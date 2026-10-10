नो पार्किंग, नो जाम! लखनऊ का 12-सूत्रीय मास्टर प्लान; जानें क्या बदलेगा
ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर बबलू कुमार ने ईटीवी भारत पर खोला योजनाओं का पिटारा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 4:51 PM IST
लखनऊ: राजधानी में आज की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक जाम की समस्या है. शहर के प्रमुख चौराहों से लेकर व्यस्त सड़कों तक पर लोगों को अक्सर जाम का सामना करना पड़ता है. इसका असर आम लोगों के रोजमर्रा के कामकाज पर भी पड़ता है. ऐसे में लोगों को जाम से राहत दिलाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं और ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए क्या योजना है, इसको लेकर ईटीवी भारत ने जॉइंट पुलिस कमिश्नर बब्बू कुमार से खास बातचीत की.
प्रशासन गंभीर: बब्बू कुमार ने बताया कि राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था को बहुत गंभीरता से देखा जा रहा है. कोशिश है कि आम जनता को आने-जाने में राहत मिले और चौराहों पर बार-बार लगने वाले जाम की समस्या को कम किया जा सके. इसके लिए ट्रैफिक इंजीनियरिंग का सहारा लिया जा रहा है. साथ ही सड़क और यातायात से जुड़े बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं.
कई विभागों के साथ मिलकर काम: जॉइंट पुलिस कमिश्नर बब्बू कुमार ने बताया कि ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाना ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है. इसके लिए दूसरे विभागों का सहयोग भी जरूरी है. इसी को ध्यान में रखते हुए पीडब्ल्यूडी, एलडीए, आवास विकास और जिला प्रशासन के साथ मिलकर काम किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि सभी विभागों के आपसी तालमेल से ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे राजधानी में जाम की समस्या को कम से कम किया जा सके. सड़क की बनावट, चौराहों की व्यवस्था और वाहनों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग स्तर पर काम किया जा रहा है.
ट्रैफिक इंजीनियरिंग पर काम: शहर में जाम की समस्या को दूर करने के लिए कई चौराहों पर ट्रैफिक इंजीनियरिंग के तहत बदलाव किए गए हैं. बब्बू कुमार के मुताबिक, कुछ जगहों पर चौराहों को बंद किया गया है, जबकि वाहनों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए यू-टर्न की व्यवस्था की गई है. कई स्थानों पर डिवाइडर को काटकर भी यू-टर्न बनाए गए हैं. इसका उद्देश्य यह है कि चौराहों पर वाहनों का दबाव कम हो और गाड़ियों को व्यवस्थित तरीके से आगे निकलने का रास्ता मिले. ट्रैफिक व्यवस्था में किए जा रहे इन बदलावों के जरिए जाम की समस्या को कम करने की कोशिश की जा रही है.
पीक आवर्स में विशेष ध्यान: इसके साथ ही पीक आवर्स यानी सुबह और शाम के व्यस्त समय में प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की जाती है. पुलिसकर्मी यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का पालन करें और सड़क पर बेतरतीब तरीके से गाड़ियां न चलाएं. इससे यातायात को सुचारु बनाए रखने में मदद मिल सके.
आईटीएमएस से पूरे शहर के ट्रैफिक पर नजर: राजधानी में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आईटीएमएस यानी इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की भी मदद ली जा रही है. इसके जरिए एक सेंटर से शहर के अलग-अलग चौराहों और प्रमुख मार्गों पर यातायात की निगरानी की जाती है. बब्बू कुमार ने बताया कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ ऑनलाइन चालान की कार्रवाई भी की जा रही है. चौराहों पर स्पीकर लगाए गए हैं, जिनके माध्यम से वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए सतर्क किया जाता है. अगर कोई वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे स्पीकर के जरिए चेतावनी देकर ऐसा करने से रोकने का प्रयास किया जाता है. इस व्यवस्था का मकसद सिर्फ चालान काटना नहीं, बल्कि वाहन चालकों को नियमों के प्रति जागरूक करना और सड़क पर यातायात को व्यवस्थित बनाए रखना भी है.
