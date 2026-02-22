लखनऊ में आज इस इलाके में रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन, घर से निकलने से पहले बना लें प्लान
लखनऊ ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया आदेश, विकल्प के रूप में कई रास्ते बताए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 22, 2026 at 7:39 AM IST
लखनऊः शहर में आज सुबह नौ बजे से बंगलाबाजार इलाके में ट्रैफिक डायवर्जन (Traffic Diversion) लागू रहेगा. रामकथा मोड़, किला चौराहा और खजाना मार्केट जैसे प्रमुख केंद्रों से बंगलाबाजार पेट्रोल पंप की ओर जाने वाले रास्ते बंद रहेंगे. वैकल्पिक मार्गों के रूप में वीआईपी रोड और रजनीखण्ड का उपयोग किया जा सकता है.
इन रास्तों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध
- रामकथा मोड़: यहां से बंगलाबाजार की तरफ जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. वाहन रामकथा मोड़ से दाहिने मुड़कर जा सकेंगे.
- बंगलाबाजार चौकी: यहां से पेट्रोल पंप की तरफ गाड़ियां नहीं जा सकेंगी. यह ट्रैफिक खजाना मार्केट होकर निकाला जाएगा.
- खजाना मार्केट: यहां से पुलिस चौकी की तरफ जाने वाले वाहनों को सैनिक लॉन मोड़ की तरफ डायवर्ट किया गया है.
- किला चौराहा: यहां से बंगलाबाजार पेट्रोल पंप की तरफ जाना मना है. वाहन स्मृति उपवन या रजनीखण्ड होकर जा सकेंगे.
- चांसलर क्लब तिराहा: यहां से स्मृति उपवन गेट नंबर-4 की तरफ जाने वाला ट्रैफिक खजाना मार्केट होकर गुजरेगा.
- काशा ग्रीन सिटी व सालेह नगर: इन रास्तों से उसरी पेट्रोल पंप की तरफ जाने वाले वाहनों को वीआईपी रोड और किला चौराहा की तरफ भेजा जाएगा.
एम्बुलेंस और इमरजेंसी सेवाओं को छूट
डीसीपी ट्रैफिक कमलेश दीक्षित ने स्पष्ट किया है कि डायवर्जन के बावजूद एम्बुलेंस, फायर सर्विस और शव वाहनों को नहीं रोका जाएगा. चिकित्सकीय आपातकाल की स्थिति में पुलिस इन वाहनों को प्रतिबंधित मार्गों से भी सुरक्षित रास्ता देगी,
मदद के लिए इन नंबर पर करें संपर्क: किसी भी असुविधा या ट्रैफिक जाम की स्थिति में जनता ट्रैफिक कंट्रोल रूम के नंबर 9454405155 पर संपर्क कर सकती है.
