लखनऊ ट्रैफिक अलर्ट; सुबह 10 बजे से कई रास्ते बंद, इन 3 प्रमुख क्षेत्रों में नहीं जा सकेगा सामान्य यातायात

नवनिर्मित सरदार वल्लभ भाई पटेल आवास के उद्घाटन कार्यक्रम के मद्देनजर ​यातायात पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है.

लखनऊ में यातायात परिवर्तन.
लखनऊ में यातायात परिवर्तन. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 5, 2025 at 7:27 AM IST

Updated : November 5, 2025 at 7:35 AM IST

लखनऊ : नवनिर्मित सरदार वल्लभ भाई पटेल आवास के उद्घाटन कार्यक्रम के कारण मंगलवार को सुबह 10 बजे शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव रहेगा. कार्यक्रम समाप्ति तक क्षेत्र के कई प्रमुख मार्गों पर डायवर्जन लागू रहेगा. जियामऊ मोड़, दैनिक जागरण चौराहा और पीएनटी (बालू अड्डा) चौराहा जैसे मुख्य बिंदुओं से कार्यक्रम स्थल की ओर जाने वाला सामान्य यातायात प्रतिबंधित रहेगा. असुविधा से बचने और समय पर यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए 1090 चौराहा, गोल्फ क्लब चौराहा और सिकंदरबाग चौराहा जैसे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करना होगा. ​कार्यक्रम स्थल और उसके आसपास के मार्गों पर भी सामान्य यातायात प्रतिबंधित रहेगा.










प्रतिबंधित यातायात रूट और वैकल्पिक मार्ग

-जियामऊ मोड़ से कार्यक्रम स्थल (डालीबाग तिराहा, मस्जिद तिराहा, दैनिक जागरण चौराहा की तरफ). यह यातायात 1090 चौराहा, पीएनटी (बालू अड्डा) चौराहा, डालीबाग तिराहा, अथवा गोल्फ क्लब चौराहा, बंदरियाबाग चौराहा होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेगा.

-दैनिक जागरण चौराहा, मस्जिद चौराहा, डालीबाग चौराहा, डीजीपी आवास तिराहा से कार्यक्रम स्थल, जियामऊ मोड़ की तरफ. यह यातायात पीएनटी (बालू अड्डा) चौराहा, 1090 चौराहा, अथवा सिकंदरबाग चौराहा होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेगा.

-पीएनटी (बालू अड्डा) चौराहा से कार्यक्रम स्थल की तरफ. यह यातायात 1090 चौराहा अथवा डालीबाग तिराहा, दैनिक जागरण चौराहा, सिकंदरबाग चौराहा होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेगा.



डीसीपी ट्रैफिक कमलेश दीक्षित ने बताया कि ​कार्यक्रम में शामिल होने वाले गणमान्य व्यक्तियों और आगंतुकों के वाहनों की पार्किंग व्यवस्था कार्यक्रम स्थल के पास पुलिस निर्देशों के अनुसार की जाएगी. यात्री और वाहन चालक असुविधा से बचने के लिए कृपया उपरोक्त वैकल्पिक मार्गों का ही उपयोग करें.

