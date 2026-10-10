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नो पार्किंग, नो जाम! लखनऊ का 12-सूत्रीय मास्टर प्लान; जानें क्या बदलेगा

जाम से मुक्ति दिलाने का मास्टर प्लान ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी में आज की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक जाम की समस्या है. शहर के प्रमुख चौराहों से लेकर व्यस्त सड़कों तक पर लोगों को अक्सर जाम का सामना करना पड़ता है. इसका असर आम लोगों के रोजमर्रा के कामकाज पर भी पड़ता है. ऐसे में लोगों को जाम से राहत दिलाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं और ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए क्या योजना है, इसको लेकर ईटीवी भारत ने जॉइंट पुलिस कमिश्नर बब्बू कुमार से खास बातचीत की.



प्रशासन गंभीर: बब्बू कुमार ने बताया कि राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था को बहुत गंभीरता से देखा जा रहा है. कोशिश है कि आम जनता को आने-जाने में राहत मिले और चौराहों पर बार-बार लगने वाले जाम की समस्या को कम किया जा सके. इसके लिए ट्रैफिक इंजीनियरिंग का सहारा लिया जा रहा है. साथ ही सड़क और यातायात से जुड़े बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं.

नो पार्किंग, नो जाम! (Photo Credit: ETV Bharat)



कई विभागों के साथ मिलकर काम: जॉइंट पुलिस कमिश्नर बब्बू कुमार ने बताया कि ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाना ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है. इसके लिए दूसरे विभागों का सहयोग भी जरूरी है. इसी को ध्यान में रखते हुए पीडब्ल्यूडी, एलडीए, आवास विकास और जिला प्रशासन के साथ मिलकर काम किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि सभी विभागों के आपसी तालमेल से ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे राजधानी में जाम की समस्या को कम से कम किया जा सके. सड़क की बनावट, चौराहों की व्यवस्था और वाहनों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग स्तर पर काम किया जा रहा है. लखनऊ का 12-सूत्रीय मास्टर प्लान (Photo Credit: ETV Bharat)



ट्रैफिक इंजीनियरिंग पर काम: शहर में जाम की समस्या को दूर करने के लिए कई चौराहों पर ट्रैफिक इंजीनियरिंग के तहत बदलाव किए गए हैं. बब्बू कुमार के मुताबिक, कुछ जगहों पर चौराहों को बंद किया गया है, जबकि वाहनों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए यू-टर्न की व्यवस्था की गई है. कई स्थानों पर डिवाइडर को काटकर भी यू-टर्न बनाए गए हैं. इसका उद्देश्य यह है कि चौराहों पर वाहनों का दबाव कम हो और गाड़ियों को व्यवस्थित तरीके से आगे निकलने का रास्ता मिले. ट्रैफिक व्यवस्था में किए जा रहे इन बदलावों के जरिए जाम की समस्या को कम करने की कोशिश की जा रही है.

कई विभागों के साथ मिलकर काम (Photo Credit: ETV Bharat)

पीक आवर्स में विशेष ध्यान: इसके साथ ही पीक आवर्स यानी सुबह और शाम के व्यस्त समय में प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की जाती है. पुलिसकर्मी यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का पालन करें और सड़क पर बेतरतीब तरीके से गाड़ियां न चलाएं. इससे यातायात को सुचारु बनाए रखने में मदद मिल सके. ट्रैफिक इंजीनियरिंग पर काम (Photo Credit: ETV Bharat)



आईटीएमएस से पूरे शहर के ट्रैफिक पर नजर: राजधानी में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आईटीएमएस यानी इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की भी मदद ली जा रही है. इसके जरिए एक सेंटर से शहर के अलग-अलग चौराहों और प्रमुख मार्गों पर यातायात की निगरानी की जाती है. बब्बू कुमार ने बताया कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ ऑनलाइन चालान की कार्रवाई भी की जा रही है. चौराहों पर स्पीकर लगाए गए हैं, जिनके माध्यम से वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए सतर्क किया जाता है. अगर कोई वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे स्पीकर के जरिए चेतावनी देकर ऐसा करने से रोकने का प्रयास किया जाता है. इस व्यवस्था का मकसद सिर्फ चालान काटना नहीं, बल्कि वाहन चालकों को नियमों के प्रति जागरूक करना और सड़क पर यातायात को व्यवस्थित बनाए रखना भी है. पीक आवर्स में विशेष ध्यान (Photo Credit: ETV Bharat)