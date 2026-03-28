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रोडवेज की अनुबंधित बसों में ट्रैकिंग फेल; कई संचालकों ने नहीं कराए सिम रिचार्ज, कार्रवाई की तैयारी

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की ओर से रोडवेज के बेड़े में शामिल 12 हजार बसों में डिवाइस लगाई गई हैं.

रोडवेज की अनुबंधित बसों में ट्रैकिंग फेल
रोडवेज की अनुबंधित बसों में ट्रैकिंग फेल (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 28, 2026 at 8:16 AM IST

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लखनऊ : उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइसें लग गई हैं, लेकिन अधिकतर अनुबंधित बसें अब भी उत्तर प्रदेश रोडवेज के रडार से बाहर हैं. इतना ही नहीं जिन बसों में डिवाइसें लग गई हैं, उनके सिम रिचार्ज नहीं करवाए जा रहे हैं. इससे बसों की ट्रैकिंग नहीं हो पा रही है. रोडवेज प्रशासन की ओर से बस संचालकों को चेतावनी दी गई है.


रोडवेज की अनुबंधित बसों में ट्रैकिंग फेल. देखें पूरी खबर (Video Credit : ETV Bharat)




दरअसल, रोडवेज बसों सहित सभी प्रकार के व्यावसायिक वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) अनिवार्य किया जा चुका है. रोडवेज प्रशासन की ओर से बेड़े में शामिल 12 हजार बसों में डिवाइस लगाने का कार्य किया गया. इस बेड़े में तीन हजार अनुबंधित बसें भी सम्मिलित हैं. रोडवेज बसों में डिवाइसें लग गई हैं, जिनकी माॅनिटरिंग हो रही है, लेकिन अनुबंधित बसों में यह काम अभी पूरा नहीं हो पाया है. बताया जा रहा कि अधिकतर अनुबंधित बसों में अभी डिवाइसें नहीं लगाई गई हैं, जबकि जिन बसों में डिवाइसों को लगाया जा चुका है, उनके संचालक सिम रिचार्ज नहीं करवा रहे हैं.

रोडवेज अधिकारी बताते हैं कि बसों की ट्रैकिंग के लिए मुख्यालय पर कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जहां बसों की स्थिति माॅनिटर पर नजर आती है. वीएलटीडी लगने से बस दुर्घटनाओं को भी कम करने का लक्ष्य रखा गया है. हालांकि अनुबंधित बस संचालकों की तरफ से डिवाइस नहीं लगाने और सिम रिचार्ज नहीं करवाने से योजना मुकम्मल नहीं हो पा रही है. ऐसे में बस संचालकों को अल्टीमेटम दिया गया है कि वे डिवाइसें जल्द से जल्द लगवाएं और जिन बस संचालकों ने वीएलटीडी लगवाने के बाद सिम रिचार्ज नहीं करवाए हैं, वे इससे बचें नहीं. वीएलटीडी यात्री हित में है.


उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम लखनऊ परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक अमरनाथ सहाय ने बताया कि अनुबंधित बस संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वीएलटीडी लगवाएं, साथ ही सिम भी रिचार्ज करवाएं, जिससे बसों की ट्रैकिंग हो सके. इसके अलावा क्षेत्रीय अनुबंधित बस स्वामियों की परिवहन निगम प्रशासन को यात्रा के लिए उपलब्ध कराए जाने वाली बसों की शिकायत मिली है कि अनुबंध वाहन स्वामी अपने पास से दूसरे लोगों को यात्रा करा रहे हैं. ऐसे वाहन स्वामियों को चेतावनी दी गई है कि किसी को भी अपने पास से यात्रा करने की अनुमति नहीं है. सूची तैयार की जा रही है जो बस स्वामी अपने पास से लोगों को फ्री में यात्रा करा रहे हैं उनकी बसों का अनुबंध रद्द किया जाएगा.

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