लखनऊ से कालिंजर के लिए रवाना हुए 65 बाइकर्स, योगी सरकार दे रही एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा
मंत्री जयवीर सिंह ने 1090 चौराहे से किया 'The Riding Chapter' का फ्लैग ऑफ, लखनऊ से बांदा तक जाएगी रैली.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 2, 2026 at 12:10 PM IST
लखनऊ: यूपी सरकार एडवेंचर टूरिज्म को नए पंख दे रही है. इसी क्रम में रविवार को उत्तर प्रदेश के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने लखनऊ से बांदा के कालिंजर किला के लिए 65 बाइकर्स को फ्लैग ऑफ कर रवाना किया. पर्यटन मंत्री ने कहा कि यूपी में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ाना है इसलिए इन बाइकर्स को लखनऊ से बांदा के कालिंजर किला के लिए रवाना किया गया है.
पर्यटन मंत्री ने रविवार को लखनऊ के 1090 चौराहा से 'The Riding Chapter Visits My State' का उद्घाटन किया. इस मौके पर पर्यटन मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं. हम सभी मिलकर इसे आगे बढ़ा रहे हैं. कालिंजर किला ऐतिहासिक है. यहां तक की यात्रा एडवेंचर टूरिज्म के नाम से प्रमोट की जा रही है. इसे और भी आगे बढ़ाएंगे, जिससे देश और दुनिया के लोग उत्तर प्रदेश के पर्यटन को करीब से समझ सकें.
पर्यटन मंत्री का कहना है कि राइडिंग चैप्टर शुरू करने का मकसद यही है कि उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे स्थान हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है. उन जगहों के बारे में लोग कैसे जान सकें, जिससे उनका आकर्षण बढ़े, इसी को ध्यान में रखकर कालिंजर किला के लिए ये यात्रा शुरू की गई है. विभिन्न जनपदों से गुजरते हुए यात्रा कालिंजर किला पहुंचेगी. देश-दुनिया को नया मैसेज मिलेगा कि उत्तर प्रदेश में भी एडवेंचर टूरिज्म की तमाम संभावनाएं हैं. इसके बाद देश और दुनिया के तमाम पर्यटक उत्तर प्रदेश आएंगे.
इस मौके पर प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने कहा कि बाइकर्स को पूरी यात्रा में किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी. इसके लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं. हर जिले में लखनऊ से निकले इन बाइकर्स से और भी बाइकर्स जुड़ते जाएंगे. सभी जिलों के जिलाधिकारियों को राइडर्स के गुजरने की जानकारी दी गई है, जिससे वह उनके लिए व्यवस्था कर सकें. जिन जिन जिलों से यह बाइकर्स गुजरेंगे वहां पर उनके लिए सभी व्यवस्थाएं होंगी.
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