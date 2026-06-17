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मोहर्रम जुलूस आज: लखनऊ में ट्रैफिक डायवर्जन, इन 15 रास्तों पर रहेगा असर, जानिए

लखनऊ: मोहर्रम की पहली तारीख पर निकलने जाने वाले पारंपरिक शाही जरी के जुलूस को लेकर लखनऊ पुलिस ने परिवर्तित यातायात व्यवस्था लागू की है. चांद दिखने के बाद 17/18 जून से इस्लामिक माह की शुरुआत हो रही है. बुधवार शाम सात बजे बड़ा इमामबाड़ा से शाही जरी का जुलूस निकाला जाएगा, जो रूमी गेट, घंटाघर, शीशमहल, सतखंडा, रईस मंजिल होते हुए छोटा इमामबाड़ा तक जाएगा.



लखनऊ पुलिस ने जुलूस के रास्ते व आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा एवं सुविधाजनक आवागमन के लिए विशेष डायवर्जन योजना लागू की गई है. व्यवस्था के तहत पक्का पुल, बड़ा इमामबाड़ा, रूमी गेट, घंटाघर और छोटा इमामबाड़ा के बीच का पूरा मार्ग जुलूस के दौरान सामान्य वाहनों के लिए प्रतिबंधित होगा.



इन रूटों पर भी असर: साथ ही सीतापुर रोड, हरदोई रोड, कैसरबाग, चौक, शाहमीना, हुसैनाबाद, नक्खास और मेडिकल कॉलेज क्षेत्र से आने-जाने वाले वाहनों को वैकल्पिक रास्तों से भेजा जाएगा. नींबू पार्क, रूमी गेट चौकी, विक्टोरिया स्ट्रीट और घंटाघर क्षेत्र में भी यातायात प्रभावित होगा.

यातायात पुलिस के अनुसार जुलूस के दौरान आवश्यकतानुसार डायवर्जन भी लागू किया जाएगा. आपातकालीन सेवाओं जैसे एम्बुलेंस, शव वाहन, फायर सर्विस तथा स्कूली वाहनों को स्थिति के अनुसार प्रतिबंधित मार्गों से भी जाने की अनुमति रहेगी. पुलिस अधिकारियों के अनुसार किसी भी असुविधा या जानकारी के लिए नागरिक ट्रैफिक कंट्रोल रूम के हेल्पलाइन नंबर 9454405155 पर संपर्क कर सकते हैं.