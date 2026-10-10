बैडमिंटन की जर्सी से हासिल की पुलिस की वर्दी; भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली तीन बेटियों को मिला वर्दी का गौरव
काजल मिश्रा और जुड़वां बहनों रमा सिंह और सुजाता सिंह को उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल पद पर नियुक्ति मिली है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 9:05 AM IST
लखनऊ : कभी बैडमिंटन कोर्ट पर रैकेट थामकर देश के लिए खेलने वाली तीन बेटियां अब खाकी वर्दी पहनकर उत्तर प्रदेश पुलिस में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगी. भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकीं काजल मिश्रा और जुड़वां बहनों रमा सिंह और सुजाता सिंह को कुशल खिलाड़ी कोटे के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल पद पर नियुक्ति मिली है. इन तीनों खिलाड़ियों को लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र दिया गया था. इन तीन खिलाड़ियों के साथ अनेक महिला खिलाड़ियों को को पुलिस विभाग ज्वाइन करने का मौका मिला है.
यह सफर सिर्फ खेल के मैदान से सरकारी नौकरी तक पहुंचने की कहानी नहीं है, बल्कि उन बेटियों के लिए भी एक संदेश है, जो खेल के जरिए अपनी पहचान बनाना चाहती हैं. इन तीनों ने बैडमिंटन में देश का प्रतिनिधित्व किया है. अब ये उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बनकर अपनी नई पारी शुरू करेंगी.
बैडमिंटन कोर्ट से अब खाकी वर्दी तक की जिम्मेदारी : काजल मिश्रा, रमा सिंह और सुजाता सिंह ने बैडमिंटन में अपनी प्रतिभा के दम पर देश का प्रतिनिधित्व किया. अब खेल के मैदान में मेहनत करने वाली ये तीनों बेटियां पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर काम करेंगी. तीनों ने नियुक्ति पत्र मिलने के बाद सीएम का आभार व्यक्त किया है. खिलाड़ियों का कहना है कि उनकी मेगनत को सम्मान मिला है.
'जर्सी से खाकी वर्दी' तक—खेल प्रतिभा को मिला सम्मान! माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कुशल खिलाड़ी कोटे के अंतर्गत UP Police में चयनित 470 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर कांस्टेबल ललित कौशिक से बातचीत में खिलाड़ियों ने युवाओं को संदेश दिया— नशे की लत से बचें, खेलों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और मेहनत व लगन से अपने सपनों को नई उड़ान दें। #UPPolice #KushalKhiladi #LucknowEvents #SportsQuotaRecruitment #SayNoToDrugs— UP POLICE (@Uppolice) October 9, 2026
महिला सशक्तीकरण और मिशन शक्ति की मिसाल : काजल मिश्रा, रमा सिंह और सुजाता सिंह की कहानी खास है. तीनों ने बैडमिंटन में देश का प्रतिनिधित्व किया और अब पुलिस विभाग में अपनी सेवाएं देंगी. मिशन शक्ति के तहत महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया जाता है. ऐसे में खेल के जरिए आगे बढ़ने वाली इन बेटियों का पुलिस सेवा में आना भी महत्वपूर्ण है. हालांकि, उनकी इस उपलब्धि की असली अहमियत उनके आगे के काम और जिम्मेदारियों को निभाने में भी दिखाई देगी.
दूसरी बेटियों के लिए प्रेरणा : अक्सर खेल में आगे बढ़ने वाले युवाओं के सामने करियर और रोजगार को लेकर सवाल रहते हैं. ऐसे में खेल कोटे से पुलिस में नियुक्ति मिलना खिलाड़ियों के लिए नया अवसर है. काजल, रमा और सुजाता की कामयाबी यह दिखाती है कि खेल में की गई मेहनत आगे चलकर नए रास्ते भी खोल सकती है. अब ये तीनों बेटियां बैडमिंटन कोर्ट के साथ-साथ पुलिस विभाग में भी अपनी पहचान बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगी.