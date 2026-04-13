लखनऊ ट्रैफिक अलर्ट: अंबेडकर जयंती पर मंगलवार को गोमतीनगर में रहेगा रूट डायवर्जन
1090 चौराहा और समता मूलक से अंबेडकर पार्क की ओर नो-एंट्री, निकलने से पहले देख लें पुलिस का डायवर्जन प्लान.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 13, 2026 at 4:47 PM IST
राजधानी: राजधानी लखनऊ की ट्रैफिक पुलिस ने 14 अप्रैल को होने वाले अंबेडकर जयंती समारोह के मद्देनजर सुबह 9:00 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक के लिए यातायात डायवर्जन लागू किया है. अंबेडकर स्मारक स्थल के आसपास सामान्य यातायात प्रतिबंधित रहेगा.
इन रास्तों पर रहेगा प्रतिबंध सुबह 9 बजे से
1090 चौराहा (गांधी सेतु): यहाँ से सामान्य यातायात अंबेडकर सामाजिक प्रतीक स्थल की ओर नहीं जा सकेगा. वाहन समतामूलक या डिगडिगा चौराहा होकर जा सकेंगे.
समता मूलक चौराहा: यहाँ से अंबेडकर स्मारक की ओर जाने वाले वाहनों को डिगडिगा चौराहे की तरफ डायवर्ट किया जाएगा.
अंबेडकर उद्यान चौराहा: यहाँ से सीधे स्मारक की ओर जाना प्रतिबंधित होगा.
ताज अंडरपास: यहाँ से गाड़ियां अंबेडकर पार्क की तरफ नहीं जा सकेंगी, उन्हें भागीदारी भवन और जनेश्वर मिश्र पार्क गेट नंबर-6 की ओर भेजा जाएगा.
डिगडिगा चौराहा: यहाँ से वाहन अंबेडकर उद्यान चौराहे की तरफ नहीं जा सकेंगे, बल्कि समतामूलक चौराहा होकर निकलना होगा.
इमरजेंसी के लिए खुली रहेगी राह
ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट किया है कि डायवर्जन के बावजूद एंबुलेंस, स्कूली वाहन, फायर सर्विस और शव वाहन जैसे आपातकालीन वाहनों को नहीं रोका जाएगा. यदि किसी मरीज या स्कूली वाहन को वैकल्पिक मार्ग नहीं मिलता है, तो पुलिस उन्हें प्रतिबंधित मार्ग से भी निकलने की अनुमति देगी.
मदद के लिए यहाँ करें फोन
यातायात संबंधी किसी भी असुविधा या आपातकालीन स्थिति में नागरिक ट्रैफिक कंट्रोल नंबर 9454405155 पर संपर्क कर सकते हैं.
अंबेडकर जयंती के चलते कल सुबह 9 बजे से गोमतीनगर क्षेत्र में ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा. 1090 चौराहा, समतामूलक और ताज अंडरपास से अंबेडकर पार्क की ओर जाना प्रतिबंधित होगा. इमरजेंसी वाहनों को डायवर्जन से छूट रहेगी.