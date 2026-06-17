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मोहर्रम जुलूस आज: लखनऊ में ट्रैफिक डायवर्जन, इन 15 रास्तों पर रहेगा असर, जानिए

मोहर्रम की पहली तारीख पर पारंपरिक शाही जरी का जुलूस निकलेगा, बड़ी संख्या में अकीदतमंद होंगे शामिल.

lucknow traffic diversions muharram procession effect 15 routes
मोहर्रम जुलूस पर डायवर्जन. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 17, 2026 at 8:37 AM IST

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लखनऊ: मोहर्रम की पहली तारीख पर निकलने जाने वाले पारंपरिक शाही जरी के जुलूस को लेकर लखनऊ पुलिस ने परिवर्तित यातायात व्यवस्था लागू की है. चांद दिखने के बाद 17/18 जून से इस्लामिक माह की शुरुआत हो रही है. बुधवार शाम सात बजे बड़ा इमामबाड़ा से शाही जरी का जुलूस निकाला जाएगा, जो रूमी गेट, घंटाघर, शीशमहल, सतखंडा, रईस मंजिल होते हुए छोटा इमामबाड़ा तक जाएगा.

लखनऊ पुलिस ने जुलूस के रास्ते व आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा एवं सुविधाजनक आवागमन के लिए विशेष डायवर्जन योजना लागू की गई है. व्यवस्था के तहत पक्का पुल, बड़ा इमामबाड़ा, रूमी गेट, घंटाघर और छोटा इमामबाड़ा के बीच का पूरा मार्ग जुलूस के दौरान सामान्य वाहनों के लिए प्रतिबंधित होगा.

इन रूटों पर भी असर: साथ ही सीतापुर रोड, हरदोई रोड, कैसरबाग, चौक, शाहमीना, हुसैनाबाद, नक्खास और मेडिकल कॉलेज क्षेत्र से आने-जाने वाले वाहनों को वैकल्पिक रास्तों से भेजा जाएगा. नींबू पार्क, रूमी गेट चौकी, विक्टोरिया स्ट्रीट और घंटाघर क्षेत्र में भी यातायात प्रभावित होगा.

यातायात पुलिस के अनुसार जुलूस के दौरान आवश्यकतानुसार डायवर्जन भी लागू किया जाएगा. आपातकालीन सेवाओं जैसे एम्बुलेंस, शव वाहन, फायर सर्विस तथा स्कूली वाहनों को स्थिति के अनुसार प्रतिबंधित मार्गों से भी जाने की अनुमति रहेगी. पुलिस अधिकारियों के अनुसार किसी भी असुविधा या जानकारी के लिए नागरिक ट्रैफिक कंट्रोल रूम के हेल्पलाइन नंबर 9454405155 पर संपर्क कर सकते हैं.

lucknow traffic diversions muharram procession effect 15 routes
लखनऊ में मोहर्रम जुलूस आज. (प्रतीकात्मक) (etv bharat)
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लखनऊ में मोहर्रम जुलूस आज. (प्रतीकात्मक) (etv bharat)
मुख्य डायवर्जन
  • सीतापुर रोड से आने वाले वाहन डालीगंज रेलवे क्रॉसिंग से पक्का पुल होकर बड़े इमामबाड़े नहीं जा सकेंगे.
  • हरदोई रोड से आने वाला यातायात कोनेश्वर चौराहे से घंटाघर की ओर प्रतिबंधित रहेगा.
  • कैसरबाग से सीतापुर रोड और हरदोई रोड जाने वाले वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से भेजा जाएगा.
  • हुसैनाबाद से घंटाघर और छोटे इमामबाड़े की ओर सामान्य यातायात प्रतिबंधित रहेगा.
  • चौक, मेडिकल क्रॉसिंग, नींबूपार्क (रूमी गेट चौकी) और शाहमीना क्षेत्र में कई मार्गों पर डायवर्जन लागू रहेगा.

    पूरी तरह प्रतिबंधित मार्ग: पक्का पुल चौराहे से बड़े इमामबाड़ा, रूमी गेट, घंटाघर और छोटे इमामबाड़े तक जुलूस मार्ग पर सामान्य यातायात पूर्णतः बंद रहेगा.

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