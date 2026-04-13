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लखनऊ ट्रैफिक अलर्ट: अंबेडकर जयंती पर मंगलवार को गोमतीनगर में रहेगा रूट डायवर्जन

अंबेडकर जयंती पर मंगलवार को लखनऊ के गोमतीनगर में रहेगा रूट डायवर्जन. ( ईटीवी भारत )

​राजधानी:​ राजधानी लखनऊ की ट्रैफिक पुलिस ने 14 अप्रैल को होने वाले अंबेडकर जयंती समारोह के मद्देनजर सुबह 9:00 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक के लिए यातायात डायवर्जन लागू किया है. अंबेडकर स्मारक स्थल के आसपास सामान्य यातायात प्रतिबंधित रहेगा. ​इन रास्तों पर रहेगा प्रतिबंध सुबह 9 बजे से ​1090 चौराहा (गांधी सेतु): यहाँ से सामान्य यातायात अंबेडकर सामाजिक प्रतीक स्थल की ओर नहीं जा सकेगा. वाहन समतामूलक या डिगडिगा चौराहा होकर जा सकेंगे. ​समता मूलक चौराहा: यहाँ से अंबेडकर स्मारक की ओर जाने वाले वाहनों को डिगडिगा चौराहे की तरफ डायवर्ट किया जाएगा. ​अंबेडकर उद्यान चौराहा: यहाँ से सीधे स्मारक की ओर जाना प्रतिबंधित होगा. ​ताज अंडरपास: यहाँ से गाड़ियां अंबेडकर पार्क की तरफ नहीं जा सकेंगी, उन्हें भागीदारी भवन और जनेश्वर मिश्र पार्क गेट नंबर-6 की ओर भेजा जाएगा.