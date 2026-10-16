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लखनऊ में दुर्गा विसर्जन और शोभायात्रा पर ट्रैफिक डायवर्जन: 20 और 21 अक्टूबर को इन मार्गों पर रहेगा बदलाव

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लखनऊ: राजधानी लखनऊ में दुर्गा प्रतिमाओं की शोभायात्रा और विसर्जन को देखते हुए यातायात पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन प्लान जारी किया है. डीसीपी ट्रैफिक अर्पित विजयवर्गीय के अनुसार, 20 और 21 अक्टूबर 2026 को सुबह 8 बजे से विसर्जन समाप्त होने तक शहर के कई प्रमुख मार्गों पर यातायात व्यवस्था बदली रहेगी. कैसरबाग बस अड्डा, परिवर्तन चौक, सुभाष चौराहा और झूलेलाल पार्क की ओर जाने वाले रास्तों पर विशेष प्रतिबंध लागू रहेंगे. ऐसे में इन इलाकों से गुजरने वाले वाहन चालकों को घर से निकलने से पहले वैकल्पिक रास्तों की जानकारी ले लेनी चाहिए.

कैसरबाग बस अड्डे जाने वाली बसों के लिए वैकल्पिक रास्ता: अयोध्या मार्ग और कमता की ओर से कैसरबाग बस अड्डे जाने वाली बसें कमता तिराहा से विजयीपुर अंडरपास, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान चौराहा, समता मूलक चौराहा, 1090 चौराहा और बालू अड्डा चौराहा होते हुए जा सकेंगी. इसके बाद बसें संकल्प वाटिका ओवरब्रिज, चिरैयाझील तिराहा, क्लार्क अवध तिराहा और सीडीआरआई तिराहा होते हुए कैसरबाग पहुंचेंगी. रोडवेज और सिटी बसें मड़ियांव, पुरनिया, डालीगंज रेलवे क्रॉसिंग, पक्का पुल चौराहा, शाहमीना तिराहा, डालीगंज पुल चौराहा और सीडीआरआई तिराहा होकर भी कैसरबाग बस अड्डे पहुंच सकेंगी. वापसी में बसों को बलरामपुर ढाल और शहीद स्मारक की ओर से निकाला जा सकेगा.

सुभाष चौराहा की ओर जाने वाले वाहनों पर रोक: शोभायात्रा और विसर्जन के दौरान सुभाष चौराहा की ओर सामान्य यातायात प्रतिबंधित रहेगा. क्लार्क अवध तिराहा से आने वाले वाहनों को चिरैयाझील, सहारागंज तिराहा या संकल्प वाटिका ओवरब्रिज की ओर भेजा जाएगा. इस दौरान सामान्य वाहन सुभाष चौराहा की तरफ नहीं जा सकेंगे. वाहन चालक डालीगंज पुल चौराहा या डालीगंज रेलवे क्रॉसिंग के रास्ते अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे. परिवर्तन चौक जाने के लिए इन रास्तों का करें इस्तेमाल: परिवर्तन चौक और सुभाष चौराहा की ओर जाने वाले यातायात पर भी प्रतिबंध रहेगा. ऐसे में वाहन चालक कैसरबाग बस अड्डा, सीडीआरआई तिराहा, क्लार्क अवध तिराहा और चिरैयाझील की ओर से वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल कर सकेंगे. सुभाष चौराहा की ओर जाने वाले वाहनों को डालीगंज रेलवे क्रॉसिंग, डालीगंज पुल चौराहा या आईटी चौराहा से बाएं मुड़कर निशातगंज की ओर जाने का विकल्प मिलेगा. यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे निर्धारित डायवर्जन का पालन करें और प्रतिबंधित रास्तों पर जाने से बचें. हजरतगंज से हनुमान सेतु जाने वालों के लिए डायवर्जन: हजरतगंज से सुभाष चौराहा होते हुए हनुमान सेतु और आईटी चौराहा की ओर यातायात नहीं जा सकेगा. इस ओर जाने वाले वाहनों को सिकंदरबाग, सहारागंज और चिरैयाझील की ओर से निकाला जाएगा. इसके अलावा वाहन चालक मकबरा रोड, सीडीआरआई तिराहा और डालीगंज पुल की ओर से भी वैकल्पिक रास्ते का इस्तेमाल कर सकेंगे. ऐसे में इस मार्ग पर यात्रा करने वाले लोगों को अतिरिक्त समय लेकर निकलने की सलाह दी जाती है.