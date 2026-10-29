लखनऊ में ट्रैफिक डायवर्जन: लोहिया विधि विश्वविद्यालय में VVIP इवेंट, यह 12 प्रमुख रूट रहेंगे बंद
लखनऊ के आशियाना स्थित लोहिया विधि विश्वविद्यालय में 30 अक्टूबर को वीवीआईपी कार्यक्रम के चलते सुबह 8 बजे से ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 9:32 PM IST
लखनऊ: राजधानी लखनऊ के आशियाना क्षेत्र में रहने वाले लोगों और इस रूट से गुजरने वाले मुसाफिरों के लिए एक बेहद जरूरी खबर सामने आई है. आशियाना स्थित डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में 30 अक्टूबर को एक बड़ा वीवीआईपी कार्यक्रम होने जा रहा है. इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को देखते हुए लखनऊ ट्रैफिक पुलिस ने शहर के कई प्रमुख रास्तों पर व्यापक डायवर्जन व्यवस्था लागू कर दी है. 30 अक्टूबर की सुबह 8:00 बजे से लेकर कार्यक्रम के पूरी तरह खत्म होने तक आशियाना और उससे सटे इलाकों में सामान्य यातायात प्रतिबंधित रहेगा.
एयरपोर्ट से लेकर आशियाना तक 12 चौराहों पर पाबंदी: ट्रैफिक पुलिस के नए आदेश के अनुसार अमौसी एयरपोर्ट, कानपुर रोड, आशियाना, बंगला बाजार और वीवीआईपी रूट से जुड़े करीब 12 प्रमुख चौराहों व तिराहों पर गाड़ियों की आवाजाही पर रोक रहेगी. अमौसी एयरपोर्ट मोड़ पर वीआईपी मोड़ से आम गाड़ियां अंदर नहीं जा सकेंगी और वाहनों को अमौसी कमर्शियल मोड़ से मोड़ दिया जाएगा. पराग तिराहा टी-प्वाइंट से अंबेडकर सभागार की तरफ जाने वाली गाड़ियों को रोककर पुरानी चुंगी तिराहा से निकाला जाएगा. पावर हाउस चौराहे से आने वाले ट्रैफिक को पिकेडली तिराहा अथवा पपरी पुल तिराहा होकर अपने रास्ते पर आगे बढ़ना होगा.
जोनल पार्क और बंगला बाजार रूट पर भी बदली व्यवस्था: स्मृति उपवन चौराहे से पावर हाउस की तरफ जाने वाले वाहनों को खजाना मार्केट, पासी किला चौराहा या प्रियम प्लाजा की ओर डायवर्ट किया जाएगा. ज्योतिबा फुले जोनल पार्क से अंबेडकर सभागार की तरफ हर तरह का ट्रैफिक पूरी तरह से बंद रखा जाएगा. वहीं बंगला बाजार चौराहे से सामान्य गाड़ियां तेलीबाग चौराहा अथवा बाराबिरवा चौराहा होकर अपने गंतव्य की ओर जा सकेंगी. उसरी तिराहे से बिजली पासी किला की तरफ जाने वाली गाड़ियां रुचिखंड और प्रियम प्लाजा चौराहे से होकर निकाली जाएंगी.
पिकेडली और शहीद पथ के रास्ते ऐसे गुजरेंगे वाहन: प्रियम प्लाजा चौराहे से बिजली पासी किला की तरफ जाने वाले वाहनों को उसरी तिराहा या सरपोर्टगंज की तरफ मोड़ा जाएगा. पिकेडली तिराहे से पावर हाउस जाने वाली गाड़ियों को बाराबिरवा चौराहा या शहीद पथ मोड़ की तरफ डायवर्ट करने की योजना बनाई गई है. बिजनौर अंडरपास चौराहे से आगे बढ़ने वाला ट्रैफिक शहीद पथ होकर अपने रास्ते पर जा सकेगा. शहीद ऐमू कलाणी चौराहे और एलडीए सेक्टर-जी चौराहे से अंबेडकर सभागार की तरफ जाने वाली गाड़ियों को लोकबंधु अस्पताल चौराहे की ओर भेजा जाएगा.
एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाओं के लिए रहेगी विशेष छूट: ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस वीवीआईपी कार्यक्रम के दौरान आपातकालीन परिस्थितियों का पूरा ख्याल रखा जाएगा. चिकित्सीय अपरिहार्यता या किसी इमरजेंसी की स्थिति में एम्बुलेंस, शव वाहन, फायर सर्विस और स्कूली वाहनों को वैकल्पिक मार्ग न होने पर प्राथमिकता से जाने दिया जाएगा. लखनऊ ट्रैफिक पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए डायवर्जन प्लान देखकर ही अपनी यात्रा तय करें. किसी भी तरह की ट्रैफिक असुविधा या मदद के लिए नागरिक ट्रैफिक पुलिस के कंट्रोल रूम नंबर 9454405155 पर संपर्क कर सकते हैं.
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