लखनऊ से मुंबई की ट्रेन का 30 रुपये तो दिल्ली का 10 रुपये तक हो जाएगा महंगा, अब प्रति किलोमीटर चुकाना होगा अधिक किराया

रेल यात्रियों को अब अपनी जेब और भी ढीली करनी पड़ेगी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: महंगाई के दौर में अब रेलवे ने भी ट्रेन से सफर करने वाले करोड़ों यात्रियों को झटका दिया है. इसी सप्ताह से यात्रियों का ट्रेन से सफर करना महंगा हो जाएगा. एक से दो पैसे प्रति किलोमीटर की दर से उन्हें टिकट बुक करने पर अतिरिक्त किराया चुकाना होगा. हालांकि ये किराया प्रति किलोमीटर बढ़ाए गए पैसों में अधिक नहीं लग रहा है लेकिन लंबी दूरी की यात्रा करने पर किराया 10 रुपये से लेकर 30 रुपये तक बढ़ जाएगा. 215 किमी दूरी तक किराया नहीं बढ़ेगा: लखनऊ से दिल्ली और मुंबई रवाना होने वाली ट्रेनों का महंगा हो जाएगा. हालांकि मासिक सीजनल टिकट (एमएसटी) की दरों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा. रेलवे प्रशासन की ओर से 26 दिसंबर से लागू होने वाले किराए की दरों की रविवार को घोषणा की गई. रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक साधारण श्रेणी में 215 किमी दूरी तक कोई किराया नहीं बढ़ाया जाएगा, जबकि 215 किलोमीटर से अधिक दूरी पर एक पैसा प्रतिकिमी की दर से वृद्धि होगी. 10 रुपये से 30 रुपये तक बढ़ा किराया: मेल-एक्स्प्रेस नॉन एसी कोच में दो पैसे प्रतिकिमी की दर व एसी क्लास में भी दो पैसे प्रति किमी की बढोत्तरी होगी. इसी क्रम में लखनऊ से रवाना होने वाली ट्रेनों के किराए में वृद्धि होगी. लखनऊ से दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में अधिकतम किराया 10 रुपये, मुंबई का किराया 30 रुपये तक, जम्मूतवी का किराया 25 रुपये व चंडीगढ़ का किराया 13 रुपये तक बढ़ जाएगा. 26 दिसंबर से बढ़े किराए की नई दरें लागू होंगी. शताब्दी एक्सप्रेस का भी किराया बढ़ा: लखनऊ से दिल्ली जाने वाली लखनऊ मेल की फर्स्ट एसी, सेकेंड, थर्ड एसी, थर्ड एसी इकोनॉमी व स्लीपर का किराया अभी 1970 रुपये, 1180 रुपये, 845 रुपये, 758 रुपये व 330 रुपये है, जो बढ़कर 1980, 1190, 855, 795 व 340 रुपये हो जाएगा. शताब्दी एक्सप्रेस की चेयरकार व एगजीक्यूटिव क्लास का किराया अभी 2165 रुपये व 1405 रुपये है, जो 2176 रुपये व 1416 रुपये हो जाएगा. पुष्पक का सफर होगा महंगा: लखनऊ से मुंबई जाने वाले यात्रियों की पहली पसंद पुष्पक एक्स्प्रेस का भी किराया बढ़ जाएगा. फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड एसी व स्लीपर का किराया अभी 4075 रुपये, 2415 रुपये, 1695 रुपये, 650 रुपये है, जो बढ़कर 4105 रुपये, 2444 रुपये, 1724 रुपये व 679 रुपये हो जाएगा. लखनऊ से चंडीगढ़ का किराया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एसी व स्लीपर में अभी 2480 रुपये, 1490 रुपये, 1060 रुपये व 405 रुपये है.