लखनऊ वाले ध्यान दें! हजरतगंज, 1090 समेत कई रूट बंद, जाम से बचना है तो यह देखें
'लोकतंत्र बचाओ' पदयात्रा के कारण सुबह 10 बजे से हजरतगंज समेत कई प्रमुख रास्ते रहेंगे बंद
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 4:01 PM IST
लखनऊ: राजधानी में मंगलवार को लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ नाम से पदयात्रा का आयोजन किया जाएगा. जिसके चलते यातायात पुलिस ने रूट डायवर्जन किया है. सुबह 10 बजे से कार्यक्रम समाप्त होने तक जरूरत के अनुसार कई प्रमुख रास्तों को बंद किया गया है. ज्वांइट पुलिस कमिश्नर बबलू कुमार के अनुसार 1090 चौराहा, गोल्फ क्लब, बंदरियाबाग, हजरतगंज और कैंट की तरफ जाने वाले वाहन चालकों को दूसरे रास्तों से गुजरना होगा.
क्या है रूट प्लान: समतामूलक चौराहे से 1090 चौराहा, गोल्फ क्लब और बंदरियाबाग होते हुए कैंट की तरफ सामान्य वाहन नहीं जा सकेंगे. इन वाहनों को ग्रीन कॉरिडोर, ताज अंडरपास, पिपराघाट और जी 20 तिराहे की ओर से जाना होगा. सामाजिक प्रतीक स्थल ढाल और 1090 चौराहे की तरफ से आने वाले वाहनों को भी वैकल्पिक रास्तों से निकाला जाएगा. लालबत्ती चौराहे से बंदरियाबाग, गोल्फ क्लब और 1090 चौराहे की तरफ जाने वाले वाहन कटाई पुल, दिलकुशा और पिपराघाट गोल चक्कर या अहिमामऊ अंडरपास की ओर से जा सकेंगे. रॉयल होटल चौराहे से हजरतगंज चौराहे के बीच यातायात पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. इस मार्ग के वाहन सिसेंडी तिराहा, एनेक्सी तिराहा, लालबत्ती चौराहा, अशोकलाट और कैसरबाग की ओर से अपने रास्ते की और पहुंच सकेंगे.
कहां आवाजाही बंद: गोल्फ क्लब चौराहे से पार्क रोड होते हुए हजरतगंज तक भी सामान्य वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी. सिविल अस्पताल जाने वाले लोगों को जियामऊ मोड़ और डीजीपी आवास तिराहे से जाने की सलाह दी गई है. अल्का, मेफेयर और वाल्मीकि तिराहे से हजरतगंज की तरफ जाने वाले वाहनों को डनलप, सिकंदरबाग, दैनिक जागरण और सुभाष चौराहे की ओर मोड़ा जाएगा. इसके अलावा सुभाष चौराहा, कैपिटल तिराहा, लालबाग, केकेसी पेट्रोल पंप, राणा प्रताप चौराहा, श्रीराम टावर, सप्रू मार्ग और सिकंदरबाग चौराहे से भी हजरतगंज और रॉयल होटल की तरफ जाने वाले वाहनों के लिए अलग अलग डायवर्जन लागू रहेगा. संकल्प वाटिका तिराहे और एसएन ओवरब्रिज के आसपास भी वाहनों को वैकल्पिक रास्तों से निकाला जाएगा.
एंबुलेंस और जरूरी सेवाओं को मिलेगी छूट: यातायात पुलिस ने बताया है कि चिकित्सकीय आपात स्थिति में एम्बुलेंस, फायर सर्विस, शव वाहन और स्कूली वाहनों को स्थानीय पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की अनुमति से प्रतिबंधित मार्गों पर जाने दिया जाएगा. यातायात संबंधी जानकारी या परेशानी होने पर लोग ट्रैफिक कंट्रोल नंबर 9454405155 पर संपर्क कर सकते हैं.
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