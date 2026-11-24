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​लखनऊ में 26 नवंबर को ट्रैफिक डायवर्जन; घर से निकलने से पहले यह लिस्ट जरूर चेक करें

लखनऊ : रमाबाई अंबेडकर मैदान में आगामी 26 नवंबर 2026 को आजाद समाज पार्टी (आसपा) की एक बड़ी रैली प्रस्तावित है. सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक चलने वाले इस कार्यक्रम और उसमें जुटने वाली भारी भीड़ को देखते हुए लखनऊ यातायात पुलिस ने विशेष डायवर्जन प्लान जारी किया है.

​सुबह 8 बजे से इन 7 प्रमुख रूटों पर प्रभावी रहेगा डायवर्जन बिजनौर व रमाबाई अंबेडकर मैदान की तरफ आने वाले सभी छोटे-बड़े भारी वाहन और यात्री बसें स्मृति उपवन, आशियाना चौराहा या रुचि खंड होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगी.



​बिजनौर तिराहा : बिजनौर अंडरपास की ओर आने वाले सभी भारी वाहन और यात्री बसें रमाबाई मैदान की तरफ न जाकर औरंगाबाद ब्रिज और बिजली पासी किला चौराहा होकर गुजरेंगी.



​ओमेक्स तिराहा : रमाबाई अंबेडकर अंडरपास सर्विस लेन की ओर जाने वाले सभी वाहन बिजनौर अंडरपास और न्यू गड़ौरा होकर अपने गंतव्य को जाएंगे.



​शहीद पथ (ट्रांसपोर्ट नगर की ओर से) : ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ से आने वाले वाहन रमाबाई अंडरपास वीआईपी रैंप से न उतरकर सेक्टर-08 रैंप या उतरेठिया रेलवे क्रॉसिंग होकर आगे जा सकेंगे.



​औरंगाबाद अंडरपास : यहां से आने वाले सभी वाहन रैन बसेरा तिराहा व अंबेडकर विश्वविद्यालय अंडरपास की तरफ न आकर बिजनौर अंडरपास और बिजनौर तिराहा होकर अपने गंतव्य को जाएंगे.



​बंगला बाजार चौराहा : सभी प्रकार के भारी वाहन जेल रोड होते हुए सीधे बिजली पासी किला चौराहे की ओर न आकर तेलीबाग, पिकेडली और सरपोर्टगंज होकर गुजरेंगे.



​साउथ सिटी : यहां से अंबेडकर विश्वविद्यालय अंडरपास की ओर आने वाले सभी वाहन तेलीबाग और उतरेठिया होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे.



​आपातकालीन व स्कूली वाहनों को छूट, हेल्पलाइन नंबर जारी



​यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि डायवर्जन के दौरान किसी भी चिकित्सकीय अपरिहार्यता की स्थिति में वैकल्पिक मार्ग न होने पर एम्बुलेंस, स्कूली वाहन, फायर सर्विस और शव वाहनों को प्रतिबंधित मार्गों से भी गुजरने की अनुमति दी जाएगी. यातायात संबंधी किसी भी सहायता या जानकारी के लिए नागरिक ट्रैफिक कंट्रोल रूम के मोबाइल नंबर 9454405155 पर संपर्क कर सकते हैं.



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