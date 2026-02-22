ETV Bharat / state

लखनऊ में आज इस इलाके में रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन, घर से निकलने से पहले बना लें प्लान

लखनऊः शहर में आज सुबह नौ बजे से बंगलाबाजार इलाके में ट्रैफिक डायवर्जन (Traffic Diversion) लागू रहेगा. रामकथा मोड़, किला चौराहा और खजाना मार्केट जैसे प्रमुख केंद्रों से बंगलाबाजार पेट्रोल पंप की ओर जाने वाले रास्ते बंद रहेंगे. वैकल्पिक मार्गों के रूप में वीआईपी रोड और रजनीखण्ड का उपयोग किया जा सकता है.





इन रास्तों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध



