लखनऊ में 5 दिन इन 10 रास्तों की तरफ अपनी गाड़ी मोड़ी तो फंस जाएंगे; ट्रैफिक पुलिस ने डायवर्जन प्लान किया जारी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने लोकनायक बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को "राष्ट्रीय जनजातीय भागीदारी उत्सव" के रूप में मनाने का निर्णय लिया है. इसके तहत लखनऊ में 13 से 18 नवंबर तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इस दौरान लखनऊ में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए डायवर्जन की व्यवस्था की गई है. डीसीपी ट्रैफिक कमलेश दीक्षित के अनुसार जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर दिनांक 13 से 18 नवम्बर तक यातायात डायवर्जन व्यवस्था लागू रहेगी. 1990 चौराहा पर कार्यक्रम के लिए डायवर्जन