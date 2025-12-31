ETV Bharat / state

लखनऊ के तीनों बड़े जिला अस्पतालों में रेडियोलॉजिस्ट नहीं, अल्ट्रासाउंड न होने से मरीज परेशान

अस्पताल प्रशासन रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती के लिए शासन से पत्राचार का हवाला दे रहे हैं.

अल्ट्रासाउंड न होने से मरीज परेशान
अल्ट्रासाउंड न होने से मरीज परेशान (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 31, 2025 at 7:55 AM IST

लखनऊ : रेडियोलॉजिस्ट न होने से राजधानी के तीनों बड़े अस्पतालों में जांचें बंद हो गई हैं. यहां आने वाले मरीजों को दूसरे अस्पतालों में भेजा जा रहा है. जहां मरीजों की भीड़ का दबाव होने के कारण मजबूरन निजी डायग्नोस्टिक केंद्र के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं. इससे सबसे ज्यादा परेशानी गर्भवती महिलाओं को उठानी पड़ रही है. अस्पताल प्रशासन रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती के लिए शासन से पत्राचार का हवाला दे रहे हैं.





बलरामपुर अस्पताल के सीएमएस डॉ. देवाशीष शुक्ला ने बताया कि अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट के तीन पद हैं. हालांकि एक ही रेडियोलॉजिस्ट अस्पताल में तैनात हैं. ऐसे में एक रेडियोलॉजिस्ट के ऊपर रोजाना 40 से 50 मरीजों की अल्ट्रासाउंड का भार रहता है. इस विषय पर स्वास्थ्य महानिदेशालय और स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है.



सिविल अस्पताल की निदेशक डॉ. कजली गुप्ता ने बताया कि अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट के तीन पद हैं. फिलहाल दो की तैनाती है, लेकिन एक रेडियोलॉजिस्ट की तबीयत खराब होने के कारण वह अक्सर छुट्टी पर ही रहते हैं. इसलिए एक ही रेडियोलॉजिस्ट के भरोसे रेडियोलोजी विभाग संचालित हो रहा है. ऐसी स्थिति में रोजाना करीब 40 से 45 अल्ट्रासाउंड हो पाते हैं. सीएमओ को लिखित तौर पर अवगत कराया जा चुका है.



लोकबंधु अस्पताल के सीएमएस. डॉ. अजय शंकर त्रिपाठी ने बताया कि वर्तमान में रेडियोलॉजिस्ट के तीन पद हैं. इस समय एक रेडियोलॉजिस्ट तैनात हैं. अस्पताल में मरीजों की भीड़ को देखते हुए दो अतिरिक्त रेडियोलॉजिस्ट की जरूरत है. इस बाबत उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है. संभवता आगामी वर्ष 2026 में यह कमी भी दूर की जाएगी.


मरीजों ने बताई समस्याएं : बहराइच से सिविल अस्पताल पहुंचे मोहित कुमार ने कहा कि पेट दर्द के कारण पिछले दो महीने से काफी तकलीफ थी. नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में दिखाया तो उन्होंने कुछ दवाई लिखी थी. बहराइच जिला अस्पताल में भी दिखाया, वहां की दवाओं से भी आराम नहीं मिला. जिला अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट न होने से जांच नहीं हो पाई. इसके बाद रिश्तेदार के माध्यम से लखनऊ पहुंचे हैं. अस्पताल में जांच के लिए 10 दिन बाद की तारीख दी गई है. ऐसे में निजी अस्पताल में ही अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा. निजी तौर पर अल्ट्रासाउंड कराने पर करीब 1200 से 1500 रुपये शुल्क लगता है. लखनऊ की गोमतीनगर के रहने वाली नैना देवी ने बताया कि पेट दर्द होने पर सिविल अस्पताल में आए थे. यहां पर डॉक्टर ने रेडियोलॉजी विभाग में अल्ट्रासाउंड की जांच कराने के लिए लिखा, लेकिन काउंटर से 15 जनवरी की तारीख दी गई है. इस स्थिति में निजी डायग्नोस्टिक सेंटर से जांच करानी पड़ेगी.

हफ्ते में तीन दिन होगा अल्ट्रासाउंड : रामसागर मिश्रा अस्पताल में कार्यरत सोनोलॉजिस्ट डॉ. रियाजुद्दीन को बीआरडी महानगर अस्पताल से अटैच किया गया है. पीएसी 35वीं वाहिनी के डॉ. शशिकांत को आलमबाग 50 बेड संयुक्त चिकित्सालय व काकोरी सीएचसी प्रभारी डॉ. केडी मिश्रा को ठाकुरगंज संयुक्त चिकित्सालय से अटैच किया गया है. अपर निदेशक लखनऊ मंडल डॉ. जीपी गुप्ता ने बताया कि तीनों अस्पतालों में हफ्ते में तीन दिन अल्ट्रासाउंड होगा.

