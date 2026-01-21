ETV Bharat / state

गणतंत्र दिवस परेड व रिहर्सल के लिए लखनऊ में यातायात परिवर्तन, देखें रूट चार्ट

लखनऊ : गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) समारोह और उसकी तैयारियों के मद्देनजर राजधानी की यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है. ट्रैफिक पुलिस ने 22 जनवरी प्रथम रिहर्सल, 24 जनवरी फुल ड्रेस रिहर्सल और 26 जनवरी मुख्य परेड के लिए विस्तृत डायवर्जन प्लान जारी किया है. इन तिथियों पर सुबह 8 बजे से परेड समाप्ति तक चारबाग, विधानसभा मार्ग और हजरतगंज सहित शहर के कई प्रमुख रास्ते आम जनता के लिए बंद रहेंगे. विशेष रूप से विधानसभा मार्ग को 25 जनवरी की दोपहर से ही बैरिकेडिंग के लिए सील कर दिया जाएगा. इस दौरान चारबाग रेलवे स्टेशन और अमौसी एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है.



परेड का मुख्य मार्ग, इन रास्तों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध





​परेड रविन्द्रालय/बाल संग्रहालय चारबाग से शुरू होकर निम्नलिखित रूट से गुजरेगी



रविन्द्रालय, केकेसी तिराहा, छितवापुर चौकी, राणा प्रताप चौराहा, बर्लिंगटन (हुसैनगंज), बापू भवन (रॉयल होटल), विधानसभा मार्ग, हजरतगंज चौराहा, अल्का तिराहा, वाल्मीकि तिराहा, डीएम आवास,केडी सिंह बाबू स्टेडियम.



आम जनता के लिए वैकल्पिक मार्ग डायवर्जन प्लान





आलमबाग/चारबाग से आने वाले वाहन : ​आलमबाग से चारबाग जाने वाले वाहन लाटूश रोड गुप्ता तिराहा से डाइवर्ट होकर बांसमंडी की ओर जा सकेंगे. ​डीएवी कॉलेज ओवरब्रिज और बांसमंडी से राणा प्रताप की ओर जाना प्रतिबंधित रहेगा. यह यातायात नत्था तिराहा, मवैया होकर जा सकेगा.





कैसरबाग और हुसैनगंज क्षेत्र : ​कैसरबाग से बर्लिंगटन या बापू भवन की ओर वाहन नहीं जा सकेंगे. इन्हें बांसमंडी, नत्था या परिवर्तन चौक की ओर डाइवर्ट किया जाएगा. ​सदर ओवरब्रिज से आने वाले वाहन कैंट, लालबत्ती, बंदरियाबाग और गोल्फ क्लब होकर जा सकेंगे.



गोमतीनगर और निशातगंज क्षेत्र : ​गोमतीनगर से आने वाला यातायात सिकंदरबाग से हजरतगंज नहीं जा सकेगा. ये वाहन संकल्प वाटिका, हनुमान सेतु और सुभाष चौराहा होकर निकलेंगे. ​निशातगंज/महानगर से आने वाले वाहन संकल्प वाटिका से बैकुंठधाम, पीएनटी और जियामऊ होकर जा सकेंगे.



विधानसभा मार्ग पर विशेष पाबंदी : ​विधानसभा मार्ग हजरतगंज से रॉयल होटल पर यातायात 25 जनवरी की दोपहर 02:00 बजे से ही बंद कर दिया जाएगा, जो परेड समाप्ति तक जारी रहेगा.