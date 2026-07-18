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लखनऊ ट्रैफिक डायवर्जन: इमली वाली मस्जिद में मजलिस को लेकर हरदोई रोड और बालागंज रूट डाइवर्ट, देखें पूरी लिस्ट

रविवार को इन रूट्स पर जाने से बचें, पुलिस ने जारी किया ट्रैफिक डायवर्जन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: ठाकुरगंज की इमली वाली मस्जिद में रविवार को होने वाली मजलिस को लेकर यातायात पुलिस ने हरदोई रोड, बालागंज और कोनेश्वर तिराहा रूट पर भारी ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया है. डीसीपी ट्रैफिक रवीना त्यागी ने बताया कि रविवार दोपहर 2 बजे से घसियारी मण्डी से तहसीनगंज मार्ग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा, जबकि बड़े व छोटे वाहनों को बुद्धेश्वर, कैम्पबेल रोड और हुसैनाबाद की तरफ डाइवर्ट किया गया है. इमरजेंसी वाहनों जैसे एम्बुलेंस को इस प्रतिबंध से पूरी छूट रहेगी. ​ इन मुख्य मार्गों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध: ​घसियारी मण्डी से तहसीनगंज: घसियारी मण्डी तिराहा से झाऊलाल इमामबाड़ा होते हुए तहसीनगंज तक का मार्ग आम यातायात के लिए पूरी तरह बंद रहेगा.