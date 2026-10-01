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​लखनऊ में आज घर से निकलने से पहले ये रूट डायवर्जन देख लें, देखिए पूरा प्लान

लखनऊः राजधानी के लोकभवन में 1 अक्टूबर 2026 को प्रस्तावित वीआईपी कार्यक्रम के मद्देनजर यातायात पुलिस ने विस्तृत ट्रैफिक डायवर्जन प्लान जारी किया है. सुबह 8:00 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक हजरतगंज चौराहा से रॉयल होटल चौराहा तक आम वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. साथ ही चारबाग और कैसरबाग की ओर से आने-जाने वाली सिटी व रोडवेज बसों सहित सामान्य वाहनों के मार्गों में व्यापक बदलाव किया गया है. ट्रैफिक पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें.





​प्रमुख मार्गों का डायवर्जन प्लान





