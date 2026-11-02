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लखनऊ वाले ध्यान दें! हजरतगंज, 1090 समेत कई रूट बंद, जाम से बचना है तो यह देखें

लखनऊ वाले ध्यान दें! ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी में मंगलवार को लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ नाम से पदयात्रा का आयोजन किया जाएगा. जिसके चलते यातायात पुलिस ने रूट डायवर्जन किया है. सुबह 10 बजे से कार्यक्रम समाप्त होने तक जरूरत के अनुसार कई प्रमुख रास्तों को बंद किया गया है. ज्वांइट पुलिस कमिश्नर बबलू कुमार के अनुसार 1090 चौराहा, गोल्फ क्लब, बंदरियाबाग, हजरतगंज और कैंट की तरफ जाने वाले वाहन चालकों को दूसरे रास्तों से गुजरना होगा.



पदयात्रा को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन (Photo Credit: ETV Bharat) क्या है रूट प्लान: समतामूलक चौराहे से 1090 चौराहा, गोल्फ क्लब और बंदरियाबाग होते हुए कैंट की तरफ सामान्य वाहन नहीं जा सकेंगे. इन वाहनों को ग्रीन कॉरिडोर, ताज अंडरपास, पिपराघाट और जी 20 तिराहे की ओर से जाना होगा. सामाजिक प्रतीक स्थल ढाल और 1090 चौराहे की तरफ से आने वाले वाहनों को भी वैकल्पिक रास्तों से निकाला जाएगा. लालबत्ती चौराहे से बंदरियाबाग, गोल्फ क्लब और 1090 चौराहे की तरफ जाने वाले वाहन कटाई पुल, दिलकुशा और पिपराघाट गोल चक्कर या अहिमामऊ अंडरपास की ओर से जा सकेंगे. रॉयल होटल चौराहे से हजरतगंज चौराहे के बीच यातायात पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. इस मार्ग के वाहन सिसेंडी तिराहा, एनेक्सी तिराहा, लालबत्ती चौराहा, अशोकलाट और कैसरबाग की ओर से अपने रास्ते की और पहुंच सकेंगे.

