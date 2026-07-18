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लखनऊ ट्रैफिक डायवर्जन: इमली वाली मस्जिद में मजलिस को लेकर हरदोई रोड और बालागंज रूट डाइवर्ट, देखें पूरी लिस्ट

लखनऊ के ठाकुरगंज स्थित इमली वाली मस्जिद में होने वाली मजलिस को लेकर रविवार को ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है.

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रविवार को इन रूट्स पर जाने से बचें, पुलिस ने जारी किया ट्रैफिक डायवर्जन. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 8:23 PM IST

3 Min Read
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लखनऊ: ठाकुरगंज की इमली वाली मस्जिद में रविवार को होने वाली मजलिस को लेकर यातायात पुलिस ने हरदोई रोड, बालागंज और कोनेश्वर तिराहा रूट पर भारी ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया है. डीसीपी ट्रैफिक रवीना त्यागी ने बताया कि रविवार दोपहर 2 बजे से घसियारी मण्डी से तहसीनगंज मार्ग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा, जबकि बड़े व छोटे वाहनों को बुद्धेश्वर, कैम्पबेल रोड और हुसैनाबाद की तरफ डाइवर्ट किया गया है. इमरजेंसी वाहनों जैसे एम्बुलेंस को इस प्रतिबंध से पूरी छूट रहेगी. ​

इन मुख्य मार्गों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध:

​घसियारी मण्डी से तहसीनगंज: घसियारी मण्डी तिराहा से झाऊलाल इमामबाड़ा होते हुए तहसीनगंज तक का मार्ग आम यातायात के लिए पूरी तरह बंद रहेगा.

  • कुरगंज चौराहा यहां से किसी भी प्रकार के वाहन को झाऊलाल इमामबाड़े की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी. ये वाहन ठाकुरगंज/सआदतगंज होकर जा सकेंगे.
  • भारी और बड़े वाहनों के लिए रूट, रोडवेज/डीसीएम/ट्रक आदि ​दुबग्गा तिराहा से बड़े वाहन बालागंज चौराहा की ओर नहीं जा सकेंगे. इन्हें बुद्धेश्वर चौराहा और बाराबिरवा (अवध) चौराहा होकर भेजा जाएगा.
  • डालीगंज की तरफ से बालागंज/दुबग्गा/हरदोई रोड जाने वाले बड़े वाहन मर्चरी तिराहा से दाहिने पक्का पुल, कुड़ियाघाट और राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल होकर निकलेंगे.
  • छन्दोईया तिराहा से बड़े वाहन रानी अवंती बाई लोधी चौराहा, प्रेरणा स्थल तिराहा और कुड़ियाघाट मार्ग का इस्तेमाल करेंगे.

छोटे और हल्के वाहनों के लिए डायवर्जन (कार/ऑटो/बाइक)

  • ​बालागंज चौराहा से छोटे वाहन ठाकुरगंज, झाऊलाल इमामबाड़ा की तरफ नहीं जा सकेंगे. ये वाहन कैम्पबेल रोड या जल निगम रोड होकर जा सकेंगे.
  • तहसीनगंज तिराहा से छोटे वाहन घासमण्डी या कोनेश्वर की तरफ नहीं जा पाएंगे, बल्कि यहां से बाएं मुड़कर हुसैनाबाद होकर गुजरेंगे.
  • कोनेश्वर तिराहा से छोटे वाहन तहसीनगंज और बालागंज की तरफ नहीं जा सकेंगे. इन वाहनों को घंटाघर, हुसैनाबाद और ठाकुरगंज चौराहा होकर निकाला जाएगा.

आपातकालीन सेवाओं को मिलेगी विशेष छूट: ​अपर पुलिस अधीक्षक (यातायात निदेशालय) अरुण कुमार सिंह ने बताया कि डायवर्जन के बावजूद एम्बुलेंस, शव वाहन, फायर सर्विस और स्कूली वाहनों को प्रतिबंधित मार्गों पर भी जाने की पूरी अनुमति रहेगी, बशर्ते कोई दूसरा वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध न हो. किसी भी चिकित्सकीय आपातकाल या ट्रैफिक सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 9454405155 पर संपर्क किया जा सकता है.

ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के हरदोई रोड स्थित इमली वाली मस्जिद में कल 19 जुलाई शाम 04:00 बजे से बैतुल माल का अशरा मजलिस का आयोजन होने जा रहा है. इस दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए भारी और हल्के वाहनों को अलग-अलग वैकल्पिक मार्गों पर डाइवर्ट किया गया है.
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