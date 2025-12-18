ETV Bharat / state

लखनऊ में आज इन रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्जन, जानिए कहां से निकल सकेंगे?

लखनऊः राजधानी में आज ट्रैफिक पुलिस ने रूट डायवर्जन लागू किया है. यह डायवर्जन सुबह 11 बजे से लागू होगा. घर से निकलने से पहले आप इसके बारे में जरूर जान लें ताकि आपको कोई असुविधा का सामना न करना पड़े.

किस वजह से लागू किया: भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय में गुरुवार को भव्य शताब्दी समारोह आयोजित किया जा रहा है. इसके मद्देनजर लखनऊ ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया है, कैसरबाग स्थित कलामण्डपम् प्रेक्षागृह में सुबह 11:00 बजे से होने वाले इस वीआईपी कार्यक्रम के दौरान सफेद बारादरी और कैसरबाग के आसपास का यातायात पूरी तरह बदला रहेगा.