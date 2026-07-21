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लखनऊ-कानपुर बस से सफर करने वालों को झटका; रोडवेज किराए में 28 रुपये की बढ़ोतरी, देखिए नई रेट लिस्ट

लखनऊ से कानपुर रोडवेज बस का सफर महंगा हो गया है. एक्सप्रेस-वे से जाने वाली बसों का किराया 28 रुपये बढ़ाकर 151 रुपये किया गया.

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एक्सप्रेस-वे रूट शुरू होने से बढ़ा लखनऊ-कानपुर बस का किराया. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 10:40 PM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बस से अगर आप लखनऊ से कानपुर की यात्रा करते हैं तो पहले की तुलना में आपकी जेब पर और भी ज्यादा भार पड़ेगा. इस रूट पर सफर करते समय आपका बजट बिगड़ेगा.

28 रुपये किराए की बढ़ोतरी परिवहन निगम ने लखनऊ से कानपुर रूट की बसों में कर दी है. लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे से जाने वाली बसों का किराया अब 151 रुपये हो गया है, जबकि पहले यह किराया 123 रुपये था.

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लखनऊ-कानपुर बस किराये में बढ़ोतरी (Photo Credit: ETV Bharat)

एक्सप्रेस-वे के संचालन से बदला किराया: लखनऊ परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक विमल राजन ने बताया कि पुराने नेशनल हाईवे से जाने वाली बसों का किराया अब तक 123 रुपये था, लेकिन अब लखनऊ कानपुर के बीच एक्सप्रेस वे से बसों का संचालन शुरू हो गया है. इसके बाद बसों के किराए में इजाफा किया गया है. नया किराया लागू कर दिया गया है. अब लखनऊ से कानपुर की 90 किलोमीटर की दूरी के लिए यात्रियों को 151 रुपये किराया चुकाना होगा.

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लखनऊ परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक विमल राजन. (Photo Credit: ETV Bharat)

विभिन्न रूट्स के लिए नई दरें लागू: उन्होंने बताया कि आलमबाग से मोहनलालगंज कट की दूरी 20 किलोमीटर है इसके लिए यात्रियों से 42 रुपये किराया वसूल किया जाएगा. बनी कट तक का 24 किलोमीटर का किराया 51 रुपये, उन्नाव कट की 64 किलोमीटर की दूरी के लिए 110 रुपये, आजाद मार्ग की 73 किलोमीटर की दूरी तय करने पर 129 रुपये और कानपुर की 90 किलोमीटर की दूरी के लिए अब एक्सप्रेस वे से जाने वाली बसों में 151 रुपये यात्रियों से किराया लिया जाएगा. यह किराया आज रात से लागू कर दिया जाएगा. कल से इस रूट पर बढ़ा हुआ किराया चुकाना होगा.

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