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सीएम योगी बोले- अगले पांच साल में लखनऊ को देश की एआई इनोवेशन सिटी बनाना टारगेट

सीएम ने परियोजना मॉडल का उद्घाटन किया. ( Photo Credit; CM Media cell )

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को एचसीएल टेक लखनऊ के 10वें स्थापना दिवस पर कहा कि आने वाले पांच वर्ष में लखनऊ को देश की एआई इनोवेशन सिटी के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है. जिसमे एआई, सेमीकंडक्टर, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटिंग और डीप टेक टेक्नोलॉजी सभी शामिल किए जाएंगे. उन्होंने इस कार्य मे एचसीएल को शामिल होने का आह्वान भी किया.