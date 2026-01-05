प्रेरणा पार्क की तर्ज पर लखनऊ में बनेगा पर्यटन एवं संस्कृति पार्क, जानिए पर्यटन विभाग का प्लान
पर्यटन विभाग लखनऊ में इलेक्ट्रिक डबल डेकर दर्शन यात्रा बस चलाएगा. ट्रायल पूरा हो गया है. 7 जनवरी से बस का संचालन शुरू हो जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 5, 2026 at 7:50 AM IST
लखनऊ : राजधानी लखनऊ में हाल ही में आईआईएम रोड पर नये प्रेरणा पार्क (राष्ट्र प्रेरणा स्थल) की स्थापना की गई है. यहां पर बड़ी संख्या में लोग घूमने पहुंचने लगे हैं. प्रेरणा पार्क की तर्ज पर पर्यटन विभाग अब लखनऊ में ही पर्यटन एवं संस्कृति पार्क डेवलप करेगा. इस पार्क में पर्यटन और संस्कृति से जुड़ी वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाएगा. इसकी शुरुआत 17 नगर निगमों के अधीन आने वाले पार्कों से होगी. इसके अलावा पर्यटन विभाग कई तरह के प्लान तैयार कर रहा है. पर्यटन विभाग लखनऊ में इलेक्ट्रिक डबल डेकर दर्शन यात्रा बस चलाएगा. इसका ट्रायल शुरू हो गया है. सात जनवरी से लखनऊ में इस बस का संचालन शुरू हो जाएगा.
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम ने लखनऊ दर्शन इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस के दो सफल मॉक ड्रिल पूरे कर लिए हैं. सात जनवरी से नियमित सिटी टूर शुरू होगा. सुबह के टूर का मॉकड्रिल तीन जनवरी और शाम के टूर का मॉक ड्रिल चार जनवरी को हुआ. मॉक ड्रिल के दौरान बस कोठी हयात बख्श, राजभवन और जीपीओ जैसे प्रमुख इलाकों से होकर गुज़री. रूट पर पहला प्रमुख ठहराव विधान सभा भवन रहा. सुबह मॉक ड्रिल में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग, वन विभाग, रोडवेज और नगर निगम के अधिकारी, इंजीनियरिंग के छात्र व टूर-ट्रैवल एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हुए.
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह के मुताबिक शाम के मॉक ड्रिल में कहीं अधिक और विविध वर्ग की भागीदारी हुई. कुल 45 यात्री शामिल हुए, जिनमें उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के अधिकारी अपने परिवारों के साथ, परिवहन विभाग के प्रतिनिधि और अन्य प्रतिभागी मौजूद थे. सात जनवरी से शुरू होने वाली सेवा में यात्रियों को जलपान उपलब्ध कराया जाएगा. अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के उद्देश्य से 31 जनवरी तक टिकट बुकिंग पर 10 प्रतिशत की छूट भी दी जाएगी.
