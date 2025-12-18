लखनऊ में आज इन रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्जन, जानिए कहां से निकल सकेंगे?
सुबह 11 बजे से लागू होगा, एंबुलेंस व स्कूल वाहनों को रहेगी छूट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 18, 2025 at 7:22 AM IST
लखनऊः राजधानी में आज ट्रैफिक पुलिस ने रूट डायवर्जन लागू किया है. यह डायवर्जन सुबह 11 बजे से लागू होगा. घर से निकलने से पहले आप इसके बारे में जरूर जान लें ताकि आपको कोई असुविधा का सामना न करना पड़े.
किस वजह से लागू किया: भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय में गुरुवार को भव्य शताब्दी समारोह आयोजित किया जा रहा है. इसके मद्देनजर लखनऊ ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया है, कैसरबाग स्थित कलामण्डपम् प्रेक्षागृह में सुबह 11:00 बजे से होने वाले इस वीआईपी कार्यक्रम के दौरान सफेद बारादरी और कैसरबाग के आसपास का यातायात पूरी तरह बदला रहेगा.
ट्रैफिक पुलिस ने दी ये सलाह: ट्रैफिक पुलिस ने आम जनता को असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करने की सलाह दी है. हालांकि एम्बुलेंस और स्कूली वाहनों जैसी आपातकालीन सेवाओं को प्रतिबंधित मार्गों पर भी छूट दी जाएगी.
इन रास्तों पर सुबह 11 बजे से डायवर्जन
- अशोक लाट से परिवर्तन चौक की ओर: अशोक लाट चौराहा से यातायात सफेद बारादरी होकर परिवर्तन चौक की तरफ नहीं जा सकेंगे. कैसरबाग बस स्टैण्ड, चकबस्त चौराहा और स्वास्थ्य भवन होकर जा सकते हैं.
- परिवर्तन चौक से अशोक लाट की ओर: परिवर्तन चौराहा से सामान्य वाहन अशोक लाट की तरफ नहीं जा सकेंगे. सुभाष चौराहा और क्लार्क अवध तिराहा होकर निकल सकते हैं.
- चकबस्त चौराहा से सफेद बारादरी: यहां से सफेद बारादरी की ओर जाना प्रतिबंधित रहेगा. वाहन स्वास्थ्य भवन तिराहा, सीडीआरआई या कैसरबाग बस अड्डे की ओर डाइवर्ट किए जाएंगे.
- ट्रांजिट हास्टल से सफेद बारादरी: यहां से यातायात सफेद बारादरी की ओर नहीं जा सकेंगे. प्रेस क्लब से परिवर्तन चौराहा और सुभाष चौराहा वाले रास्ते से जा सकेंगे.
इमरजेंसी सेवाओं को छूट: डीसीपी यातायात कमलेश दीक्षित ने स्पष्ट किया कि डायवर्जन के बावजूद एम्बुलेंस, स्कूली वाहन, फायर सर्विस और शव वाहन जैसे आपातकालीन वाहनों को नहीं रोका जाएगा. यदि कोई वैकल्पिक मार्ग न हो तो पुलिस प्रतिबंधित मार्ग से भी इन्हें रास्ता देगी. यातायात संबंधी किसी भी समस्या या जानकारी के लिए ट्रैफिक कंट्रोल नंबर 9454405155 पर संपर्क किया जा सकता है.
