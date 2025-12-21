लखनऊ से मुंबई की ट्रेन का 30 रुपये तो दिल्ली का 10 रुपये तक हो जाएगा महंगा, अब प्रति किलोमीटर चुकाना होगा अधिक किराया
रेलवे बोर्ड के मुताबिक, मेल-एक्स्प्रेस नॉन-एसी कोच में दो पैसे प्रतिकिमी की दर व एसी क्लास में भी दो पैसे प्रति किमी की बढ़ोतरी होगी.
Published : December 21, 2025 at 10:13 PM IST
लखनऊ: महंगाई के दौर में अब रेलवे ने भी ट्रेन से सफर करने वाले करोड़ों यात्रियों को झटका दिया है. इसी सप्ताह से यात्रियों का ट्रेन से सफर करना महंगा हो जाएगा. एक से दो पैसे प्रति किलोमीटर की दर से उन्हें टिकट बुक करने पर अतिरिक्त किराया चुकाना होगा. हालांकि ये किराया प्रति किलोमीटर बढ़ाए गए पैसों में अधिक नहीं लग रहा है लेकिन लंबी दूरी की यात्रा करने पर किराया 10 रुपये से लेकर 30 रुपये तक बढ़ जाएगा.
215 किमी दूरी तक किराया नहीं बढ़ेगा: लखनऊ से दिल्ली और मुंबई रवाना होने वाली ट्रेनों का महंगा हो जाएगा. हालांकि मासिक सीजनल टिकट (एमएसटी) की दरों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा. रेलवे प्रशासन की ओर से 26 दिसंबर से लागू होने वाले किराए की दरों की रविवार को घोषणा की गई. रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक साधारण श्रेणी में 215 किमी दूरी तक कोई किराया नहीं बढ़ाया जाएगा, जबकि 215 किलोमीटर से अधिक दूरी पर एक पैसा प्रतिकिमी की दर से वृद्धि होगी.
10 रुपये से 30 रुपये तक बढ़ा किराया: मेल-एक्स्प्रेस नॉन एसी कोच में दो पैसे प्रतिकिमी की दर व एसी क्लास में भी दो पैसे प्रति किमी की बढोत्तरी होगी. इसी क्रम में लखनऊ से रवाना होने वाली ट्रेनों के किराए में वृद्धि होगी. लखनऊ से दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में अधिकतम किराया 10 रुपये, मुंबई का किराया 30 रुपये तक, जम्मूतवी का किराया 25 रुपये व चंडीगढ़ का किराया 13 रुपये तक बढ़ जाएगा. 26 दिसंबर से बढ़े किराए की नई दरें लागू होंगी.
शताब्दी एक्सप्रेस का भी किराया बढ़ा: लखनऊ से दिल्ली जाने वाली लखनऊ मेल की फर्स्ट एसी, सेकेंड, थर्ड एसी, थर्ड एसी इकोनॉमी व स्लीपर का किराया अभी 1970 रुपये, 1180 रुपये, 845 रुपये, 758 रुपये व 330 रुपये है, जो बढ़कर 1980, 1190, 855, 795 व 340 रुपये हो जाएगा. शताब्दी एक्सप्रेस की चेयरकार व एगजीक्यूटिव क्लास का किराया अभी 2165 रुपये व 1405 रुपये है, जो 2176 रुपये व 1416 रुपये हो जाएगा.
पुष्पक का सफर होगा महंगा: लखनऊ से मुंबई जाने वाले यात्रियों की पहली पसंद पुष्पक एक्स्प्रेस का भी किराया बढ़ जाएगा. फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड एसी व स्लीपर का किराया अभी 4075 रुपये, 2415 रुपये, 1695 रुपये, 650 रुपये है, जो बढ़कर 4105 रुपये, 2444 रुपये, 1724 रुपये व 679 रुपये हो जाएगा. लखनऊ से चंडीगढ़ का किराया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एसी व स्लीपर में अभी 2480 रुपये, 1490 रुपये, 1060 रुपये व 405 रुपये है.
यात्रियों को जेब और ढीली करनी पड़ेगी: जो बढ़कर 2493 रुपये, 1503 रुपये, 1073 रुपये व 418 रुपये हो जाएगा. लखनऊ से जम्मू जाने वाली वेगमपुरा एक्सप्रेस का किराया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एसी व स्लीपर में अभी 3205 रुपये, 1905 रुपये, 1350 रुपये, 515 रुपये है, जो बढ़कर 3230 रुपये, 1930 रुपये, 1375 रुपये और 540 रुपये हो जाएगा. कुल मिलाकर ट्रेनों में सफर करने पर रेल यात्रियों को अब अपनी जेब और भी ढीली करनी पड़ेगी.
लखनऊ में दो दिन जुटेंगे देश भर के रेलकर्मी और प्रतिनिधि: उत्तर प्रदेश समेत देशभर के रेलकर्मी और उनके प्रतिनिधि 22 व 23 दिसंबर को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जुटेंगे. रेलकर्मी आल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के 101वें वार्षिक अधिवेशन और नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के 77वें अधिवेशन में हिस्सा लेने लखनऊ पहुंच रहे हैं. उत्तर रेलवे के कई अधिकारी भी अधिवेशन में शामिल होंगे. रविवार को फेडरेशन के केंद्रीय महामंत्री शिवगोपाल मिश्र ने चारबाग स्टेडियम पहुंचकर तैयारियों की समीक्षा की.
रिक्त पदों को भरने की मांग: शिवगोपाल मिश्र ने बताया कि अधिवेशन में बड़ी संख्या में रेलवे में रिक्त पड़े पदों को भरने की मांग की जाएगी. रेलवे में बढ़ रहे निजीकरण और आउटसोर्सिंग को रोकने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हाेगी,।साथ ही लोको पायलटों, रनिंग स्टाफ व अन्य संवर्ग के कर्मचारियों के तय मानकों से अधिक कार्य के घंटों को कम करने का मुद्दा भी उठाया जाएगा. महिला कर्मचारियों की समस्याओं से जुड़े प्रस्तावों पर फेडरेशन की महिला प्रकोष्ठ की पदाधिकारी चर्चा करेंगी.
पेंशनर्स में आशंकाएं दूर की जाएंगी: शिवगोपाल मिश्र ने कहा कि अधिवेशन में आठवें केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों का लाभ समय से रेल कर्मचारियों और पेंशनरों को देने और टर्म आफ रेफरेंस की क्लाज-3 को लेकर पेंशनरों में आशंका को दूर करने के लिए भी चर्चा होगी. रेलवे में लंबे समय से गैर-राजपत्रित रेलवे कर्मचारियों का कैडर पुनर्गठन रुका हुआ है इससे संरक्षा, रनिंग, ट्रैक मेंटेनर्स , प्वाइंट्समैन, टेक्नीशियन व सुपरवाइजर्स समेत सभी श्रेणियों के कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं. इस प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की मांग अधिवेशन में उठेगी. यूनियन के मंडल मंत्री आरके पांडेय के साथ मंडल अध्यक्ष विभूति मिश्र और एसयू शाह ने भी तैयारियों का जायजा लिया.
