर निकलेंगे.
अल्का तिराहा : हजरतगंज चौराहा की ओर आवागमन बंद रहेगा, वाहन डनलप तिराहा व सप्रू मार्ग होकर जाएंगे.
सप्रू मार्ग तिराहा : हजरतगंज की तरफ आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी, ट्रैफिक डनलप तिराहा होकर गुजरेगा.
सिकंदरबाग चौराहा : हजरतगंज चौराहा की ओर सामान्य वाहन नहीं जा सकेंगे, ट्रैफिक दैनिक जागरण चौराहा अथवा सहारागंज तिराहा होकर निकलेगा.
डीएसओ चौराहा : हजरतगंज की ओर आवागमन बंद रहेगा, वाहन बंदरियाबाग चौराहा होकर जाएंगे.
रॉयल होटल चौराहा: हजरतगंज चौराहा की तरफ ट्रैफिक प्रतिबंधित रहेगा; वाहन सिसेंडी तिराहा, एनेक्सी व लालबत्ती चौराहा होकर निकलेंगे.
मोती महल तिराहा : स्टेडियम तिराहा या हिंदी संस्थान की ओर ट्रैफिक बंद रहेगा, वाहन क्लार्क अवध अथवा सहारागंज तिराहा होकर जाएंगे.
डनलप तिराहा : अल्का तिराहा की तरफ वाहन नहीं जा सकेंगे; यह ट्रैफिक सप्रू मार्ग होकर गुजरेगा.
आपातकालीन वाहनों को प्रतिबंध से छूट, कंट्रोल रूम नंबर जारी
किसी भी चिकित्सीय आपात स्थिति में एम्बुलेंस, शव वाहन, फायर सर्विस और स्कूली वाहनों को वैकल्पिक मार्ग न होने पर प्रतिबंधित मार्गों से भी प्राथमिकता पर निकाला जाएगा. रास्ते में किसी भी प्रकार की असुविधा या जाम की सूचना के लिए आम नागरिक ट्रैफिक कंट्रोल रूम के नंबर 9454405155 पर संपर्क कर सकते हैं.
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