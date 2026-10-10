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बैडमिंटन की जर्सी से हासिल की पुलिस की वर्दी; भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली तीन बेटियों को मिला वर्दी का गौरव

बेटियों को मिला उत्कृष्ट खेल का इनाम. ( Photo Credit : ETV Bharat )

लखनऊ : कभी बैडमिंटन कोर्ट पर रैकेट थामकर देश के लिए खेलने वाली तीन बेटियां अब खाकी वर्दी पहनकर उत्तर प्रदेश पुलिस में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगी. भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकीं काजल मिश्रा और जुड़वां बहनों रमा सिंह और सुजाता सिंह को कुशल खिलाड़ी कोटे के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल पद पर नियुक्ति मिली है. इन तीनों खिलाड़ियों को लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र दिया गया था. इन तीन खिलाड़ियों के साथ अनेक महिला खिलाड़ियों को को पुलिस विभाग ज्वाइन करने का मौका मिला है.



यह सफर सिर्फ खेल के मैदान से सरकारी नौकरी तक पहुंचने की कहानी नहीं है, बल्कि उन बेटियों के लिए भी एक संदेश है, जो खेल के जरिए अपनी पहचान बनाना चाहती हैं. इन तीनों ने बैडमिंटन में देश का प्रतिनिधित्व किया है. अब ये उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बनकर अपनी नई पारी शुरू करेंगी.



बैडमिंटन कोर्ट से अब खाकी वर्दी तक की जिम्मेदारी : काजल मिश्रा, रमा सिंह और सुजाता सिंह ने बैडमिंटन में अपनी प्रतिभा के दम पर देश का प्रतिनिधित्व किया. अब खेल के मैदान में मेहनत करने वाली ये तीनों बेटियां पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर काम करेंगी. तीनों ने नियुक्ति पत्र मिलने के बाद सीएम का आभार व्यक्त किया है. खिलाड़ियों का कहना है कि उनकी मेगनत को सम्मान मिला है.