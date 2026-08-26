ETV Bharat / state

Instagram और WhatsApp का जाल; फर्जी शेयर मार्केट ट्रेनिंग के नाम पर निवेशकों को फंसाया, तीन गिरफ्तार

लखनऊ : अगर सोशल मीडिया पर कोई आपको शेयर बाजार या IPO में निवेश कर कुछ ही दिनों में मोटा मुनाफा कमाने का सपना दिखाए तो जरा संभल कर आगे बढ़ें. लखनऊ में सामने आया साइबर ठगी का यह मामला बताता है कि ठग अब सिर्फ लिंक भेजकर ही नहीं, बल्कि बाकायदा फर्जी ट्रेनिंग, WhatsApp ग्रुप, फर्जी Profit के स्क्रीनशॉट और नकली ट्रेडिंग ऐप के जरिए लोगों का भरोसा जीतकर करोड़ों रुपये की ठगी को अंजाम दे रहे हैं.





यूपी एसटीएफ ने ऐसे ही एक गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है. यह गिरोह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को अलग-अलग कंपनियों के IPO में निवेश कराने का लालच देता था. इसके बाद निवेशकों को फर्जी निवेश पोर्टल और ऐप के जरिए ऐसा दिखाया जाता था कि उनका पैसा लगातार बढ़ रहा है.







एसटीएफ के मुताबिक गिरोह Instagram समेत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर Stock Market Analysis और Training के नाम पर फर्जी विज्ञापन चलाता था. विज्ञापन के जरिए लोगों को WhatsApp ग्रुप में जोड़ा जाता था. इन ग्रुपों में शेयर बाजार की ट्रेडिंग और IPO में निवेश की जानकारी देने के नाम पर लोगों को लगातार जोड़े रखा जाता था. खास बात यह थी कि ग्रुप में Profit के फर्जी स्क्रीनशॉट शेयर किए जाते थे. इसका मकसद निवेशकों के मन में यह भरोसा पैदा करना था कि ग्रुप के जरिए दूसरे लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं और वे भी निवेश करके मोटा मुनाफा कमा सकते हैं.





फर्जी ऐप बना ठगी का सबसे बड़ा हथियार : निवेशक गिरोह के झांसे में आ जाता था, तब उसे ACI Century App डाउनलोड करने के लिए कहा जाता था. इसके लिए एक हाइपरलिंक के जरिए ऐप डाउनलोड करवाया जाता और फिर अकाउंट बनाने को कहा जाता था. अकाउंट बनने के बाद ऐप के डैशबोर्ड पर निवेशक को उसका पैसा और मुनाफा बढ़ता हुआ दिखाई देता था. असल में यह पूरा सिस्टम फर्जी तरीके से तैयार किया गया था.

निवेशक को लगता था कि उसका पैसा शेयर बाजार में लगा हुआ है और लगातार मुनाफा कमा रहा है. यही भरोसा ठगों के लिए सबसे बड़ा हथियार बन गया. शुरुआत में निवेशक कुछ रकम जमा करता और जब उसे फर्जी ऐप पर मुनाफा बढ़ता दिखाई देता तो वह और ज्यादा पैसा लगाने लगता. देखते ही देखते कई निवेशकों से करोड़ों रुपये जमा करा लिए गए. जांच में सामने आया कि निवेशकों से अलग-अलग खातों में रकम जमा कराई जाती थी. यह पैसा एक जगह रखने के बजाय कई बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता था. इसके बाद रकम की Layering यानी अलग-अलग खातों में लेन-देन कर उसे आपस में बांट लिया जाता था.

इस मामले में शिकायतकर्ता अपूर्वा राय की शिकायत पर लखनऊ के साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था. मुकदमे में BNS की धारा 318(4), 319(2) और IT Act की धारा 66D के तहत कार्रवाई की गई. तकनीकी जांच और मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर एसटीएफ ने पहले इसी मामले में वांछित आरोपी अनुराग अरविंद श्रीवास्तव को 31 जुलाई 2026 को नागपुर से गिरफ्तार किया था. इसके बाद फरार चल रहे अन्य आरोपियों की तलाश शुरू हुई.