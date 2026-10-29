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लखनऊ में ट्रैफिक डायवर्जन: लोहिया विधि विश्वविद्यालय में VVIP इवेंट, यह 12 प्रमुख रूट रहेंगे बंद

लखनऊ के 12 प्रमुख चौराहों पर रहेगा डायवर्जन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी लखनऊ के आशियाना क्षेत्र में रहने वाले लोगों और इस रूट से गुजरने वाले मुसाफिरों के लिए एक बेहद जरूरी खबर सामने आई है. आशियाना स्थित डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में 30 अक्टूबर को एक बड़ा वीवीआईपी कार्यक्रम होने जा रहा है. इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को देखते हुए लखनऊ ट्रैफिक पुलिस ने शहर के कई प्रमुख रास्तों पर व्यापक डायवर्जन व्यवस्था लागू कर दी है. 30 अक्टूबर की सुबह 8:00 बजे से लेकर कार्यक्रम के पूरी तरह खत्म होने तक आशियाना और उससे सटे इलाकों में सामान्य यातायात प्रतिबंधित रहेगा.

एयरपोर्ट से लेकर आशियाना तक 12 चौराहों पर पाबंदी: ट्रैफिक पुलिस के नए आदेश के अनुसार अमौसी एयरपोर्ट, कानपुर रोड, आशियाना, बंगला बाजार और वीवीआईपी रूट से जुड़े करीब 12 प्रमुख चौराहों व तिराहों पर गाड़ियों की आवाजाही पर रोक रहेगी. अमौसी एयरपोर्ट मोड़ पर वीआईपी मोड़ से आम गाड़ियां अंदर नहीं जा सकेंगी और वाहनों को अमौसी कमर्शियल मोड़ से मोड़ दिया जाएगा. पराग तिराहा टी-प्वाइंट से अंबेडकर सभागार की तरफ जाने वाली गाड़ियों को रोककर पुरानी चुंगी तिराहा से निकाला जाएगा. पावर हाउस चौराहे से आने वाले ट्रैफिक को पिकेडली तिराहा अथवा पपरी पुल तिराहा होकर अपने रास्ते पर आगे बढ़ना होगा.

घर से निकलने से पहले देखें पूरी लिस्ट. (Photo Credit: ETV Bharat) जोनल पार्क और बंगला बाजार रूट पर भी बदली व्यवस्था: स्मृति उपवन चौराहे से पावर हाउस की तरफ जाने वाले वाहनों को खजाना मार्केट, पासी किला चौराहा या प्रियम प्लाजा की ओर डायवर्ट किया जाएगा. ज्योतिबा फुले जोनल पार्क से अंबेडकर सभागार की तरफ हर तरह का ट्रैफिक पूरी तरह से बंद रखा जाएगा. वहीं बंगला बाजार चौराहे से सामान्य गाड़ियां तेलीबाग चौराहा अथवा बाराबिरवा चौराहा होकर अपने गंतव्य की ओर जा सकेंगी. उसरी तिराहे से बिजली पासी किला की तरफ जाने वाली गाड़ियां रुचिखंड और प्रियम प्लाजा चौराहे से होकर निकाली जाएंगी.