लखनऊ ट्रैफिक अलर्ट; घर से निकलने से पहले पढ़ लें ये खबर, हजरतगंज और आसपास के कई रास्ते रहेंगे बंद

नए साल के उपलक्ष्य में 31 दिसंबर को हजरतगंज क्षेत्र समेत शहर के कई स्थानों पर आवागमन प्रतिबंधित और डायवर्ट रहेगा.

लखनऊ में यातायात परिवर्तन.
लखनऊ में यातायात परिवर्तन. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 30, 2025 at 8:28 AM IST

2 Min Read
लखनऊ : नए साल के उपलक्ष्य में 31 दिसंबर को हजरतगंज क्षेत्र समेत शहर के विभिन्न स्थानों पर जश्न का माहौल और भीड़ की संभावना को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने डायवर्जन लागू किया है. इस कड़ी में व्यस्तम क्षेत्र हजरतगंज के आसपास व सिकंदरबाग, चारबाग, लालबाग और परिवर्तन चौक की ओर से हजरतगंज जाने वाले रास्ते प्रभावित रहेंगे. बसों और बड़े वाहन वैकल्पिक मार्गों से आ जा सकेंगे. देखें पूरा रूट चार्ट.




​हजरतगंज चौराहा: हजरतगंज चौराहे से कोई भी वाहन अल्का तिराहा या मेफेयर होते हुए परिवर्तन चौक की तरफ नहीं जा सकेगा.

​सिकंदरबाग: महानगर/गोमतीनगर की ओर से आने वाले वाहन सिकंदरबाग से सहारागंज मॉल या चिरैयाझील नहीं जा सकेंगे.

​चारबाग से हजरतगंज: चारबाग से हजरतगंज होकर परिवर्तन चौक जाने वाला रास्ता बंद रहेगा. यह ट्रैफिक हुसैनगंज से कैसरबाग की ओर मोड़ा जाएगा.

​महानगर/कैसरबाग: अलीगंज या महानगर से आने वाला ट्रैफिक हिंदी संस्थान से आगे मेफेयर या हजरतगंज नहीं जा सकेगा. इन्हें चिरैयाझील या संकल्प वाटिका की ओर जाना होगा.

​लालबाग चौराहा: लालबाग से मेफेयर या अल्का तिराहे की ओर वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा.

​बसों के लिए नए रूट

​रोडवेज/सिटी बसें: महानगर की ओर से आने वाली बसें सिकंदरबाग/हजरतगंज नहीं जा सकेंगी. इन्हें गांधी सेतु (1090), गोल्फ क्लब और बंदरियाबाग होकर निकाला जाएगा.

​अयोध्या रोड की बसें: कैसरबाग बस अड्डा जाने वाली बसें पीएनटी तिराहे से बैकुंठ धाम और लक्ष्मण मेला बंधा होकर जाएंगी.

​चारबाग की बसें: ये बसें केकेसी तिराहे से कैंट होकर या हुसैनगंज से कैसरबाग होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगी.


​पार्किंग और विशेष निर्देश

​मल्टीलेवल पार्किंग: हजरतगंज जाने वाले केवल वही वाहन प्रवेश पा सकेंगे जो मल्टीलेवल पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे.

​अटल रोड: अब्दुल हमीद चौराहा से नेहरू चौराहा की ओर सामान्य ट्रैफिक बंद रहेगा. इन्हें गुरुद्वारा चौराहा कैंट होकर जाना होगा.

​इमरजेंसी के लिए हेल्पलाइन

डीसीपी ​ट्रैफिक कमलेश दीक्षित ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी व्यक्ति को चिकित्सकीय आपात स्थिति होती है, तो डायवर्जन के बावजूद उन्हें रास्ता दिया जाएगा. ऐसी स्थिति में ट्रैफिक कंट्रोल नंबर 9454405155 पर संपर्क किया जा सकता है.

