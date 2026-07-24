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​लखनऊ ट्रैफिक अलर्ट; चौक-इमामबाड़ा क्षेत्र में 72 ताबूतों के जुलूस और आग के मातम को लेकर डायवर्जन, देखें बदला रूट

बड़ा इमामबाड़ा, रूमी गेट, पक्का पुल और टीले वाली मस्जिद मार्ग पर वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा.

लखनऊ में रूट डायवर्जन.
लखनऊ में रूट डायवर्जन. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 7:41 PM IST

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लखनऊ: चौक थाना क्षेत्र में 72 ताबूतों के जुलूस और दरिया वाली मस्जिद में आग के मातम के चलते शनिवार दोपहर 3 बजे से कड़ा ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है. बड़ा इमामबाड़ा, रूमी गेट, पक्का पुल और टीले वाली मस्जिद मार्ग पर वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा. चालकों को मेडिकल कॉलेज, नया पक्का पुल और कुड़ियाघाट मार्ग का उपयोग करने की सलाह दी गई है. इमरजेंसी वाहनों को छूट रहेगी.

​इन मार्गों पर रहेगा वाहनों का प्रतिबंध (डायवर्जन प्लान)

​डालीगंज चौराहा व शाहमीना तिराहा से किसी भी प्रकार के वाहन को जिन्नातों वाली मस्जिद, बड़ा इमामबाड़ा या रूमी गेट पुलिस चौकी की तरफ जाने की अनुमति नहीं होगी. ये वाहन मेडिकल कॉलेज चौराहा, चौक चौराहा और कोनेश्वर चौराहा होकर जाएंगे.

​रूमी गेट पुलिस चौकी चौराहा से बड़े इमामबाड़े या जिन्नातों वाली मस्जिद की ओर वाहन नहीं जा सकेंगे. इन वाहनों को कुड़ियाघाट गेट, नया पक्का पुल और खदरा तिराहा की तरफ डाइवर्ट किया जाएगा.

​खदरा तिराहा से पक्का पुल चौराहे की ओर आवागमन बंद रहेगा. वाहन नया पक्का पुल होते हुए रूमी गेट पुलिस चौकी चौराहा या चौक चौराहे से अपने गंतव्य को जा सकेंगे.

​डालीगंज रेलवे क्रॉसिंग से बसें रोडवेज और सिटी बसें खदरा या पक्का पुल चौराहे की तरफ नहीं जा सकेंगी. इन बसों को चौराहा नंबर-8 और आईटी चौराहे की ओर मोड़ा जाएगा.

​कोनेश्वर महादेव मंदिर तिराहा सेबड़े वाहनों को घंटाघर की तरफ जाने की अनुमति नहीं होगी. ये वाहन चौक चौराहे से होकर गुजरेंगे.

​सिंचाई विभाग यू-टर्न से टीले वाली मस्जिद या जिन्नातों वाली मस्जिद की तरफ वाहन नहीं जा सकेंगे. वाहन सिंचाई विभाग से यू-टर्न लेकर कुड़ियाघाट होकर अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे.

​इमरजेंसी वाहनों को मिलेगी विशेष छूट

​यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि डायवर्जन के दौरान यदि किसी आमजन को चिकित्सीय आपातकाल की स्थिति का सामना करना पड़ता है तो वैकल्पिक मार्ग न होने पर एम्बुलेंस, शव वाहन, फायर सर्विस और स्कूली वाहनों को प्रतिबंधित मार्ग से निकलने की अनुमति दी जाएगी. किसी भी सहायता के लिए ट्रैफिक कंट्रोल रूम के नंबर 9454405155 पर संपर्क किया जा सकता है.

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