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​लखनऊ में आज घर से निकलने से पहले ये रूट डायवर्जन देख लें, देखिए पूरा प्लान

लोकभवन में आज वीआईपी कार्यक्रम, सुबह 8 बजे से हजरतगंज और विधानसभा मार्ग पर ट्रैफिक डायवर्जन.

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​लखनऊ में आज घर से निकलने से पहले ये रूट डायवर्जन देख लें, देखिए पूरा प्लान. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 8:07 AM IST

3 Min Read
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लखनऊः राजधानी के लोकभवन में 1 अक्टूबर 2026 को प्रस्तावित वीआईपी कार्यक्रम के मद्देनजर यातायात पुलिस ने विस्तृत ट्रैफिक डायवर्जन प्लान जारी किया है. सुबह 8:00 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक हजरतगंज चौराहा से रॉयल होटल चौराहा तक आम वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. साथ ही चारबाग और कैसरबाग की ओर से आने-जाने वाली सिटी व रोडवेज बसों सहित सामान्य वाहनों के मार्गों में व्यापक बदलाव किया गया है. ट्रैफिक पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें.


​प्रमुख मार्गों का डायवर्जन प्लान


  • ​हजरतगंज से रॉयल होटल मार्ग: हजरतगंज चौराहे से रॉयल होटल (बापू भवन) चौराहे तक सामान्य यातायात का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.
  • ​चारबाग से आने वाली बसें: चारबाग की तरफ से आने वाली रोडवेज व सिटी बसें रॉयल होटल (बापू भवन), लोकभवन या विधानसभा मार्ग की तरफ नहीं जा सकेंगी. ये बसें केकेसी ठाकुर ट्रांसपोर्ट तिराहे से हुसैनगंज (बर्लिंग्टन) चौराहे से बाएं मुड़कर कैसरबाग अशोक लाट होकर गंतव्य को जा सकेंगी.
  • ​कैसरबाग से आने वाली बसें: कैसरबाग से चलने वाली बसें रॉयल होटल या लोकभवन नहीं जाएंगी. ये गाड़ियां हुसैनगंज (बर्लिंग्टन) चौराहे से दाहिने होकर चारबाग या फिर परिवर्तन चौक, सुभाष चौराहा, केडी सिंह बाबू स्टेडियम तिराहा, चिरैयाझील, संकल्प वाटिका ओवरब्रिज और गांधी सेतु (1090) चौराहे से निकाली जाएंगी.
  • ​हजरतगंज चौराहे से सामान्य यातायात: हजरतगंज चौराहे से विधानसभा मार्ग, लोकभवन या रॉयल होटल की ओर निजी व सामान्य वाहन नहीं जा सकेंगे. यह ट्रैफिक पार्क रोड और गोल्फ क्लब चौराहा होकर गुजरेगा.
  • ​रॉयल होटल (बापू भवन) चौराहा: यहां से विधानसभा मार्ग, लोकभवन व हजरतगंज की तरफ जाने वाला ट्रैफिक सिंसेंडी तिराहा, लाल बहादुर शास्त्री तिराहा अथवा बीएन रोड, लालबाग व कैसरबाग होकर जाएगा.

  • कैपिटल तिराहा: कैपिटल तिराहे से हजरतगंज या विधानसभा मार्ग की तरफ जाने वाला ट्रैफिक लालबाग की ओर मोड़ा जाएगा.
  • ​लालबत्ती चौराहा: लालबत्ती चौराहे से प्रेरणा केंद्र तिराहा, एनेक्सी तिराहा व सिंसेंडी की ओर जाने वाला ट्रैफिक बंदरियाबाग, गोल्फ क्लब अथवा एसएन ओवरब्रिज होकर गुजरेगा.

    ​इमरजेंसी वाहनों को मिलेगी छूट

    ​आपातकालीन सेवाओं को अनुमति: मेडिकल इमरजेंसी, एम्बुलेंस, शव वाहन, फायर सर्विस और स्कूली वाहनों को वैकल्पिक मार्ग न होने की दशा में प्रतिबंधित मार्गों पर भी प्राथमिकता के आधार पर जाने दिया जाएगा.

    ​हेल्पलाइन नंबर: रास्ते में किसी भी प्रकार की ट्रैफिक समस्या या आपातकालीन सहायता के लिए ट्रैफिक कंट्रोल नंबर 9454405155 पर संपर्क किया जा सकता है.


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