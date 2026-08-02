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लखनऊ से कालिंजर के लिए रवाना हुए 65 बाइकर्स, योगी सरकार दे रही एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा

एडवेंचर टूर पर लखनऊ से कालिंजर किला के लिए निकले 65 बाइकर्स, पर्यटन मंत्री ने दिखाई हरी झंडी ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: यूपी सरकार एडवेंचर टूरिज्म को नए पंख दे रही है. इसी क्रम में रविवार को उत्तर प्रदेश के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने लखनऊ से बांदा के कालिंजर किला के लिए 65 बाइकर्स को फ्लैग ऑफ कर रवाना किया. पर्यटन मंत्री ने कहा कि यूपी में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ाना है इसलिए इन बाइकर्स को लखनऊ से बांदा के कालिंजर किला के लिए रवाना किया गया है. पर्यटन मंत्री ने रविवार को लखनऊ के 1090 चौराहा से 'The Riding Chapter Visits My State' का उद्घाटन किया. इस मौके पर पर्यटन मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं. हम सभी मिलकर इसे आगे बढ़ा रहे हैं. कालिंजर किला ऐतिहासिक है. यहां तक की यात्रा एडवेंचर टूरिज्म के नाम से प्रमोट की जा रही है. इसे और भी आगे बढ़ाएंगे, जिससे देश और दुनिया के लोग उत्तर प्रदेश के पर्यटन को करीब से समझ सकें.