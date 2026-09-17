लखनऊ-झांसी इंटरसिटी 12 अक्टूबर तक इस स्टेशन तक ही आएगी, जानिए वजह
रेलवे की ओर से जारी किया गया आदेश, लखनऊ कई अन्य ट्रेनें भी नहीं आएंगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 17, 2026 at 7:44 AM IST
लखनऊ: लखनऊ से झांसी तक चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस अब 12 अक्टूबर तक कानपुर सेंट्रल तक ही संचालित होगी. इसके अलावा कई और ट्रेनें लखनऊ रेलवे स्टेशन पर नहीं आएंगी. रेलवे स्टेशन पर रेल भूमि विकास प्राधिकरण (RLDA) द्वारा कॉनकोर्स निर्माण कार्य के चलते 16 सितंबर से 12 अक्टूबर 2026 तक 27 दिनों का बड़ा ब्लॉक लिया गया है. इस वजह से लखनऊ स्टेशन आने वाली कई प्रमुख ट्रेनें अब चारबाग रेलवे स्टेशन नहीं आएंगी. सीनियर डीसीएम समर्थ गुप्ता ने बताया कि परिचालन में किए गए इस बदलाव के तहत दर्जन भर से अधिक ट्रेनों का रूट डायवर्ट किया गया है, जबकि कई ट्रेनों को लखनऊ से पहले ही शॉर्ट टर्मिनेट व वहीं से शॉर्ट ओरिजिनेट कराया जाएगा.
ये ट्रेनें कहां से वापसी करेंगी: ट्रेन संख्या 22683/22684 यशवंतपुर-लखनऊ व 15107/15108 बनारस-लखनऊ इंटरसिटी उतरेटिया स्टेशन तक ही आएंगी और वहीं से वापस होंगी. ट्रेन संख्या 64701/64702 झांसी-लखनऊ इंटरसिटी इस दौरान लखनऊ के स्थान पर कानपुर सेंट्रल तक ही संचालित होगी और वहीं से वापस होगी. इसी तरह ट्रेन संख्या 54338/54332 शाहजहांपुर-लखनऊ व 54337/54331 बालामऊ-लखनऊ पैसेंजर आलमनगर स्टेशन पर ही यात्रा खत्म करेगी और वहीं से शुरू होंगी.
लखनऊ नहीं आएंगी ये ट्रेनें
ब्लॉक की वजह से कई मुख्य ट्रेनें लखनऊ स्टेशन पर बिना रुके बाहरी रास्तों से होकर गुजरेंगी. इसमें बायपास मार्ग (उतरेटिया-ट्रांसपोर्ट नगर-आलमनगर) होकर 14307/14308 प्रयागराज संगम-बरेली, 14241/14242 प्रयागराज संगम-सहारनपुर ,15075/15073/15074/15076 शक्तिनगर/सिंगरौली-टनकपुर, 13037/13035/13038/13036 हावड़ा-देहरादून, 13257/ 13258 दानापुर-आनंद विहार, 14523/14524 बरौनी-अंबाला, 15127/15128 बनारस-नई दिल्ली, 15119/15120 बनारस-देहरादून और 14229/14230 प्रयागराज संगम-योगनगरी ऋषिकेश लखनऊ स्टेशन नहीं आएंगी. इन्हें उतरेटिया और आलमनगर स्टेशन पर रोका जाएगा.
ऐशबाग व बादशाह नगर होकर 19054/19053 मुजफ्फरपुर-सूरत, 15636/15635 गुवाहाटी-ओखा, 15668/15667 कामाख्या-गांधीधाम 12572/12596/12571/12595 आनंद विहार-गोरखपुर, 12555/12556 गोरखपुर-भटिंडा, 11123/11124 ग्वालियर-बरौनी और 15025/15026 मऊ-आनंद विहार चलेंगी. ये लखनऊ स्टेशन नहीं आएंगी. इन ट्रेनों का ठहराव ऐशबाग और बादशाह नगर स्टेशनों पर रहेगा.
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