नो पार्किंग में खड़े वाहनों से भी लगता है जाम: लखनऊ में जाम की एक बड़ी वजह सड़क किनारे अवैध पार्किंग भी है. कई लोग अपने वाहन सड़क के किनारे खड़े करके चले जाते हैं. इससे सड़क की चौड़ाई कम हो जाती है और दूसरे वाहनों को निकलने में परेशानी होती है. कई बार इसी वजह से सड़क पर जाम की स्थिति पैदा हो जाती है. जॉइंट पुलिस कमिश्नर ने बताया कि इस समस्या को दूर करने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है. साथ ही नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है. ऐसे वाहनों को टोइंग के जरिए हटाया जाता है. नगर निगम के सहयोग से चालान की कार्रवाई भी की जा रही है. प्रयास है कि लोग सड़क को पार्किंग की जगह न समझें और निर्धारित स्थानों पर ही अपने वाहन खड़े करें, ताकि सड़क पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित न हो.
कमता चौराहे पर जाम से राहत के लिए भी प्रयास: राजधानी के कमता चौराहे पर भी जाम की समस्या को दूर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. बब्बू कुमार ने बताया कि यहां ट्रैफिक इंजीनियरिंग के जरिए यातायात को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है. इसके लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है और वाहनों को जरूरत के अनुसार दूसरे रास्तों पर भेजने के लिए बैरिकेडिंग भी लगाई गई है. इस व्यवस्था के जरिए वाहनों के दबाव को नियंत्रित करने और जाम की स्थिति से निपटने का प्रयास किया जा रहा है. व्यस्त चौराहों पर यातायात को किस तरह व्यवस्थित किया जाए, इस पर भी काम किया जा रहा है.
ई-रिक्शा के लिए तय किए गए रूट: राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था में ई-रिक्शा भी एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं. शहर की सड़कों पर इनकी आवाजाही का असर यातायात पर पड़ता है. इसे देखते हुए ई-रिक्शा के रूट निर्धारित किए गए हैं. बब्बू कुमार ने बताया कि ई-रिक्शा चालकों को तय रूट पर चलना होगा. निर्धारित रूट से अलग जाकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है. इसका उद्देश्य ई-रिक्शा की आवाजाही को व्यवस्थित करना है, ताकि शहर की प्रमुख सड़कों और चौराहों पर यातायात प्रभावित न हो.
आम जनता से भी मांगे जा रहे सुझाव: ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पुलिस आम जनता से भी राय ले रही है. लोगों से यह जानने का प्रयास किया जा रहा है कि राजधानी में जाम की समस्या को कम करने के लिए और क्या कदम उठाए जा सकते हैं. बब्बू कुमार ने बताया कि ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं. आने वाले दिनों में यातायात को और बेहतर बनाने के लिए इन प्रयासों को जमीन पर उतारने की दिशा में काम किया जाएगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि इन कदमों का असर आने वाले समय में देखने को मिलेगा.
अब जमीन पर असर दिखने का इंतजार: राजधानी लखनऊ में जाम से राहत दिलाने के लिए ट्रैफिक इंजीनियरिंग, आईटीएमएस, नो पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई, ई-रिक्शा के निर्धारित रूट और अलग-अलग विभागों के बीच तालमेल जैसे उपायों पर काम किया जा रहा है. हालांकि, आम लोगों के लिए सबसे अहम सवाल यही है कि इन प्रयासों का असर सड़कों पर कब और कितना दिखाई देगा. फिलहाल ट्रैफिक पुलिस का जोर चौराहों पर वाहनों की आवाजाही को व्यवस्थित करने, नियमों का पालन कराने और दूसरे विभागों के सहयोग से सड़क व्यवस्था को बेहतर बनाने पर है.
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